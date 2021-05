Křik jak ve školce. Odvolat vládu? Zaorálek, Farský a Jurečka se shodli jen na Zemanovi

„Pánové, já už vás nebudu překřikovat. Pane ministře a pane Farský, já vás tady nebudu překřikovat. Podívejte se na mě. Já vás tady nebudu překřikovat jako ve škole. Děkuju,“ krotila své hosty moderátorka Partie Terezie Tománková. Před kamerami si tvrdě skákali do řeči Lubomír Zaorálek (ČSSD), Jan Farský (STAN) a Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Opozice střílí vládu do nohy,“ zuřila navíc Dostálová. Kvůli kauze Vrbětice. „Ale co dělá ministryně spravedlnosti, pro pánajána!“

V první hodině Partie na CNN Prima News se střetli ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová, ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), šéf lidovců Marian Jurečka a Jan Farský (STAN). A ve studiu to pořádně vřelo.

„Tato vláda má historicky nejnižší důvěru. Jen 11 procent lidí věří vládě,“ pustil se do vlády zostra Jurečka. „Tahle vláda už nemá důvěru ani voličů, ani Sněmovny, a čím dřív skočí, tím pro Českou republiku líp,“ přisadil si Jan Farský. „Je třeba ukončit tu agonii a znovu nastartovat ty věci,“ pokračoval v palbě do vlády Jurečka

Dostálová nad opozicí kroutila hlavou.

„Řešíme konflikt s Ruskem, řešíme pandemickou situaci, není to nic jednoduchého, a opozice tady přichází s vyjádřením nedůvěry vládě. Já jsem pro, aby rozhodly demokratické volby, ale řádné volby. Já bych chtěla občanům dopřát klidnou dovolenou,“ pravila Dostálová

„Tady zazněly drobné nepravdy, které jako celek tvoří jednu velkou nepravdu. Není pravda ani to, že té vládě věří 11 procent lidí. Podívejte se, jak byla formulována ta otázka. To jsou lži. V této zemi, kde dokonce bývalý prezident Václav Klaus zpochybňuje opatření vlády, tak nám ta opozice moc nepomohla. Vy si dovolujete v takovéto závažné situaci země, kdy tato situace nemá za 30 let obdoby, tak vy říkáte, my to chceme rozbít. Vy rozbijete celý ten systém parlamentní komory, a to je to, na čem mi záleží,“ rozčiloval se Zaorálek.

„To není pravda,“ zahřměl v tu chvíli Jurečka.

Ale Zaorálek pokračoval v obraně vlády a upozorňoval, že jednotliví ministři s opozicí jednají.

V tu chvíli se ozvala Dostálová.

„Já se vám tady nechci plést do vaší pánské politické debaty, ale vnesla bych do toho trochu ten ženský pohled. Já nevím, v době, kdy řešíme konflikt s Ruskem a celý svět se na nás dívá, tak opozice tady vládu střílí do nohy. V situaci, kdy by vláda a opozice měly spolupracovat,“ volala Dostálová.

Pak znovu zahřměl Jurečka.

„Ale my jsme za blbce, my nevíme, co platí, a co neplatí. Ten premiér to není schopen zkomunikovat a pak mluvit jedním hlasem. A jedním hlasem vláda nemluví ani v zahraniční politice. Tady něco jiného říká premiér, něco jiného říká prezident, a něco jiného říká ministryně spravedlnosti,“ kroutil hlavou šéf lidovců.

Farský si ještě přisadil.

„My se všichni díváme na tragickou situaci v Indii. Ona je opravdu tragická, ale když si přepočtete počet mrtvých na počet obyvatel, tak Česká republika je na tom hůř. Takhle vy tu zemi vedete! ... Náš největší průšvih je, že máme v čele země člověka, který řeší jen sám sebe,“ nebral si servítky Farský.

Zaorálek rychle přešel do protiútoku. Farskému skočil do řeči.

„Ale já kdybych byl ministr zahraničí a přijel na tu radu ministrů, tak jako ministr zahraničí v demisi, tak opravdu budu ve slabší pozici,“ varoval Zaorálek.

Zdůraznil navíc, že Česko je v EU čtvrté nejlepší v Evropě a na jaře vlnu koronaviru zvládlo skvěle.

„Pánové, já už vás nebudu překřikovat. Pane ministře a pane Farský, já vás tady nebudu překřikovat. Podívejte se na mě. Já vás tady nebudu překřikovat jako ve škole. Děkuju,“ krotila své hosty moderátorka.

Poté přehodila výhybku ke střetu zájmů Andreje Babiše, který auditoři popsali s konečnou platností.

Dostálová upozornila, že česká vláda se musí bránit, a zdůrazňovala, že by takto bránila každou českou firmu, nejen Agrofert.

Zaorálek doplnil, že o střetu zájmů musí v konečné fázi rozhodnout český soud, který řekne, zda firma porušila zákon a musí vrátit dotace proplacené Českem, nikoli EU. Já tady potřebuju ten soud. My jsme tady přijali určitou formu zákona, a já vlastně nevím, jestli je to v pořádku, nebo není. To musí rozhodnout ten soud,“ zdůrazňoval Zaorálek.

„Já se tady musím trochu pousmát, protože to vy jako pozice jste prosadili zákon o střetu zájmů. Kdybyste tam tehdy prosadili, že pan premiér nesmí vlastnit ani trenýrky, ani tužku, tak vám to prošlo,“ ozvala se Dostálová.

Farský a Jurečka se shodli na tom, že Babiš ve střetu zájmů je, potvrdili to auditoři, a to je něco, co se zas tak často nevidí. „Pan premiér nám dokonce vysílá svoje ‚čau lidi‘ z Agrofertu, na který údajně nemá vliv, z Imoby,“ pálil ostrými slovními náboji do Babiše Farský.

Zaorálek debatu o střetu zájmů uzavřel.

„Já jsem sociální demokrat, ale nemohu popřít, že člověk s velkým majetkem se může účastnit procesu vládnutí. My jsme jako poslanci přijali zákon, a soud nechť rozhodne, jestli ten zákon funguje. To nevíme v tuto chvíli,“ zdůrazňoval ministr.

Terezie Tománková poté debatu ještě jednou vrátila k Vrběticím.

Zaorálek zdůraznil, že členové vlády, kteří dostali možnost seznámit se s těmi informacemi, tam seznali, že je to jasné. „Tam je jediná věc v tom, že jsme je (ruské agenty GRU) nechytili přímo za ruku. ... Pro toho, kdo se s těmi informacemi seznámil, tak je to naprosto jasné, tam už žádné ‚možná‘ není,“ pravil Zaorálek. „Tam je jen to, že pan prezident dlouhodobě nevěří jedné zpravodajské službě,“ dodal ještě.

A tady se dočkal ze strany Jurečky i Farského jasné podpory. Jurečka si jen posteskl, že vláda jako celek vystoupí a řekne, že je to tak a tak a jiné verze tu nejsou. Ale paní ministryně spravedlnosti – co dělá pro pánajána?“ rýpl si do ministryně spravedlnosti za hnutí ANO, Marie Benešové, která v rozhovoru pro Právo před pár dny uvedla, že existuje několik vyšetřovacích verzí ke kauze Vrbětice.

