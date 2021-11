Kraviny. Maláčová vybuchla při hodnocení ČSSD

Končící ministryně práce a dlouholetá místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová vystavila své vlastní straně drsné vysvědčení. Konstatovala, že sociální demokraté si za svůj propad a odchod ze Sněmovny poté, co nedosáhli ani 5 procent hlasů voličů, mohou sami. „Pořád opakujeme stejné chyby,“ rozzlobila se Maláčová v rozhovoru pro Deník N. A to byl teprve začátek.

reklama

Když bylo jasné, že ČSSD vypadne ze Sněmovny, Maláčová prý cítila velkou bolest a zklamání. Už proto, že v práci ministryně podle svých vlastních slov odvedla své maximum a v předvolební kampani taktéž udělala, co mohla, aby sociální demokraty ve Sněmovně udržela.

Podle svých vlastních slov si je však vědoma tohom že sociální demokraté udělali mnoho chyb.

„V této vládě se nám podařilo prosadit nebývalé množství věcí, ale místo toho, aby fungovala ozvěna, že jsme to všichni opakovali a vysvětlovali lidem, tak jsme se mezi sebou hádali a lidé zásluhy připisují našim konkurentům. Další věc je nedělat kontaktní kampaň jen před volbami, ale pořád. To je moje největší poučení z kampaně v Praze,“ řekla.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Strana, která se jednou rozhodla, že se bude účastnit vlády, si za tím měla stát a udělat všechno pro to, aby ta účast byla k jejímu prospěchu. Pokud jsme se k tomu jednou rozhodli, neměli jsme to neustále zpochybňovat. Sociální demokracie nedopadla, jak dopadla, protože Andrej Babiš byl silný, ale protože jsme byli slabí,“ pokračovala v palbě do vlastních řad.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Stanovovat červené linie vůči Andreji Babišovi byla blbost. Jsem přesvědčená, že jsme si jako sociální demokraté měli po referendu o účasti ve vládě říct, že když jdeme vládnout s Babišem, je to závažné rozhodnutí. A že nepřekročitelné mají být jen otázky programu, nebo kdyby došlo k nějakému zločinu. Neměli jsme se do červených linií nechat médii vmanipulovat. Média nám stejně nefandila, identifikovala nás jako slabší kus, který mohou ostřelovat. A nám linie nic nepřinesly, v tom vidím vlastní chybu,“ zlobila se.

Celá ČSSD teď podle ní připomíná postarší ženu po rozvodu. Je okoukaná a bez peněz. Proto se strana musí změnit.

Prý nechce dopředu hlásat v médiích, koho by ráda viděla ve vedení strany a koho ne.

Určitě nebudu lidem přes média vzkazovat, s kým chci, nebo nechci spolupracovat. To je přesně ta chyba, kterou by sociální demokracie neměla dělat. Nebudu nikoho mediálně kádrovat, to je nepatřičně. Sociální demokracie je jediná strana, která to dělá,“ zdůraznila.

Maláčová již oznámila, že chce být předsedkyní strany a chce partaj znovu sjednotit. Je totiž přesvědčená, že jsou si všichni členové strany jsou vědomi toho, že jsou sociální demokraté a na 95 procentech věcí se shodnou. Oněch 5 procent si prý budou muset vyříkat a najít společnou shodu.

Celý rozhovor naleznete zde

„Zároveň jsme vždy byli strana pokroku, takže tam mají místo i liberální otázky. Třeba práva žen vnímám z ekonomického hlediska, tedy že ženy mají za stejnou práci nižší mzdy, tudíž dostanou nižší důchody – ve stáří má chudoba zejména ženskou tvář. Musí to být i ochrana přírody, ale ne na úkor peněženek obyčejných lidí. Musí jasně říct, že patříme do Evropské unie. Je nezpochybnitelné, že jsme ji tam přivedli právě my. Ale neznamená to, že v Unii je vše super,“ dala pár příkladů, co hodlá hájit Maláčová.

„Pokud budou protivládní demonstrace, protože se budou škrtat mandatorní výdaje, pomáhat je organizovat, účastnit se, prezentovat názor ČSSD,“ zdůraznila ještě. Hodlá spolupracovat s celým levicovým spektrem. Až na komunisty. Ty nechala Maláčová záměrně stranou.

A když chtěli v Deníku N slyšet, zda by mohl v ČSSD hrát větší roli také bývalý ministre zahraničí Tomáš Petříček, Malíčová je odbyla. „Teď se točíte na kravinách,“ prohlásila.

Psali jsme: Maláčová chce ČSSD změnit od podlahy. Miliardářovo ANO tu za pár let už nebude, tuší šanci Přišla a šokovala novináře. Maláčová odmítla Havlíčkův nápad. A řekla, jak to bylo Venezuela, Konečná. Hamáček odstoupil a v ČSSD propukly manévry před sjezdem ČSSD: Pro nás je zásadní, volby nevolby, aby náklady za covid nezaplatili ti nejzranitelnější

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.