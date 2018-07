Komunisté vylézají z děr, varuje Petr Gazdík. Babiše prý doběhne, až na jeho rozdávání dojdou peníze

Hned v úvodu se Gazdík rozlítil nad způsobem, jakým nová vláda vzniká. Socální demokracie si totiž stále nevyřešila spor o jmenování ministra zahraničí a i komunisté si stěžovali na obsazování dozorčích rad nebo některé nominace ministrů. „Vláda vzniká pletichařením, složitým vyjednáváním o důvěře, nejmenováním jednoho ministra a odstoupením dalších. Jestli toto má být „ANO, bude líp“, rozhodně to „líp“ není,“ řekl Gazdík a dodal, že padáme na nová politická dna, o kterých se šíbrům z dob opoziční smlouvy ČSSD a ODS ani nezdálo. „Zda ta vláda přežije celé volební období, bude podle mě záležet na tom, jestli přijde ekonomická krize,“ míní.

Velmi těžkou ekonomickou krizi prý může přinest globální vyděšení z obchodní války mezi Amerikou, Evropou a Čínou. „Už dnes o tom mluví renomovaní ekonomičtí experti. A pokud se jejich obavy naplní, může to být pro naši současnou vládu velký problém, protože její program je postaven na slibech a rozdávání,“ upozornil Gazdík.

Následně dal za příklad, že pokud by růst ekonomiky klesl o čtyři, pět procent, přičemž jedno procento z HDP je zhruba 50 až 60 miliard korun, tak by rázem rozpočtu chybělo až 300 miliard korun. „Najednou by vláda neměla z čeho rozdávat. A v tom okamžiku si myslím, že by podpora soudruhů z KSČM i ČSSD – jejichž politika je na rozdávání postavena – velmi rychle přišla s ANO do konfliktu,“ je přesvědčen.

Nová vláda také podle něj ukazuje, že čeští komunisti nejsou žádná radikální levice. „Jsou to takoví soft pragmatici, kterým jde hlavně o funkce a vliv,“ zdůraznil předseda Starostů, podle kterého je toho nejlepším možným příkladem jejich předseda Vojtěch Filip, který se navzdory mizernému volebnímu výsledku strany stal teď prvním místopředsedou Sněmovny, byť morální nárok by na to měla druhá strana z voleb – ODS.

„Jestli to Andrej Babiš dělá cíleně, že chce ukazovat, jací jsou komunisti pragmatici a že jim jde spíš o koryta než o nějakou ideologii, je to chytré,“ dodal Gazdík, který se však obává, že tomu tak není. „Když vidím, jak komunisté pomalu vylézají z děr a čím dál drzeji představují svoje názory typu, že odsouzení Milady Horákové bylo vlastně v pořádku, je to něco, s čím prostě souhlasit nemůžeme,“ připomněl a zdůraznil, že komunismus je zločinná ideologie, kterou rozhodně opakovat nechtějí.

