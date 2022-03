Křeček vrátil Rakušanovi a spol. úder za Ukrajinu. Česko je prý za bodem návratu

Vlnu nevole vyvolal v posledních dnech ombudsman Stanislav Křeček za to, že zkritizoval ukrajinského prezidenta Zelenského za jeho postoj k odmítavému postupu zapojení NATO do konfliktu s Ruskem. Křeček na CNN Prima NEWS hlavu ukrajinského státu pochválil za odvahu, ale za svými slovy si stál. Připomněl, že není možné, aby byl okřikován za to, že řekne odlišný názor.

Prezident Miloš Zeman udělil nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému. Veřejný ochránce práv na toto rozhodnutí prezidenta uvedl, že je třeba ho respektovat. Křeček připomněl Zelenského odvahu, lídrovství a politickou moudrost. „Takže já k tomu nemám žádný negativní komentář,“ uvedl. „Těm, kteří kritizují, že prezident Zeman změnil názor, já bych je upozornil, že jsme o 180 stupňů jinde, než jsme byli před půlrokem. Ta situace se tak radikálně změnila, takže není divu, že názory se vyvíjejí a prezident reaguje jinak, než by reagoval třeba před půlrokem,“ řekl na adresu kritiků Zemana s tím, že změna názorů může být pochopitelná. Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 5% Nezvládne 89% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 24494 lidí

Moderátor také připomněl Křečkovu nedávnou kritiku ukrajinského prezidenta, kterou pobouřil veřejnost. Křeček si totiž na adresu prezidenta Zelenského postěžoval. „Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů, a ještě se máme nechat urážet? Přestává se mi to líbit,“ napsal o víkendu v reakci na projev ukrajinského prezidenta. Trnem oku Zelenskému byla neochota uzavřít nebe nad Ukrajinou, a zastavit tak bombardování civilistů.

Za svými slovy si dnes v pořadu CNN Prima NEWS stál. „Jenže na shromáždění občanů na Václavském náměstí, které bylo na podporu Ukrajiny, od něj zazněla slova o tom, že za to může naše lhostejnost a naše nejednota. Myslím, že ani občané, ani vláda ČR si nezaslouží, aby o nich někdo říkal, že jsou lhostejní,“ zopakoval v pořadu Co Čech, to politik! a dodal, že snad člověk může vyjádřit svůj odlišný názor. „Kam jsme se to se svobodou slova dostali, že na takovýto komentář je obrovská reakce na sociálních sítích. Ministři se k tomu vyjadřují negativně, jako bych řekl já nevím co,“ diví se veřejný ochránce práv.

Křeček v tomto dále na CNN Prima NEWS argumentuje, že ho kontaktují tisíce lidí s tím, že se dostávají do velmi složité životní situace a že vláda nereaguje na jejich ztrátu možnosti důstojného života. „Jeden ministr říká, že se zastropují ceny paliv, druhý že to nejde. Co si z toho ti lidé mají vybrat. Rostou ceny, je nedostatek bytů, vyloučené lokality a domnívám se, že vláda na to nereaguje příliš aktivně, a to se nakonec může obrátit proti těm uprchlíkům,“ varoval s tím, že vláda toto nemůže hned řešit, tak by alespoň neměla lidi umlčovat. „Já jsem byl okřiknut dvěma ministry, to přece nesouvisí s podstatou věci, ale ani s tím, že ombudsman by měl upozorňovat na věci, které se dějí a které mu občané signalizují,“ dodal.

Kriticky se totiž vůči Křečkovi vyjádřil například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Prezident Zelenskyj vede svůj národ v hrdinské válce proti agresorovi. Čelí najatým vrahům. A my ho budeme z klidu své kanceláře, s krásným platem a od dobré kávy kritizovat? To je opravdu odvážný postoj,“ reagoval ironicky například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Dodal, že vláda se zvládne postarat jak o ukrajinské válečné uprchlíky, tak o vlastní občany. Do Křečka se obul i předseda lidovců Marian Jurečka. „Toto vyjádření je naprosto mimo. Pan prezident Zelenskyj ukazuje svým osobním příkladem, že je ochránce práv lidí v jeho zemi a ty osobně brání. Pan Křeček zjevně nechápe kontext, je v pozici, ve které nikdy neměl být, bohužel minulá vládní koalice mu to dala jako trafiku,“ uvedl.

Křeček se také vyjádřil ke stále intenzivnější nenávisti k Rusům žijícím v České republice. „Je to především lidský problém. Nechápu, jak se takto může někdo chovat především k dětem. Z hlediska diskriminačního zákona je to trochu problém v tom, že náš zákon brání, aby někdo byl postihován kvůli své národnosti, kdežto tady se tak děje kvůli státní příslušnosti,“ vysvětlil veřejný ochránce práv s tím, že ani Ústavní soud v tom nemá jasno. „Je to velmi problematické z právního hlediska. Z lidského hlediska je to ale odporné,“ dodal s tím, že to vyplývá ze společnosti. „Je to zde přítomné, že nedokážeme přijmout odlišné myšlení, odlišný názor, trochu odlišný pohled na svět. Každý, kdo řekne něco jiného, než jsou titulky novin, tak je Putinův agent,“ lamentuje Křeček s tím, že toto není vůbec dobré. V rozdělení společnosti podle něj už hranice byla překročena a bude podle něj obtížné vrátit se do normálního chápání a respektu jiného názoru.

