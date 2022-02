Krach Česka ho rozpálil: Miliony vyhozené z okna. Každý rok. Alois Hadamczik bez zábran

Alois Hadamczik hodnotí naše vystoupení v Pekingu, kam by jako trenér vzal více mladých hráčů. Hlavní trenér Filip Pešán by měl podle něj rezignovat, což ale musí rozhodnout výkonný výbor svazu, který Pešána do funkce prosadil. Hadamczik také upozorňuje na fatální chyby svazu, které už dlouhých patnáct let ničí český hokej, a říká, že předseda svazu Tomáš Král by měl převzít odpovědnost a odstoupit.

Dávno minulý lesk českého hokeje vystřídala současná bída, kterou jsme bohužel mohli sledovat v přímém přenosu ze zimních olympijských her v Číně. Český výběr prohrál s Dánskem, proti Švýcarsku jsme odehráli vyrovnaný zápas se šťastným závěrem, přičemž zápas s Rusy byl jediným světlým momentem – a po něm přišel krach znovu se Švýcary a nejhorší umístění na ZOH v dějinách českého i československého hokeje. Jak jste jako trenér viděl naše vystoupení?

Na druhé straně se musím tady hokejistů i trenérů přece jen zastat, protože si před olympiádou absolvovali kvůli covidovým restrikcím svoje – a rozhodně bych to nenazval běžnou přípravou.

To máte sice pravdu, ale nejsme v tom přece zdaleka sami. Takhle to mají všichni. Tak jestliže to těm ostatním jde a nám ne, tak musí být někde chyba.

Pokud byste sestavoval olympijský výběr vy sám, co byste udělal jinak?

Vzal bych s sebou čtyři až pět mladších hráčů, kteří by přinesli větší energii, jako třeba Jakuba Fleka, bratry Musilovy, Filipa Chlapíka nebo Michala Bulíře.

Ten tým měl až příliš vysoký věkový průměr. Na Euro Hockey Tour jsme přitom jednou vzali staré mužstvo, jednou zase mladé. Ale tým jsme vlastně vůbec nebudovali. Nejhorší, že sice máme dobré a zkušené hráče, ale nemáme vlastně vůbec střední a mladou generaci.

Mnoho fanoušků v Česku včetně médií už od podzimu loňského roku požaduje odvolání trenéra Filipa Pešána. Je on tím, kdo brzdí český hokej v rozletu?

Na to by si měl odpovědět především on sám. Nastoupil s arogancí, rozhodoval z pozice moci, dosazoval své trenéry. O jeho osudu musí rozhodnout výkonný výbor, který ho na to místo přece také dostrkal! A ten se sejde v tomto týdnu.

Máme hledat zahraničního trenéra po vzoru Slováků?

Chceme hrát český hokej, tak neměňme jeho identitu. Ve Spartě byl třeba slavný německý hokejista a trenér Uwe Krupp, který předtím vedl i německý nároďák, ale úspěšný nebyl. Naše mentalita je jiná. Vždycky jsme na ledě uměli být chytří a mazaní.

Člověk se neubrání vzpomínkám na práci Ivana Hlinky, Luďka Bukače, Josefa Augusty nebo Vladimíra Kostky...

Máte pravdu, to byli skutečně obrovští odborníci, jejichž metody skvěle fungovaly, měli bychom se k nim proto rozhodně vrátit.

Chyba je, jak často říkáte, ve vedení svazu – aneb ryba smrdí od hlavy – je to tak?

Vidíme jasný obraz českého hokeje za vlády předsedy svazu Tomáše Krále. Měl by vylézt z díry se svou Duklou Litoměřice, do které se ročně nesmyslně a neúčelně pumpuje deset milionů korun. Tento projekt se přitom totálně minul účinkem. Před patnácti lety jsem panu Královi nakreslil, jak by měly vypadat soutěže. Jede si ale svou, a to je špatně. Kluby v extralize musejí brát cizince, vlastní hráče si nejsou schopné vychovat. Ale vypadá to, že ti nahoře nechtějí slyšet pravdu. Pan Král by měl skončit hned, a ne až v červnu.

Vy jste na to upozorňoval už opakovaně. Co se tedy musí změnit kromě trenéra reprezentace, což ale není žádná zásadní systémová změna?

Tady se úplně ztrácí ta česká hokejová škola, ta česká identita. My na svazu hádáme, že jednou jsme v Kanadě, jednou jsme ve Švédsku a jednou ve Finsku. A proč jsou Švédové a Finové, kteří mají menší základnu, lepší než my? Protože ten náš systém je totálně prohnilý! A pod to se klidně podepíšu. A my spějeme k té situaci, kdy už opravdu nebude z čeho brát. A těch pár kvalitních hráčů, kteří tu vyrostou, tak nechtějí hrát někde první nebo druhou národní ligu, takže radši odletí za oceán, kde hrají nějakou zámořskou juniorskou soutěž.

V tom vidíte největší nebezpečí pro český hokej, především do budoucna?

Jistě, protože tady se vylíhne v průměru tak jeden talent ročně, který v těch šestnácti sedmnácti letech do té ciziny neodejde – a to je strašně málo. Juniorská extraliga má mizernou úroveň a trvá to už léta.

A viníkem je ČSLH (Český svaz ledního hokeje)?

Ano, zcela jednoznačně, může za to sportovní úsek ČSLH včetně bývalých extraligových hráčů, kteří tam sedí a kteří říkají, že dávají do mládeže patnáct milionů. Ale kde jsou ty peníze? Vždyť to není vůbec vidět. Takže rodiče sice plodí stále děti, které jsou talentované, ale my jim nedáváme tu správnou výchovu. A není důvod v tom, že za komunismu bylo více dětí. Je to v celé té koncepci mládežnických soutěží, kde ty talenty vysloveně zabíjíme. Bohužel svaz to všechno nechce slyšet, i když to český hokej táhne totálně ke dnu.

A ještě poslední věc, kterou často slýchám. Že je to vina rodičů. To je mýtus. A když budeme pořád jen nadávat na rodiče, tak nám ty děti do toho hokeje přestanou dávat. To, aby si udržel pořádek, je vždycky věcí trenéra. Ten musí být autorita pro děti i pro rodiče, ale nelze nic prosazovat nějakými vulgárními způsoby.

