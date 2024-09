Končí, zničili se sami. Po rezignaci Bartoše Piráty nikdo nešetří

Republikové předsednictvo Pirátů na základě výsledků v krajských a senátních volbách rezignuje na své funkce ve vedení strany. Vedle předsedy Ivana Bartoše i místopředsedkyně a poslankyně Klára Kocmanová, europoslankyně Markéta Gregorová a zastupitelka obce Krnsko Dominika Poživilová Michailidu. Místopředsedkyně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová podala rezignaci již včera, ve vedení skončí posledního září. Předsednictvo bylo zvoleno v lednu tohoto roku, nové vedení strany si členové Pirátů zvolí 9. 11. 2024,“ napsali Piráti hned po oznámené rezignaci vedení.

Předseda Pirátů sdělil:

„Vedl jsem Pirátskou stranu bezmála 15 let a od té doby jsme od party dobrovolníků došli až do českého parlamentu a do Evropského parlamentu a do vlády. Naši lidé se vždy snažili ve všech patrech politiky odvádět dobrou práci pro lidi a dodávali reálná zlepšení. Přesto se nám ji opakovaně nepodařilo obrátit ve slušný volební výsledek.

I když celostátní preference přisuzují opakovaně Pirátům solidní podporu, série neúspěchů Pirátů v posledních dvou volbách je pro mě osobně velkou ránou a zároveň zprávou, že je potřeba nový vítr ve vedení strany. Proto jsem se rozhodl rezignovat na post předsedy a v nadcházející volbě se o tento post ucházet nebudu.

Pirátí vyrostli zdola a poradíme si i dál. Děláme politiku pro lidi, máme spoustu rozdělané práce. A bylo by nezodpovědné, možná až pokrytecké, od ní utéct. To nikdy neuděláme. Věříme, že se z toho oklepeme a nalezneme cestu k tomu, jak lidem doručit výsledky naší práce, přestože za námi nestojí žádné vlivné lobby ani nevlastníme žádné mediální domy,“ sdělil Ivan Bartoš.

První se o slovo s kondolencí hlásil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Ten vysekl Bartošovi poklonu za to, jak vybudoval neznámou stranu na zelené louce a dovedl ji až do nejvyšší politiky. „Politika je krutý job a tohle v ní jednou čeká každého předsedu strany. Ivanu Bartošovi ale už nikdy nikdo nevezme, že z nuly a na zelené louce vybudoval politickou sílu, která se podílí na moderní historii země. Stýskat se mi nebude, ale respekt vyjádřit musím. Hodně štěstí,“ napsal na síti X Miroslav Kalousek.

Politika je krutý job a tohle v ní jednou čeká každého předsedu strany. @PiratIvanBartos ale už nikdy nikdo nevezme, že z nuly a na zelené louce vybudoval politickou sílu, která se podílí na moderní historii země. Stýskat se mi nebude, ale respekt vyjádřit musím. Hodně štěstí. https://t.co/u9XCuzOFbU — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) September 22, 2024

Karolína Stonjeková, komentátorka XTV, ukázala na to, že Pirátská strana čím dál víc fungovala jako krmítko pro straníky. A to jí zlomilo vaz. „Ještě k těm Pirátům… Kromě toho, že jsou dlouhodobě na sešupu, jim definitivně zlomila vaz kauza na pražském magoši. Před krvolbama totiž potřebujete působit dojmem někoho, kdo bude schopný alespoň elementárně zodpovědně hospodařit s veřejnými penězi. Ale když na vás pár dní před volbami rupne, že erár máte jen na to, abyste z něj platili své čím dál nenažranější spolustraníky, je iluze dobrého hospodáře v luftě. A z vás už je jen Jouda, kterýmu není radno svěřit ani pokladničku u stánku s cukrovkou vatou,“ napsala na facebooku Karolína Stonjeková.

„Tak s Ivanem Bartošem velmi pravděpodobně končí Piráti v roli parlamentní strany. Zničili se sami. Jak řekl trefně marketér Jakub Horák: ‚Voliči od nich chtěli digitalizaci. A dostali místo toho pózování na Prague Pride.‘ Kam se přesunou jejich voliči? Vrátí se část k ODS? Zamíří do STAN nebo TOP 09?“ poukázala komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová.

