Křeček pryč! Piráti, TOPka ani kavárna nevydýchali, co ombudsman provedl. A Kalousek se předvedl

Jeho rozhodnutí se ale ve veřejném prostoru rozhodně nesetkalo s pochopením. Samotná Šimůnková prý dokonce zvažuje žalobu kvůli Křečkovu šikanóznímu jednání. „Ráda bych řekla, že pana Křečka považuji za člověka, který naprosto lidsky, odborně i manažersky selhává ve své pozici a jeho chování ke mně po dobu dva a půl roku je až na hraně šikanózního chování, a to jsem schopna doložit,“ reagovala Šimůnková, jejíž slova na twitteru zveřejnil pražský zastupitel Matěj Michalk Žaloudek (Zelení)

„Ráda bych řekla, že pana Křečka považuji za člověka, který naprosto lidsky, odborně i manažersky selhává ve své pozici a jeho chování ke mně po dobu dva a půl roku je až na hraně šikanózního chování, a to jsem schopna doložit.“

– Monika Šimůnková https://t.co/7WH8JLOuKH — Matěj Michalk Žaloudek ?? (@ZaloudekMatej) June 28, 2022

Šimůnková se kvůli svému odstavení také prý hodlá obrátit na Sněmovnu, kde již našla zastání v podobě ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. „Stanislav Křeček utvrdil svou roli jako autoritářskou, egoistickou a neschopnou přijímat kritiku. Jeho zástupkyně byla zvolená Sněmovnou, není jeho podřízenou aby ji odebíral agendu a odstavoval. Místo vyřizování účtů by měl dělat svou práci: hájit práva občanů,“ vzkázal Křečkovi šéf Pirátů.

Stanislav Křeček utvrdil svou roli jako autoritářskou, egoistickou a neschopnou přijímat kritiku. Jeho zástupkyně byla zvolená Sněmovnou, není jeho podřízenou, aby ji odebíral agendu a "odstavoval".



Místo vyřizování účtů by měl dělat svou práci: hájit práva občanů. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) June 28, 2022

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A přidala se k němu i pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová. „Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček odebral své zástupkyni Monice Šimůnkové všechny agendy. S účinností od 1. 7. Podle něj její práci provází komplikace. Nesouhlasím a odsuzuji to. Paní Šimůnková byla nezávisle zvolena Sněmovnou. Pan Křeček tímto krokem její volbou pohrdá,“ uvedla Richterová, že Křeček nemá právo s Šimůnkovou takto jednat.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček odebral své zástupkyni Monice Šimůnkové všechny agendy. S účinností od 1. 7. Podle něj její práci provází komplikace. Nesouhlasím a odsuzuji to. Paní Šimůnková byla nezávisle zvolena Sněmovnou. Pan Křeček tímto krokem její volbou pohrdá. — Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny (@olgarichterova) June 28, 2022

Se stejným názorem se přihlásila i senátorka Adéla Šípová (za Piráty), podle které Křeček nerespektuje rozhodnutí poslanců. „Veřejný ochránce práv a zástupkyně jsou voleni poslanci. M. Šimůnková, zástupkyně ombudsmana, má od poslanců silný mandát. K výkonu funkce má určenou odměnu a má pracovat v zájmu občanů. Pan Křeček poslance nerespektuje, svou zástupkyni zbavil veškeré agendy. Pane Křečku, rezignujte!“ vyzvala ombudsmana Šípová.

@ochranceprav a zástupkyně jsou voleni poslanci. M. Šimůnková, zástupkyně ombudsmana, má od poslanců silný mandát. K výkonu funkce má určenou odměnu a má pracovat v zájmu občanů. Pan Křeček poslance nerespektuje, svou zástupkyni zbavil veškeré agendy. Pane Křečku, rezignujte! — Adéla Šípová, senátorka (@adela_sipova) June 28, 2022

Mgr. Adéla Šípová Piráti



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Marty Martinové, která za Piráty kandiduje do Senátu, je výzva senátorky Šípové zcela na místě a Křeček by měl svoji rezignaci zvážit. „Ombudsman Stanislav Křeček místo boje za práva lidí bojuje se Senátem a svojí vlastní zástupkyní Monikou Šimůnkovou. Výzva poslankyně Kláry Kocmanové a senátorky Adély Šípové k jeho rezignaci je naprosto oprávněná,“ přidala se Martinová.

