Kriminalita v Německu: Loni došlo průměrně každý třetí den k útoku na křesťany

V Německu se ke křesťanství hlásí přibližně šedesát procent obyvatelstva a v novodobé historii se věřící nemuseli obávat o svoji bezpečnost. S postupnou přeměnou Německa v přistěhovaleckou zemi se však začíná situace měnit. Podle oficiálních údajů Spolkové kriminální policie došlo v loňském roce k přibližně jednomu stu útoků na křesťany či symboly jejich náboženství. Čtrnáct z nich měli na svědomí žadatelé o azyl ze zemí Blízkého východu a Afriky.

Statistiky však neuvádějí etnickou příslušnost zbývajících více než osmdesáti pachatelů. Lze se domnívat, že i mezi nimi bude figurovat podstatná část zejména muslimských migrantů, kteří již získali právo žít v Německu. Rodilí Němci, ať jsou jejich politické názory jakékoli, nemají žádnou motivaci útočit na křesťany, kteří mininálně početně stále ve společnosti dominují. Ostatně v předchozích letech se tyto statistiky ani nevedly.

V rámci přibližně stovky případů nábožensky motivovaného násilí došlo k jedné vraždě, k devíti vážnějším zraněním a k přibližně pětadvaceti útokům na kostely a náboženské symboly. Případ vraždy se stal loni v dubnu v Prienu am Chiemsee a právě nyní je pachatel před soudem. Právě tato vražda a další surová napadení křesťanů a jejich symbolů vedla ministra vnitra Thomase de Maizière z CDU, aby nařídil sledování těchto statistik.

Útoky na křesťany však byly hlášeny ve zvýšené míře i v roce 2016, kdy se v Německu „zabydlovaly“ stovky tisíc migrantů, kteří vstoupili do země po září 2015, kdy rozhodla kancléřka Angela Merkelová o otevření hranic. Mnoho případů se událo přímo v uprchlických centrech, kde na křesťany z Blízkého východu útočili jejich muslimští „kolegové“. Místní úřady tam musely často přikročit k rozdělení táborů na několik částí, aby předešly dalšímu násilí.

K znepokojivému trendu se nyní vyjádřil i bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann z CSU. „Pokud chtějí žít lidé v Německu, musejí přijmout západní hodnoty a naši kulturu, ke kterým křesťanství neodmyslitelně patří. V opačném případě nejsou v naší zemi vítáni. A my o to nikoho nežádáme, to je prostě minimální základ, který musí být splněn.“ Poslanec za CDU Ansgar Heveling označil počet útoků proti křesťanům za alarmující.

„Je mimořádně důležité, abychom udělali vše pro ochranu křesťanů a jejich institucí. Stát musí přijmout hlavní díl zodpovědnosti a pachatele těchto útoků je třeba přísně potrestat,“ konstatoval Heveling.

autor: Josef Provazník