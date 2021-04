Kryso. Ať vyleze ta vepřohlava. Co také někteří píší Ovčáčkovi

Jak do hradního mluvčího Ovčáčka, tak do šéfa ODS Petra Fialy se lidé trefují za Vrbětice. Do Petra Fialy za to, co říká. Do Ovčáčka za to, co neříká Miloš Zeman. Ozvaly se výzvy, aby si šel Fiala konflikt s Putinem vyříkat z očí do očí anebo aby „nechal Rusko na pokoji“ a věnoval se covidu. U Ovčáčka to jelo: „Kryso, vepřohlava, vlastizrádce.“

Vyjádření ohledně Vrbětic vyvolávají na internetu silné reakce, a to z obou stran. Jedním z těch, kdo vládu kritizují, je předseda ODS Petr Fiala. „Vláda musí reagovat na odvetnou akci ruské strany. Není možné říct – tak my jsme vám vyhostili osmnáct agentů se statutem diplomatů, vy jste nám vyhostili dvacet diplomatů. A tím to končí,“ říká Fiala.

Brojil také proti bagatelizaci incidentu, tedy prohlášení, že se jednalo o útok na zboží, které uklouzlo premiéru Babišovi a následně se za něj omluvil. „Jednalo se o akt státního terorismu. Je také potřeba vyjasnit veškeré okolnosti, které jsou v tuto chvíli velmi nejasné. Týkají se vládních představitelů, jak se tuto informaci v uplynulých dnech dozvěděli a jak s ní pracovali,“ dodal politik.

Hned se ozvali jeho kritici. „Je čas přestat hrát tuhle šaškárnu, je vidět, jak vám na občanech ČR záleží. Za prachy jste schopni udělat všechno. By mě zajímalo, jestli, když by došlo ke konfliktu, budete stát i s Babišem a Hamáčkem jako první v první linii, nebo budete někde na Havaji a nás necháte na pospas. Covidová lež se vám bortí, tak honem udržet lid ve strachu s jinou sračkou, bo ustrašený lid se snadno ovládá. Můžete se za sebe stydět, kam jste dovedli tuhle zemi!“ mínila Renáta Orságová.

„A vy víte, co se tam tehdá stalo? A vy si to půjdete s Vovkou vyřídit? Jako chlap? Z očí do očí? No, rozhodně by to byla pěkná fotečka, lepší než ty umělé, rádoby intelektuální s knihou a chcíplou lulkou. Do toho! Vydrbejte ruského medvěda,“ vzkazovala posměšně Jana Wituschek.

„Nechte Rusko Ruskem, přestaňte si hrát na Jamese Bonda a řešte to, co Havlíček, Babiš, Schillerová a Hamáček způsobili tady, jinak mimochodem to, že je vše stále zavřené, je vaše vina s pandemickým zákonem alias nouzovým stavem č. 2,“ nabádal Fialu Luboš Moravec.

„Zahraniční politika by neměla vypadat jako ty sra*ky, který si vzájemně házíte s vládou na hlavu. Tohle není sranda, při který jde o vaše koryta, ale o mezinárodní ostudu, ve který zřejmě zůstaneme sami i proto, že přiléváme olej do ohně,“ mínil Míra Hešík.

„Proč ten sklad kontroverzní firmě pronajali v roce 2011 ministři ODS, když na to BIS upozorňovala?“ tázala se Miluše Císařová a otázku měla i Dana Daňková: „A proč ODS nesrovnala počty diplomatů na obou stranách hned po revoluci? To vám do dneška nevadilo, nebo jste nechtěli ty rázné kroky dělat vy?“

Ovšem kritika přichází na obě strany. Tiskový mluvčí prezidenta zatím kauzu Vrbětice příliš nekomentuje. V souvislosti s nápadem, který se momentálně objevuje, totiž postavit v Brdech radar, ovšem připomenul, že k protestům proti stavbě se připojil i současný ministr kultury Zaorálek. A hned následovala palba za to, že Miloš Zeman nic neříká k Vrběticím.

Na jeho osobu ovšem lidé útočí o něco tvrději. „Že je Jirka takovej ukecanej, ale prezident vlastizrádce čeká na noty z Moskvy a mlčí,“ psal Petr Mareček. „Vy máte čas v mnou placené pracovní době na soukromé kraviny?“ kritizoval Vojtěch Tesař.

„Ty kryso, sám jsi z bolševického pisálka přeběhl k flanďákům, a předvedl tak názorovou prostituci. Jdi balit!“ vzkázal Ovčáčkovi Ivo Berounský.

„Jirko, myslíš, že někdy ještě vyleze ta vepřohlava, která je na Hradě, a vyjádří se k tomu, co se právě děje? Nebo už jej nelze vzkřísit?“ ptal se jízlivě Marek Filip.

