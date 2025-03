Konec nindžů ve Velké Británii. Premiér Starmer jim zakázal meče. Ne, není to vtip

„Potvrzeno: Ninja meče budou letos v létě zakázány. Když něco slíbíme, uděláme to,“ napsal Keir Starmer, předseda vlády Velké Británie, na svém účtu na síti X.

Confirmed: Ninja swords will be banned by this summer.



When we promise action we take it. https://t.co/gjJEQIMI10 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 27, 2025

Navázal tak na svůj starší příspěvek, v němž uvedl: „Násilí páchané s noži dosáhlo úrovně epidemie a ničí životy po celé Británii. Jako předseda vlády zarazím prodej těchto smrticích zbraní jednou provždy.“

Knife crime is at epidemic levels and is ruining lives across Britain.



As Prime Minister, I'll crack down on sales of these lethal weapons once and for all.



When I announce a ban, you’ll get a ban.https://t.co/ducB1yikwu — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 24, 2024

Šestnáctiletý mladík útok nepřežil

Už loni Starmer pro Sun řekl, že je zděšen tím, jak snadné je nakupovat smrticí zbraně on-line. Ninja meč byl použit také při napadení šestnáctiletého mladíka, jenž následkům útoku podlehl. Útočník koupil zbraň on-line pod falešným jménem a vyzvedl si ji na poště. Ve Spojeném království bylo v roce 2023 ohroženo útoky s nožem více než sto lidí každý týden.

Jak by dopadl král Artuš?

Reakce na premiérovo oznámení jsou na sociálních sítích rozpačité. „Na obrázku: mladý král Artuš chvíli předtím, než byl doživotně uvězněn za držení zbraně s čepelí,“ napsal jeden z uživatelů sítě X.

Pictured: a young King Arthur moments before being imprisoned for life for possession of a bladed weapon https://t.co/V2i3H20UTC pic.twitter.com/9D2JPszwSD — Magills (@magills_) March 27, 2025

„Představte si, jak moc musíte nezvládat zločin ve své zemi, když zakazujete i samurajské meče. A navíc to ještě prezentuje jako bodrý čin a naplnění slibů. Když se v USA říkalo, že zabíjí člověk a ne zbraň, tak jsem ještě dával za pravdu kritikům. Ale u samurajských mečů?!“ podivuje se novinář Adam Růžička.

Představte si, jak moc musíte nezvládat zločin ve své zemi, když zakazujete i samurajské meče.??



A navíc to ještě prezentuje jako bodrý čin a naplnění slibů.



Když se v USA říkalo, že zabíjí člověk a ne zbraň, tak jsem ještě dával zapravdu kritikům. Ale u samurajských mečů?? https://t.co/flAEjCvfvK — Adam Růžička (@ruzick_adam) March 27, 2025

Za repliku zbraně z videohry čtyři měsíce kriminálu

Před nedávnem The Guardian informoval o zadržení muže, který se oháněl čepelí z videohry Nintendo The Legend of Zelda. Osmačtyřicetiletý Anthony Bray byl uvězněn, protože repliku nosil v tržnici ve městě Nuneatonu ve Warwickshire. Odsouzen byl k čtyřem měsícům vězení.

Podle informací britské policie zabavená čepel měřila šest palců, tedy přes patnáct centimetrů. Muž s ní kráčel po Queens Road, zatčen byl ve chvíli, kdy přistoupil s maketou zbraně k policistovi. Marně se mu snažil vysvětlit, že je to jen hračka k zaměstnání rukou. „Zaujímáme nulovou toleranci k nošení čepelí na veřejnosti,“ uvedl příslušník policejní hlídky a dodal: „Je možné nalézt hračky, které nevypadají jako šestipalcové čepele. Je možné nechodit po ulici a dávat zbraně před sebe. S trochou většího sebevědomí se Bray mohl kontaktu s námi úplně vyhnout.“

Policie dále uvedla, že Bray při výslechu připustil, že meč mohl být vnímán jako ohrožující, ale trval na tom, že by jej jako zbraň nepoužil. Muž byl souzen v Leamington Spa dne 28. června. Kromě trestu čtyř měsíců vězení si vysloužil pokutu 154 liber.

