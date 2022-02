Konflikt na Ukrajině začal. „Ukrajina se bude bránit a vyhrajeme,“ zní z její vlády

Dnes v ranních hodinách začal útok ruských ozbrojených složek na ukajinské cíle. Zatím jsou hlášeny bombardování raketami plochého doletu, pozemní boje a vylodění v Oděse a Mariupolu.

Ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin zahájil úplnou invazi Ukrajiny. "Mírumilovná ukrajinský města jsou pod útokem. Tohle je útočná válka. Ukrajina se bude bránit a vyhrajeme. Svět může a musí zastavit Putina. Je čas jednat," napsal na sociálních sítích.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.