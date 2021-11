Kousek svobody holt uříznout. Kocába to mrzí, ale nelze jinak. Pandemie řádí

Hudební skladatel a bývalý politik Michael Kocáb je nadšený z výsledků říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Kocáb věří, že do české politiky zase pronikl paprsek světla a nebude se u nás politická situace vyvíjet stejným směrem, jakým kráčejí Polsko nebo Maďarsko. Pilíře demokracie a svobody totiž podle něj 32 let od revoluce korodují a je potřeba je zase posílit. V souvislosti s pandemií ovšem Kocáb zdůrazňuje, že kousek osobní svobody je potřeba na chvíli ukrojit.

Kocáb se má podle svých slov v současnosti mnohem lépe než v posledních letech, protože už ho tolik netíží politická situace v zemi. „Realitu filtruji a vnímám přes politickou situaci. To už je taková moje úchylka, kterou jsem měl ještě před sametovou revolucí. Do posledních voleb jsem se měl šeredně. Teď se to hodně zlepšilo a jsem plný očekávání, že do naší politiky pronikne paprsek světla,“ říká Kocáb v rozhovoru pro Rádio Zet.

„Všechny tyhle pilíře ale teď zásadním způsobem korodují. Pořád to drží, ale až to překročí určitou hranici, tak se to může začít rychle hroutit, a to vidíme v Polsku a do určité míry v Maďarsku. A najednou se ten pilíř Evropské unie začíná hroutit, ačkoliv ho občané ještě podporují, ale ta podpora tam slábne a politici by nejraději udělali polský exit,“ varuje Kocáb, který ale věří, že s nástupem nové vlády slábne riziko, že podobný vývoj nastane v Česku.

Kocáb je prý v letošním roce spokojený dvojnásob, kromě výsledku voleb mu udělalo radost i snížení počtu ruských diplomatů na ambasádě v Praze. „Já o tom mluvil už několik let, ale byl jsem si jistý, vsadil bych se třeba o milion, že se to nemůže stát, a ono se to stalo. Z toho jsem měl obrovskou radost a teď můžu prohlásit, že odsun Rusů je už konečně opravdu dokončen na sto procent,“ je spokojený skladatel a aktivista.

Svoboda ale podle něj musí v současné pandemické situaci trochu ustoupit v zájmu vyššího dobra. „Svoboda je alfou a omegou demokracie, je to největší výdobytek 20. století, bez svobody je demokracie nemyslitelná. Proti tomu jde ale reálná hrozba v podobě epidemie. Svoboda je něco jako vzduch nebo voda, se kterou potřebujeme žít. Pak bych tam přidal ještě lásku, o tu se lidé postarají, a pravdu, která je taková relativnější hodnota, ale nesmírně důležitá a stojí vlastně nad tím vším. No a když přijde nějaká globální hrozba, tak ta voda se prostě dá na chvíli omezit. Někdy prostě může nastat situace, kdy si kousek svobody holt uřízneme,“ připouští Kocáb.

Ten vzpomíná, jak Češi za svobodu bojovali v roce 1989. „Nebýt těch statisíců lidí v ulicích, tak s námi komunisté zatočili během 24 hodin. Takže sice Občanské fórum nebo iniciativa MOST byly takovým automobilem té revoluce, ale palivem toho auta byli občané. A kdyby tam nebyly ty statisíce lidí, tak by komunisti přešli k akcím Zásah, Norbert a Vlna, které by jednoznačně potlačily ty snahy, včetně stanného práva a nasazení sovětské armády na našem území,“ chválí zpětně Čechoslováky Kocáb.

A nejen díky tomu podle Kocába Česká republika zažívá nejlepší a nejspokojenější období svých dějin. „Platí to vlastně o celé Evropě, vždyť nejsou žádné války, je blahobyt a my si toho vlastně tak málo vážíme, že už žijeme ve svobodě skoro stejně let, jako jsme žili za totality,“ všímá si Kocáb.

Teď se na nás podle něj valí velké světové problémy, zejména klimatická změna. „Ta je u nás pořád tak nějak bagatelizovaná, je zpochybňována, a to mi trošku připomíná stav, kdy Gorbačov zahajoval perestrojku a tady všichni kývali, ale tím, že se k němu nikdo nepřipojil, tak ten socialismus padl. Tak abychom taky nezaspali v té péči o planetu. A my na to třeba nemusíme být připraveni, ale budeme se s tím muset popasovat,“ varuje Kocáb s tím, že s oteplováním úzce souvisí i otázka migrace, která by mohla sužovat Evropu. „Takže to je vážná věc,“ dodává Kocáb.

