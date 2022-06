Konec Hlubučka: „Tady je třeba vážit každé slovo.“ Finance, sponzoři a co to může znamenat pro STAN

reklama

Ze všech možných stran se na hnutí STAN, ale i vedení pražského magistrátu sypou výzvy k rezignaci. Hnutí ANO i SPD vyzvaly šéfa STAN Víta Rakušana, aby opustil funkci ministra vnitra. Z parlamentní opozice padají na adresu vládního hnutí označení jako „organizovaný zločin“ nebo „mafie“.

Magistrátní opozice v Praze vyzývá k rezignaci primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) nebo radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě). Politické zodpovědnosti by se prý neměl zříkat ani Jan Čižinský z uskupení Praha sobě, který si dnes nad Hlubučkem „myje ruce“ a tvrdí, že spolu se Scheinherrem na něho podávali před dvěma roky trestní oznámení. Není však jasné, čeho se trestní oznámení týkalo.

Hlavně pak od té doby uplynuly dva roky a proti podezření z páchání trestné činnosti ze strany Hlubučka a dalších členů organizované zločinecké skupiny, jak je tituluje sama Policie ČR, už nic nedělali. Dokonce se měli zdržet při hlasování pražského zastupitelstva, které mělo vyzvat k prošetření podivností okolo Dopravního podniku hl. města Prahy.

Jisté informace o tom, že se na magistrátu a v dopravním podniku kvůli čelným pražským představitelům STAN mohou dít nepravosti, či dokonce kriminální činnost, měl prokazatelně několik měsíců i šéf hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan. V dopise ho o tom informovala pražská radní Hana Kordová Marvanová, když mu oznamovala odchod ze Starostů a nezávislých právě kvůli „klientelismu a netransparentnosti“.

„Před rokem a půl jsem vás o vzniklé situaci mezi mnou, předsedou pražské organizace Petrem Hlubučkem a Stanislavem Polčákem informovala s tím, že jsem pod nepřijatelným tlakem, který se týká věcí projednávaných v rámci činnosti zastupitelstva hlavního města Prahy a které jsou v rozporu s principy transparentnosti a boje proti klientelismu a korupci,“ psala Marvanová Rakušanovi s tím, že na magistrátu se místo veřejného zájmu jedná „ve prospěch soukromých subjektů“.

„Věci v rámci zastupitelstva hl. m. Prahy, které jsem měla na mysli v uvedeném dopise, se týkají projektů jednoho z developerů spolupracujícího s Prahou i s dopravním podnikem a zakázek na právní služby. Zároveň jsem měla nulovou podporu například při řešení netransparentního hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy či protikorupčních podnětů, které Praha dostává a které poukazují na podezřelé majetkové transakce. Poté, co jsem dala najevo, že nejsem ochotna v různých věcech vycházet vstříc a reálně usiluji o transparentní hospodaření města, jak jsme slibovali ve volbách, bylo mi sděleno, že jsem v rámci STAN skončila, a byla snaha o mé odvolání z funkce radní,“ citovaly letos v dubnu Marvanovou Lidové noviny.

Ještě předtím, během února, přišel server Neovlivní.cz novinářky Sabiny Slonkové se zjištěním, že hnutí STAN řeší delikátní problém týkající se právě policejního vyšetřování Petra Hlubučka, které se mělo týkat hospodářských deliktů. Vedení hnutí o probíhajícím šetření prý vědělo, ale vyčkávalo, že nakonec k obvinění dojde. Sám Hlubuček tehdy informace webu Neovlivní.cz bagatelizoval. „Vůbec o ničem nevím. To je nějaký nesmysl,“ sdělil. Jak se ve středu ukázalo, nesmysl to nebyl.

Celá kauza by navíc mohla pokračovat. Média se nyní zabývají vztahem ministra Petra Gazdíka a obviněného podnikatele Michala Redla, který byl podle policie hlavou organizované zločinecké skupiny, jejíž součástí byl exnáměstek Hlubuček. Gazdík nejprve říkal, že Redla zná jen společensky, později přiznal, že se setkávali a komunikovali spolu.

Šéf hnutí Rakušan již avizoval svolání mimořádného sjezdu na podzim, kde by rád funkci lídra obhájil. Kromě toho potřebuje doplnit vedení partaje, neboť vlivem různých kauz v posledních měsících přišel o několik místopředsedů. Významné zdroje ParlamentníchListů.cz ze Zlínského kraje, které jsou s děním uvnitř hnutí STAN dobře obeznámené, naši redakci upozornily, že pádem kontroverzního podnikatele Redla by mohlo mít celé hnutí praktické problémy.

„Právě on zajišťoval financování, byla to šedá eminence. Celá ta kauza je pro STAN podobné tomu, když se městem prožene masivní tornádo. Mohly by teď padnout případné plány na financování voleb, padnout zajištění sponzoři atd. Přitom pro STAN jsou komunální volby mimořádně důležité, když z té regionální úrovně vlastně vzešli. Nechtějte po mě podrobnosti, tady je třeba vážit každé slovo, ale podle toho, co se ke mně dostává, se ještě můžou dít zajímavé věci,“ uvádí náš zdroj.

Podle něho spíše nelze spoléhat na to, že by skupina obviněných nakonec odešla od soudu bez trestu. „Samozřejmě nevíme, kdo to bude soudit, jak to bude probíhat atd., ale vsázím na to, že tady budou padat tresty vězení. A můžou být vyšší, než dostal před lety David Rath, protože nezapomeňte, že tady jde o velkou organizovanou zločineckou skupinu. Policie musí mít opravdu hodně nabito. Jinak by se do takové akce nepouštěla v situaci, kdy faktický šéf policie, tedy ministr vnitra, je šéfem stejné strany jako vyšetřovaní. Na rozdíl od vpádu na úřad vlády za Nečase tohle blamáží neskončí, vážně bych si na to vsadil. Nechme stranou spekulace, zda Rakušan chtěl před Vánoci po Švejdarovi (dnes již exprezident policie, pozn. red.) informace k tomuto případu a sejmul ho právě proto, aby se to snažil pojistit. To se vypráví na mnoha místech, ale řeči se vedou a voda teče,“ konstatuje závěrem zdroj redakce ze Zlínského kraje.

