Krize demokracie! Slováci si zvolili Čaputovou. A jak její volba souvisí s vraždou Kuciaka? Bohumil Pečinka napovídá...

Zkušený komentátor Bohumil Pečinka zavítal k Barboře Tachecí do Českého rozhlasu. Prozradil jí, že ve zvolení právničky Zuzany Čaputové vidí krizi demokracie. Slováci si prý zvolili někoho, o kom nic nevědí, a až čas ukáže, zda to bylo správné. Poté srovnal Čaputovou s Přemyslem Oráčem. Věnoval se také Trikolóře Václava Klause mladšího.

O nové slovenské prezidentce můžeme s jistotou říct jedinou věc. Je to velmi krásná dáma. Všechno ostatní je veliký experiment, protože přece jenom ruku na srdce, hlava státu v Evropě je přece jen volena z lidí, kteří mají ve veřejném životě nějakou výraznou stopu. Nemusí to být jenom politici, ale musejí mít nějakou výraznou stopu. O paní Čaputové víme skutečně jenom to, že nevypadá špatně,“ zaznělo z úst Bohumila Pečinky.

Její inaugurační projev byl podle zástupce šéfredaktora časopisu Reflex zajímavý, ale Pečinkovi u Čaputové přece jen něco chybí.

„Vy, když jste byla malá, tak si určitě pamatujete na seriál ‚Spadla z oblakov‘,“ snažil se Pečinka přiblížit svůj pocit ze zvolení Čaputové. „To byl takový slovenský seriál o Marťance, která se najednou zjevila na Slovensku a hrála si s těmi dětmi. Uměla i nadpřirozené věci jako chodit po vodě a podobně. Takhle nějak na mě působí zvolení paní Čaputové. Je to volání po změně, po jakékoli změně. Ale jaká to bude změna, to teprve uvidíme. Pro mě je její zvolení příznakem krize demokracie. Relativně úspěšný evropský národ si je schopen zvolit někoho, o kom nic neví. Ale já jí dávám šanci,“ pravil Pečinka.

Má za to, že zvolení Čaputové napomohla i smutná a tragická událost – vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Kdyby slovenská policie tu vraždu vyšetřovala rychleji, tak by podle jeho názoru Čaputová prezidentkou zvolena nebyla.

Podle Pečinky toho sice Čaputová zatím řekla hodně, ale podle komentátora lze říct ledacos, teprve reálné činy ukážou, jakou bude prezidentkou.

Podobnou krizi demokracie vidíme podle Pečinky i na Ukrajině, kde si lidé zvolili za prezidenta komika.

Nabídl však také příklad výběru neznámé osobnosti do čela státu, který dopadl dobře. „Abych to trochu zlehčil, tak český stát odvozuje svou identitu od Přemysla Oráče, který také z pole šel až na knížecí stolec. Takže já si dovedu představit, že to dopadne dobře,“ uznal. Jedním dechem však dodal, že to také dobře dopadnout nemusí. „Já k tomu přistupuju skepticky, ale rád se paní Čaputové za dva roky omluvím a řeknu, že to byla ta nejlepší volba na světě,“ řekl také Pečinka.

V obecné rovině doplnil, že se politici radikalizují, dupou na plyn, a tím se snaží získat nové voliče. Osobně má přitom za to, že politici musejí umět hledat kompromisy a nevyhraňovat se tolik, jak se vyhraňují dnes.

Ve druhé polovině rozhovoru se Pečinka věnoval také novému politickému hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího. Klausovi a jeho kolegům vyčítá, že zatím hodně mlží a zatím neřekli, kudy chtějí jít, jak se dívají na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), jak se dívají na demonstrace proti němu a tak podobně. Pečinkovi se zdá, že Trikolóra teď nechce říct, zda půjde s Babišem, nebo proti němu, ale Pečinka předpokládá, že Klaus nakonec bude s Babišem spolupracovat a zapojí se do babišovsko-zemanovského proudu.

Proti tomuto proudu stojí opozice, ale je to opozice roztříštěná. A pokud se ODS a Piráti neshodnou na spolupráci, pak prý babišovsko-zemanovský proud vyhraje i další volby.

Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii způsobují, že občanská část nebabišovského světa se probouzí. Politici z této skupiny se však podle Pečinky ještě neprobudili. Pečinka se domnívá, že je třeba najít nějakou novou tvář, která probudí především ODS.

autor: mp