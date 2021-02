Kubek: Lžou. Je to mnohem horší. Schválně zatajují

reklama

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný minulý týden předstoupil před novináře a sdělil lidem, že epidemická situace je špatná. Je špatná, jelikož se Českem šíří nová nakažlivější britská mutace čínského koronaviru, ale také proto, že lidé přestali dodržovat opatření přijatá vládou pro boj s covidem. Řada lidí nenosí roušky, nedodržuje rozestupy a tak podobně.

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka je ale situace ještě horší, než tvrdí ministr Blatný. Především v nemocnicích leží podle Kubka mnohem víc pacientů, než tvrdí ministerstvo zdravotnictví.

„Situace je vážnější, než byla v listopadu, a je strašnou chybou, že to tak podle čísel nevypadá. Stále se ukazují počty pacientů a kolik z toho je ve vážných stavech. Normální člověk si podle toho řekne: ,Co by chtěli, vždyť to bylo v listopadu ještě horší a taky to zvládli, tak ať mlčí a dělají‘,“ vysvětloval pro CNN Prima News rozhořčeně Kubek.

Prezident ČLK upozorňuje, že covid pacienti, pokud leží v nemocnici dost dlouho, z covidových statistik vypadnou, protože už nejsou pozitivní. Jenže to neznamená, že by mohli jít z nemocnice domů. Často potřebují další nemocniční péči, bez které by se neobešli. Podle Kubka může jít až o 2 tisíce pacientů, kteří se již nenacházejí ve statistikách, ale nemocniční péči potřebují.

Zamyslel se také nad tím, proč tyto dvě tisícovky pacientů Ministerstvo zdravotnictví nezapočítává do statistik.

„Vzhledem k tomu, že tu opakovaně byly tendence situaci zlehčovat a lakovat ji narůžovo, se obávám, že se nedá vyloučit ani to, že to ministerstvo zdravotnictví dělá schválně. Nehledě na to, že kdyby to nemělo žádný důvod, tak by to přece změnili,“ uvedl Kubek.

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek k tomu poznamenal, že se ministerstvo nesnaží nic zatajovat, jen nechce nemocnice zatěžovat další administrativou a nutit je nadále vykazovat i pacienty, kteří leží v nemocnicích, aniž by měli covid. Pan ředitel však uznává, že jich jistě bude nemalé množství.

