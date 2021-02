Kouzelník Žito? Odpad, psali diváci. Režisér „pokrokové“ pohádky hájil své dílo u Xavera

Režisér a scenárista Zdeněk Zelenka prohlásil, že s natáčením pohádek končí. „Já jsem jich natočil deset a skončil jsem, ať to točí další generace,“ řekl Zelenka, jehož poslední pohádka Kouzelník Žito se dočkala zdrcující kritiky. To je podle něj úděl filmařů, že ne vždy se jejich dílo publiku zalíbí. „Já si myslím, že to bude dobrý, a ono se to mine s publikem,“ dodal Zelenka.

„Já jsem natočil několik pohádek, jako Nesmrtelnou tetu nebo Čarovné dědictví, to jsou věci, které se často reprízují jako Kouzla králů a další. Ale natočil jsem jich deset a skončil jsem, ať to točí další generace,“ prohlásil Zelenka v rozhovoru s Xaverem Veselým.

Právě jeho poslední pohádka z roku 2018 Kouzelník Žito měla mezi odbornou i laickou veřejností velmi negativní ohlas. „Já si myslím, že to bude dobrý, a ono se to mine s publikem,“ pokrčil rameny Zelenka.

Pohádka Kouzelník Žito má na česko-slovenské filmové databázi jen 23 bodů ze sta a mezi komentáři se to hemží zdrcující kritikou a hodnocení „odpad!“ se v nich opakuje několikrát.

„Kouzelník Lepek. Primitivní, nepovedený scénář, nevkusná hudební čísla a k tomu opravdu strašlivý casting, tak nesympatický hlavní hrdina už tu v televizní pohádce dlouho nebyl, asi od té doby, co pohádková maminka koupila Matěji Stropnickému zámek... ta fyzická i mentální podoba zeleného prince a přidrzlého odvedence byla až zarážející,“ napsal jeden z diskutujících.

„To, že tenhle patvar ČT ohraničila Werichem a Třemi oříšky, je jen důkazem toho, jak ti páni televizní sami své nové tvorbě nevěří a musejí si takhle nasrané štědrovečerní diváky udobřovat. To je fakt takový problém napsat normální postavy, smysluplné dialogy a trochu zajímavý děj? Asi jo, páč nás o tom každoročně přesvědčují. Sám Zelenka se před pár lety vyjádřil, že je pohádka mrtvý žánr. Pak se naskýtá otázka, proč se na to tedy nechává najímat. Jinak nemá samozřejmě pravdu, jen to nesmějí dělat hlupáci,“ přidal se druhý.

V pohádce hrála mimo jiné i Jiřina Bohdalová, která i podle komentujících byla jediným světlým bodem filmu. „Jiřina je brilantní herečka. Ona je ojedinělý úkaz, to se nedá opakovat. Je to světová herečka, pro Hollywood. My spolu máme stejný pohled na filmové řemeslo, na lidi a taky na humor,“ vyprávěl Zelenka o Bohdalové, která hraje v Zelenkových filmech velmi často. „Spousta režisérů přede mnou pracovala s paní Bohdalovou, jako Karel Kachyňa nebo František Filip, to byli její dvorní režiséři,“ reagoval Zelenka na to, že je nazýván jejím dvorním režisérem.

Zelenka také reagoval na dotaz, zda je chyba České televize, že se dnes nevyrábějí kvalitní dětské filmy jako v době uvedení filmu Páni kluci, na kterém Zelenka pracoval jako asistent režie. „To si nemyslím. Víte, tehdy to bylo na rozdíl od dneška ekonomicky výhodné. Fungovalo to tak, že Němci dali peníze a my jsme měli ty tvůrce. A Němci pak měli za hubičku třeba seriály jako Pan Tau, Chobotničky a všechny tyhle věci Václava Vorlíčka a dalších. Ono to bylo nesmírně výhodné pro obě strany,“ prozradil Zelenka s tím, že dnes už to tak nefunguje a dětské filmy nebo seriály jsou ekonomicky nevýhodné.

