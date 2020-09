Krajská zdravotní, akciová společnost Ústeckého kraje, je spojena s mnoha skandály a problémy. Hovořili jsme s hejtmanským kandidátem VOK

„Založení KZ a.s. je projektem z doby vládnutí ODS. Krajskou zdravotní od začátku provází snahy o tunelování nemocnic, které spravuje. Ať se jednalo o pokusy o vyvedení výdělečných oborů mimo nemocnice, problematické byly také pokusy o vyvedení správy IT technologií mimo nemocnice. A připomeňme i zavádění NIS (nemocniční informační systém), který je velmi drahý a dlouho nefunkční,“ jmenuje problémy hejtmanský kandidát v Ústeckém kraji za VOK Ota Staňo.

Podle něj je Krajská zdravotní celou dobu v podezření a současně zde probíhá vyšetřování příslušnými orgány pro předražené veřejné zakázky. „A co na to KZ a.s.? Provádí militantní personální politiku. Zaměstnanci se bojí projevit názor, natož nesouhlasit s některými problematickými kroky a způsoby řízení. A ti, co se ozvou jsou umlčeni, a nakonec i donuceni odejít. Ústecký kraj, co by zřizovatel mlčí. Problémy nechce vidět a drží nad KZ a.s. ochrannou ruku. Je samozřejmostí, že KZ a.s. se musí starat o dostupnost a kvalitu zdravotnické péče v kraji. A tlak na opravy zchátralých nemocnic a některých pavilonů vychází od samotných zdravotníků. Žel modernizaci provází proinvestování stovek milionů do podezřelých, neefektivních nebo předražených projektů,“ uvedl Ota Staňo.

A pokračuje. „A pak se soudruzi ve vedení kraje předhánějí ve focení před opravenými pavilony, u nemocničních lůžek a při podepisování smluv o finanční podpoře mezi Ústeckým krajem a KZ a.s. Oblbují lidi, občany Ústeckého kraje a předávají si vzájemně ceny osobnosti kraje a chválí se ve svém plátku Infolisty KZ a.s. K finančním prostředkům se chovají jako by byly jejich vlastní, a ne daňových poplatníků. A o problémech se nemluví, jako by nebyly, jako by všechno bylo v pořádku,“ rozohnil se k dění v Krajské zdravotní Staňo.

Nemocnice prý nutně potřebují reorganizaci a nahrazení lidí politicky dosazených skutečnými odborníky. „Řešením je transformace jednotlivých nemocnic na a.s. Tím vznikne ekonomická a právní samostatnost jednotlivých nemocnic, tak aby měly plnohodnotné vedení, ředitele a management. Samozřejmě v rámci KZ a.s. Takto úspěšně již léta fungují Jihočeské nemocnice a.s., které sdružují osm nemocnic. Jsme přesvědčeni, že jedině tak lze zajistit lepší kontrolu a fungování zdravotnictví v kraji a zlepšit kvalitu a dostupnost péče pro občany Ústeckého kraje,“ říká Staňo.

„A na závěr nesmíme zapomenout na lidi, kteří v nemocnicích léta pracovali, byli propuštěni a nahrazeni vysloužilými politiky, rodinnými příslušníky a přáteli bez zkušeností. Občané a zdravotníci v Ústeckém kraji si zaslouží dobré a zodpovědné vedení KZ a.s. a skutečné odborníky ve vedení akciové společnosti i Ústeckého kraje. Proto přijďte k volbám 2. a 3. října a volte Občanské hnutí VOK - volbu pro kraj," zve k volbám za VOK Ota Staňo.