Ombudsman Stanislav Křeček místo boje za práva lidí bojuje se Senátem a svojí vlastní zástupkyní Monikou Šimůnkovou. Výzva poslankyně Kláry Kocmanové a senátorky Adély Šípové k jeho rezignaci je naprosto oprávněná. — Marta Martinová ???? (@MartaMartinov1) June 28, 2022

Křeček již nemá ve funkci co dělat ani podle exposlance Miroslava Kalouska, podle nějž je Křeček relikvií z dob vlády současného prezidenta Miloše Zemana. „St. Křeček má pravdu. Žádný příčetný člověk se s ním nemůže domluvit od jeho 70. narozenin, a to je mu už 84. Když si vzpomenu, jak ve Sněmovně plival na Vl. Parkanovou, hrál si na soudce i na kata... Je to zombie zemanovské ČSSD a ve své funkci nemá co dělat,“ má jasno Kalousek.

St. Křeček má pravdu. Žádný příčetný člověk se s ním nemůže domluvit od jeho 70. narozenin, a to je mu už 84. Když si vzpomenu, jak ve Sněmovně plival na Vl. Parkanovou, hrál si na soudce i na kata... Je to zombie zemanovské @CSSD a ve své funkci nemá co dělat. https://t.co/3N7JfzpIWl — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 28, 2022

Podle poslance Marka Ženíška (TOP 09) je Křečkovo chování v úřadu pošlapáním odkazu Otakara Motejla. „Zatímco se Monika Šimůnková věnovala lidskoprávní agendě nebo monitoringu Úmluvy o právech zdravotně postižených lidí, tak Stanislav Křeček se věnoval zejména tomu, jak dehonestovat různé skupiny obyvatel. Otakar Motejl se z takového ombudsmana musí otáčet v hrobě,“ reagoval Ženíšek.

Zatímco se Monika Šimůnková věnovala lidskoprávní agendě nebo monitoringu Úmluvy o právech zdravotně postižených lidí, tak Stanislav Křeček se věnoval zejména tomu, jak dehonestovat různé skupiny obyvatel.



Otakar Motejl se z takového "ombudsmana" musí otáčet v hrobě. — Marek Ženíšek (@zenisek_m) June 28, 2022

To, že Křeček není správným reprezentantem úřadu veřejného ochránce práv si myslí i socioložka Vanda Černohorská. „Stanislav Křeček dlouhodobě podrývá základní hodnoty, na kterých stojí úřad Veřejného ochránce práv a sabotuje lidskoprávní agendu v České republice. Nenapadá mě příklad jiného úřadu v moderní demokratické zemi, jenž by skrze svoje představitele škodil těm, které má ze své podstaty chránit. Oh wait...“ hledá Černohorská stejně jako Miroslav Kalousek spojitost mezi ombudsmanem Křečkem a prezidentem Zemanem.

Stanislav Křeček dlouhodobě podrývá základní hodnoty, na kterých stojí úřad @ochranceprav a sabotuje lidskoprávní agendu v ????. Nenapadá mě příklad jiného úřadu v moderní demokratické zemi, jenž by skrze svoje představitele škodil těm, které má ze své podstaty chránit. Oh wait... https://t.co/8yJ6q1RX3x — Vanda Černohorská (@VandaCernohor) June 29, 2022

Přisadila si také novinářka A2larmu Apolena Rychlíková, podle níž byla Šimůnková potrestána za to, že není stejná xenofobka a rasistka jako Křeček. „Stanislav Křeček zbavil svou zástupkyni Moniku Šimůnkovou veškeré agendy. To vše jen pár dní poté, co senátoři jeho výroky označili za xenofobní a rasistické. Trochu se zdá, že Křeček Šimůnkovou trestá hlavně za to, že není xenofobka a rasistka jako on,“ přidala svůj názor Rychlíková.

Stanislav Křeček zbavil svou zástupkyni Moniku Šimůnkovou veškeré agendy. To vše jen pár dní poté, co senátoři jeho výroky označili za xenofobní a rasistické. Trochu se zdá, že Křeček Šimůnkovou trestá hlavně za to, že není xenofobka a rasistka jako on. — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) June 28, 2022

