Ku*vy, usmažíte se. Smrt Kubery a Nora Fridrichová: Po pořadu vypluly hnusné věci

Včerejších 168 hodin se věnovalo tématu údajně výhrůžného dopisu, který dostal předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Před kamerami vypovídaly Kuberova manželka a dcera. „Našla jsem to v aktovce, byly mimo desky, který měl oficiálně ze Senátu, takže jsem to přečetla a vyděsila jsem se, protože ten první dopis, takovej ten z tý čínský ambasády, na mě působil teda dost výhrůžně. Pak jsem našla ještě jeden dopis, ten byl přímo z Hradu,“ popsala pro pořad vdova po Jaroslavu Kuberovi Věra. Dcera Vendula pak matku doplnila, že to bylo hrozné a že jim opravdu v tu chvíli nebylo dobře. Dále ve 168 hodinách zaznělo, že na Kuberu byl vyvíjen tlak i jinak, a to osbně čínským velvyslancem. Anketa Pokud jde o koronavirus: Myslíte, že to nejhorší je už za námi? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 3685 lidí

Pořad se zabýval i vztahem mezi hradním kancléřem Mynářem a Jaroslavem Kuberou. Mynář si měl výhrůžný dopis objednat. „S Jaroslavem Kuberou jsme měli nadstandardní, nebojím se říci přátelské vztahy. Mohl jsem mu říkat věci otevřeně a nepotřeboval jsem ,objednávat výhrůžné dopisy‘. Je mi líto, že po jeho předčasném úmrtí je vedená podobně nechutná diskuse,“ popřel to funkcionář. Ovšem podle výpovědi dalších Kuberových známých toto nebyla pravda.

Psali jsme: Kuberova žena v slzách. A promluvila: Mlčel, chodil po zahradě. Podivná schůzka. A Zeman...

Na zjištění už někteří reagovali. Předně Kuberův nástupce Miloš Vystrčil, který informoval o jeho smrti. „Vznikem, účelem a důsledky čínského dokumentu se budu nadále intenzivně a urputně zabývat. Udělám vše pro to, aby pravda vyšla najevo. Dlužím to Jaroslavu Kuberovi a jeho rodině. Považuji to zároveň za naprosto zásadní pro zachování naší suverenity a svobody,“ prohlásil. Ve vyjádření pro SeznamZpravy.cz uvedl, že si mu Kubera na tlak nestěžoval a ani nic nezpozoroval. „Jestli byl, nebo nebyl ve své kůži, mohu soudit podle jeho chování na následném víkendovém kongresu ODS. Zpětně mohu připustit, že to možná byl maličko jiný Jarda Kubera než ten, na něhož jsme byli zvyklí. Přiznám se, že jsem si toho nevšiml, a uvědomuji si to až teď zpětně s dodatečnými informacemi.“

Ke včerejším #168_hodin:

Vznikem, účelem a důsledky čínského dokumentu se budu nadále intenzivně a urputně zabývat. Udělám vše proto, aby pravda vyšla najevo. Dlužím to JK a jeho rodině. Považuji to zároveň za naprosto zásadní pro zachování naší suverenity a svobody. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) April 27, 2020

Editorka Extra.cz Barbora Koukalová si také přisadila na téma Mynář. „Když jsem dělala rozhovor s jedním bývalým zaměstnancem Hradu, říkal mi mimo záznam naprosto neskutečné historky o Mynářovi. Že si vynutil, aby mu hradní stráž salutovala, to byla jen taková maličkost,“ sdělila na Facebooku.

„Čínský velvyslanec před Kuberou fňukal, že ho odvolají, pokud Kubera pojede na Tchaj-wan,“ sdílel díl pořadu novinář Erik Best.

Marketéra Jakuba Horáka pak tato reportáž přesvědčila, že Česká televize je potřeba. „K České televizi lze mít spoustu výhrad – jako ostatně ke každé organizaci, která má nějakou tradici, tudíž setrvačnost, je velká, tudíž i místy neefektivní, a zaměstnává lidi s názorem, tudíž s nimi občas nemusíte souhlasit.

Nyní jsme ale v situaci, kdy všechna velká média už patří ekonomickým skupinám, jádrem jejichž podnikání je obchod, a nikoli hledání pravdy. Suďme je až podle konkrétních případů, ale nezastírejme si oči před rizikem střetu zájmů.

Každá reportáž, jako je tato o Kuberovi, mě přesvědčuje o tom, že Česká televize je potřebná, ba dokonce klíčová pro demokracii v této zemi, protože svobodné a ekonomickým prospěchem nezatížené hledání pravdy je základem svobodné společnosti.“

Na Twitteru se ozval i bývalý poslanec Federálního shromáždění Vasil Mohorita. „Je mi moc líto, co potkalo pana Kuberu a jeho rodinu. Jenom mi mrzí, že jiné vraždy nechává tento kriminální režim bez povšimnutí...“

Je mi moc líto co potkalo pana Kuberu a jeho rodinu. Jenom mi mrzí, že jiné vraždy nechává tento kriminální režim, bez povšimnutí... — Vasil Mohorita (@VMohorita) April 27, 2020

Ještě ostřeji se do Hradu opřela lifestylová redaktorka Markéta Kuča. „Já pevně doufám, že se Miloš Zeman společně s Vratislavem Mynářem jednou usmaží v pekle. Kurvy!“ A na adresu Mynářovy manželky doplnila: „Přišla jsem na jednu velmi zajímavou věc, a to tu, že Alex Mynářová je taková Lída Baarová roku 2020.“

Psali jsme: Kuberovo tajemství? „Jeho paní mi předala složku,“ promluvil nejbližší kolega Ozbrojený odpor? Stavět lidi ke zdi? Zdeněk Zbořil se děsí, co teď padá. A mluví o pravdě a lásce Žádný výhružný dopis jsem neobjednával. Kancléř Mynář se vyjádřil ke kauze Deníku N, kvůli které chtěli jeho ženu stavět ke zdi Šéf BIS Koudelka: Kuberu jsem měl rád. Pozor, co říkáte Rusům. I veřejné informace jsou problém

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.