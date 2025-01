Konečná: Budeme se divit, kolik zaplatíme za plyn z USA. Trumpovi věřím, že válku ukončí

…a začneme cálovat…

Mezi posluchači se představila i předsedkyně Klubu českého pohraničí Jihočeského kraje a společně s dalším diskutujícím měla dotazy na situaci v povolební Americe.

Konečná odpověděla: „Máme se na co těšit, protože Amerika first znamená, že všichni mu to zaplatíme. Nemůžeme to Trumpovi vyčítat, s tím vyhrál volby. Jenže na to nejsme v Evropě vůbec připraveni. Nevíme, co s tím budeme dělat. A protože jsme si levné suroviny odstřihli politickým rozhodnutím, nechali si vyhodit i plynovod Nord Stream, tak se možná nebudeme stačit divit, kolik za ten americký plyn budeme muset zaplatit, pokud nebudeme mít ještě vyšší cla na naše výrobky. Ten člověk je nevyzpytatelný, já si nedokážu představit jeho zahraniční ani vnitřní politiku. Ale je to člověk, který ví, kde je vlevo a kde vpravo, pozná prezidenta, se kterým jedná a ví, jak se jmenuje. Což je velký pokrok pro Ameriku,“ konstatovala europoslankyně za smíchu a potlesku auditoria.

„Pojďme mu věřit. Velké naděje můžeme mít u zastavení ukrajinského konfliktu, byť to nebude jednoduché a už to nebude za 24 hodin, jak říkal. Na druhou stranu, za poslední dva měsíce, kdy se připravoval do funkce, tak byla cítit zvýšená diplomatická aktivita. Takže to by mohl být dobrý předstupeň k tomu, aby si ke stolu sedli politici. To, že máme příměří v Gaze, po roce a čtyřech měsících, kdy probíhala systematická genocida, tak to je také Trumpova aktivita, kdy si dal podmínky a chce, aby se s lidmi nehrálo falešně," řekla Konečná.

Podle Konečné je to o tom, jak silného má země prezidenta. „Protože Donald Trump je ,střelec', a dokázal to mnohokrát za svou politickou kariéru. Nikdy nemůžete vědět, jestli to, co vám vzkazuje, myslí vážně nebo ne, ale můžete se začít bát, že by to mohl myslet vážně. Bude velmi zajímavé pozorovat, kam se ta slovní přestřelka o Grónsko dostane.“

A konflikt na Ukrajině? „Vždy jsme říkali, že ukrajinský konflikt je geopolitický. Jestli je to mezi Rusy a Američany, tak teď mají na americké straně někoho, ze kterého mají pocit, že to bude chtít nějak řešit a ne že bude dál podporovat zbrojaře a utrácet nesmyslné miliardy za zbrojení, které za tři roky přineslo pouze spousty mrtvých s žádný posun. Uvidíme, co přijde,“ uvedla Kateřina Konečná.

Podle předsedkyně KSČM by se Evropa měla u USA inspirovat. „Píchnutí do té americké administrativy by mohlo být pro nás velkou inspirací. Jsem přesvědčena, že dalšími a dalšími regulacemi se nic pozitivního nepřinese, jen se vnese ještě více chaosu, který prospívá jenom darebákům.“ Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 88% Nezávidím 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 8189 lidí

Konečná mezi posluchači zahlédla i novináře ze Seznam Zpráv. „Máme tady také redaktora Seznam Zpráv, je tu i fotograf, takže vás tady vítáme a děkujeme, že jste si na nás udělali čas a je to pro mě čest,“ uvedla europoslankyně.

Poté přečetla písemný dotaz, s jakými stranami koalice Stačilo! jedná a s jakým výsledkem.

„Já to bohužel nemohu prozrazovat. Dohodli jsme se, že to nebudeme s těmi stranami komentovat v době jednání, takže během měsíce se to určitě dozvíte. Výsledek a podaná ruka to není, ale s mnoha jsme na dobré cestě a pevně věříme, že to bude super.“

Plán B? Nebo C? A D ne?

„Máte plán na rumunskou verzi voleb a jejich zfalšování korespondenční volbou?“ napsal Konečné další tazatel.

„Plán mají prý v Bruselu na komisi a to takový, že nikdo, kdo nevyhraje podle jejich plánu, tak neprojde. Toho se trochu děsím. Rumunské prezidentské volby jsou pro nás velkým šokem. Nakonec se ukázalo, že to tam platila nějaká místní strana. Jeden plán ale je, ještě než bylo Rumunsko, objevila se situace po volbách v Libereckém kraji. My si volební komise musíme pohlídat. Ukazuje se, že tam může být krutě zakopaný pes. Nejen, že když v prvním kole nám volali lidé, že hlasovali jinak a jejich hlas není zaznamenán. Museli jsme od nich vzít prohlášení, oni se podepsali, to nebylo nic anonymního. Dali jsme to na liberecký krajský soud, a on rozhodl, že nic přepočítávat nebude a že jej to nezajímá," řekla Konečná.

„…tak to je dobrý,“ zazněl ženský hlas z auditoria.

