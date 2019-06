Konec postoloprtské kauzy, poslanec hnutí ANO Pavel Růžička očistil své jméno

Státní zastupitelství v Lounech stáhlo obžalobu poté, co už před několika měsíci udělalo stejný krok vůči zbylým devíti obžalovaným zastupitelům. „Jsem strašně rád. To, co jsem zažíval bych nepřál ani svému největšímu nepříteli. Několik let mě veřejnost měla za toho, kdo něco provedl, lidé si na mě ukazovali, a i když jsem si byl jistý, že ten nesmysl bude nakonec smetený ze stolu, tak to mně i mé rodině ovlivnilo život,“ říká Pavel Růžička.

Podle původního znaleckého posudku, na jehož účelovost a nepoužitelnost po celou dobu upozorňovali nejen obžalovaní zastupitelé a jejich obhájci, měla radnice dům prodat pod cenou. To ale nakonec vyvrátil revizní posudek, který pro chomutovský soud zpracoval znalecký ústav Vysoké školy ekonomické v Praze. Znalec dospěl k závěru, že město Postoloprty naopak na prodeji domu vydělalo a v původním posudku byla použita metodika, která se pro určení tržní ceny nemovitosti absolutně nehodí.

„Člověk ví, že má pravdu a že jak vyšetřovatelé, tak státní zástupce odvedli naprosto neprofesionální práci, která nám všem negativně ovlivnila naše životy, ale dělat s tím nic nemůže. Myslím, že se nám nikdo nemůže divit, že se budeme soudně domáhat náhrady újmy, kterou tahle absurdní a vylhaná kauza celé mé rodině způsobila,“ dodává poslanec Pavel Růžička.

autor: Barbora Richterová