Tak s Ivanem Bartošem velmi pravděpodobně končí Piráti v roli parlamentní strany. Zničili se sami. Jak řekl trefně marketér Jakub Horák: voliči od nich chtěli digitalizaci. A dostali místo toho pózování na Prague Pride. Kam se přesunou jejich voliči? Vrátí se část k ODS? Zamíří… — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) September 22, 2024

Nad nejistou budoucností Pirátů se zamyslel i marketér Jakub Horák. Podle něho za pád Pirátů může image, kterou straně dlouhodobě budovali pirátští europoslanci. „Nechci otáčet nožem v čerstvé ráně, ale vzhledem k tomu, že historicky mám s Piráty hezké zkušenosti, pomohu si citátem jejich zastupitele Patricka Zandla: ‚V době, kdy propadnout se k hraně chudoby začalo být tak jednoduché, jsme bojovali za hulení a gender.‘

V roce 2017 neobsahovala kampaň Pirátů o genderu ani slovo. Tráva se ve výzkumu, co se důležitosti týče, umístila na patnáctém místě. Klíčem kampaně byl boj proti korupci, digitalizace a boj proti aroganci mocných. Lidi prostě Piráty kvůli té image, jakou jim vytvořili jejich pozdější europoslanci a europoslankyně, nevolili.

Skuhrání typu ‚já pracuju ale vy to nevidíte‘, případně ‚já jsem pracovala ale měla jsem málo lajků‘ (bývalá ministryně pro vědu, tentokrát za TOP 09) je obehraná smutná písnička a zrovna u Ivana ani mně není jasný, co to ta ‚dobrá práce‘ vlastně je. Je to občanka v mobilu? A ví Ivan Bartoš, že u volebních komisí ji neuznávali? Je to zrušení rodných čísel, za které se rval, a neproběhlo? A je to stavební řízení, které má být hotové za deset dní? Nebo je tam ještě nějaká další tajemná ‚dobrá práce‘, o které se neví?

Pirátská loď má v sobě už dost vody, a měli byste se braši hodně zamyslet nad tím, jakou plachtu napnout.

Mandáty Pirátů:

2020

- Sněmovna: 22

- Europarlament: 3

- Kraje: 99

2024

- Sněmovna: 4

- Europarlament: 1

- Kraje: 3,“ poukázal na facebooku marketér Jakub Horák.

Nad budoucností Pirátů se zamyslel i komentátor a glosátor veřejného dění Jan Palička. Ten vidí tři možné scénáře vývoje Pirátů. „Budoucí vývoj Pirátů má v zásadě tři scénáře.

1) Do čela se dostanou rozumné středové osobnosti typu Lipavského, potlačí woke křídlo, vrátí se k tomu být stranou svobody, co se (nechce) lidem moc cpát do životů a regulovat každou pitomost, ale naopak se opřou do toho, aby i díky funkční nešmírácké digitalizaci byla interakce lidí se státem co nejminimálnější a nejefektivnější. Taková strana má klidně prostor na 10 %, možná i víc, dovedu si představit, že by to byla alternativa i pro nějaké zklamané voliče Spolu.

2) V zásadě opak předchozího scénáře. Woke křídlo se ujme kormidla, obviní z neúspěchu účast v ‚pravicové‘ vládě, z níž odejdou, aniž by se cokoliv stalo, pojedou rok agitky progresivistických témat, ve volbách si odnesou 4 %, která budou antibabišodezobloku chybět, a pak v tichosti zaniknou, respektive jejich činnost se smrskne na ultralevej shitposting na twitteru, kde se budou mylně domnívat, že někoho ještě zajímaj a jsou relevantní.

3) Sice to ovládne woke křídlo, ale nějak utvoří jednotnou kandidátku se Zelenými, Budoucností, Levicí, těma asi sedmi progresivníma socdemákama a zbytkem ultralevé fronty a twitterových aktivistů. To asi i bude stačit na čistě nad pět procent, pokud se soudruzi nerozhádaj. Pak buď stejně bude mít Babiš s fašisty a komunisty většinu, takže budou v parlamentu k prdu a jen budou čerpat peníze a zaměstnávat kámoše, nebo budou vydírat Spolu a STAN o nepoměrné pozice ve vládě, kterou rozeserou podobně jako před lety Bursíkovi Zelení,“ vypočítal pirátské možnosti Palička.

Budoucí vývoj Pirátů má v zásadě tři scénáře.

1) Do čela se dostanou rozumné středové osobnosti typu Lipavského, potlačí woke křídlo, vrátí se k tomu být stranou svobody, co se lidem moc cpát do životů a regulovat každou pitomost, ale naopak se opřou do toho, aby i díky funkční… — Honza Palička (@HonzaPalicka) September 23, 2024

Psali jsme: Výhrůžka od STAN k ODS hned po volbách. „Nenechám si pro sebe, co vím.“ Volička měla dostat lístky, ale ne všechny. Šíří se foto, Motoristé hovoří o mafii Poslanec STAN: Výsledek voleb je vítězstvím Ruska. Přidejte Foltýnovi Pekarová po volbách na obrazovce: „Jako voličce topky se mi chce vždycky brečet.“