Liberecký gól do vlastní branky

Konečná pokračovala: „Musím říci, že jsem tehdy byla opravdu hodně vzteklá. Šli jsme na Ústavní soud, který za mne rozhodl zcela v souladu, že to tak dělat nejde. Díky bohu, že tak rozhodl, protože kdybychom to nechali být a vykašlali se na to, tak rozhodnutí libereckého soudu mohlo být precedens. V každých dalších volbách by mohlo třeba sto lidí zpochybnit výsledek, že hlasovalo jinak, a soudy by to vůbec nemusely brát vážně!“

„Ústavní soud to vrátil s tím, že výsledky liberecký soud musí přepočítat. Když si nález přečtete, že tam nebyly započítány některé hlasy, že to nesedělo s platnými a neplatnými hlasy. Zvláštní je, že nikomu jinému než nám hlasy nechyběly. Není to žádná dezinformace. Rozsudek libereckého soudu je na portálu soudu a je to šílené. A já bych očekávala, když ve třech okrscích dojde k vážným pochybením, tak řekne, že si namátkově vybere dalších deset okrsků. Jestli těch pochybení vlastně není ještě více. My jdeme zpět na tento soud, protože i v prezidentské volbě nepřepočítávají padesát tisíc sesbíraných hlasů. Přepočtou nějaké procento, tak přepočtou další procento a další procento. Já chci, aby toto udělali v Liberci. Chci, aby takto udělali klidně celý Liberecký kraj, protože statisticky, když z pěti okrsků vám najdou čtyři hlasy a těch okrsků je tam tuším 580, tak není možné, aby tam nebyly. A já chci vědět, že tam nebyly!“ uvedla razantně Konečná. Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20072 lidí

A pozastavila se i nad volebními komisemi. „Jak je tam popsána práce volebních komisí, to je šílenost. Budeme muset obsadit každou komisi a hlídat si to, aby tak, jak to bylo spočítáno, tak aby to bylo odvezeno na statistický úřad. Je to naše právo jako volebního subjektu. Liberecký soud na začátku nám řekl, že tam, kde jsme neměli žádného volebního komisaře, tak to jej vůbec nezajímáme a je mu to úplně jedno. Je přece spousta malých stran, v republice je 16 000 volebních okrsků, takže tam, kde to neobsadíte, vám to mohou zfalšovat?!“ ptala se šokovaně Konečná.

Lenost v Černínském paláci

Pak se předsedkyně Stačilo! pustila do kritiky korespondenční volby. „A co se týká korespondenční volby, nesouhlasím s jejím zavedením a navrhla bych, aby ti, kdo takto hlasují, platili také poplatky České televizi. Sama za sebe bych tuto korespondenční volbu zrušila, protože ti, kteří chtějí rozhodovat o naší zemi, tak dnes to právo mají, mohou jít na zastupitelský úřad. Oni mají právo volit, my jim jej přece nebereme. Chápu, že někde může být problém se vzdáleností. Pak ale nechápu, proč za daleko levnější peníz tam ministerstvo neudělá dočasný zastupitelský úřad, aby tam mohli udělat dočasnou volební místnost – klidně ve dvou hotelových pokojích. Podle zákona to přece jde. Když jsou velké vzdálenosti a máte tam nějakou větší komunitu, tak proč ne. Ale udělat korespondenční volby, kdy volba přestává být tajná... nikdo mne nepřesvědčí o opaku. Jak můžeme vědět, že tam nebude stát někdo nad někým. Pak by to nebylo svobodné rozhodnutí. Možnost si vzít jiné volební lístky, jít za plentu, upravit je, to je přece princip vašeho svobodného rozhodnutí. V korespondenční volbě se svobodné rozhodnutí zcela pominulo. A opravdu si myslím, že o tom, kdo nám má vládnout, mají rozhodovat lidé, kteří tady žijí,“ odpověděla na písemný dotaz Kateřina Konečná za výkřiků „Ano!“ a bouřlivého potlesku.

A jak česká média pokrývají současnou situaci v ČR? „Kdybych četla jen titulky novin, tak bych měla pocit, že je tu opravdový ráj na zemi. Třeba podle Novinek. Od těch dob, kdy je nemá Porybný, tak je to velká propagace. Já jim to nevyčítám, mají soukromé investory. Píší, co vyhovuje jejich chlebodárcům, to je fér. Na rozdíl od České televize, ta by se alespoň mohla tvářit, že je nestranná,“ uvedla dále europoslankyně.

„Když nežijete v této zemi, nemusíte tu podnikat, chodit do zaměstnání, nehrozí vám výpověď bez udání důvodu, nesnižuje se vám plat – vždyť my máme nejnižší nárůst reálných mezd ze všech zemí OECD. To je neskutečná ostuda. Nemusíte tu prožívat při podezření na rakovinu, že vás na magnetickou rezonanci vezmou za tři měsíce. To je realita! Když jste v zahraničí, nemusíte zažívat, když jezdíte sto kilometrů k zubaři a jste rádi, že jej vůbec máte. Že nemáte praktického lékaře pro své dítě. To jsou věci, které lidé v zahraničí neprožívají. Takže se ptám, proč mají rozhodovat i o tom, kdo tu bude vládnout. Tak, jak to bylo nastaveno, to přece stačilo,“ vysvětlila početnému davu Konečná.