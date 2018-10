Kubera a Čunek: Na předsedu Senátu má nárok nejsilnější klub

V Senátu by se i po letošních volbách měla dodržet nepsaná zásada, že předseda horní parlamentní komory má být z nejsilnější frakce. Shodli se na tom dnes v televizi Prima znovuzvolení senátoři Jaroslav Kubera (ODS) a Jiří Čunek (KDU-ČSL). Vzhledem k několika dosud nezařazeným senátorům ale zatím není jasné, která strana nakonec bude mít nejpočetnější klub. Pro Kuberu by nominace na předsedu Senátu byla čest, ale počká na další vyjednávání. Čunek naznačil, že by spíše chtěl zůstat hejtmanem Zlínského kraje.

Kubera řekl, že v Senátu není zvykem při volbě vedení hlasovat silově, ale většinou se respektuje dohoda klubů. Pokud by ho ODS navrhla na předsedu, byla by to pro něj „obrovská čest, ale není to nic, bez čeho bych nemohl žít“, uvedl. Rozhodnutí, že už nebude usilovat o křeslo primátora Teplic, s možnou kandidaturou na šéfa Senátu nesouvisí – rozhodl se už mnohem dřív.

Čunek by si Kuberu v čele horní komory dovedl představit, své schopnosti prokázal v Teplicích, předpoklady pro tuto funkci mají podle něj i někteří další senátoři. „Umím si představit mnoho lidí, kteří by mohli být předsedou Senátu, určitě ne všichni, počkejme, jak se to vyvine,“ dodal.

I když mezi možnými kandidáty na předsedu Senátu padalo i Čunkovo jméno, lidovecký politik chce spíše pokračovat jako zlínský hejtman, protože obě funkce najednou vykonávat nelze. Zda bude na jaře kandidovat na předsedu KDU-ČSL po Pavlu Bělobrádkovi, Čunek ještě neví. Rozhodne se zřejmě začátkem příštího roku. Bělobrádek podle něj svou roli zvládl dobře, protože stranu přebíral jako skoro neznámý člověk v době, kdy tato tradiční strana nebyla ve Sněmovně. Považuje za obdivuhodné, že Bělobrádek vykonává vrcholné politické funkce, a přitom se musí potýkat s roztroušenou sklerózou.

Předseda ČSSD Jan Hamáček dnes v České televizi řekl, že nechce svým senátorům nic radit, ale z logiky věci vyplývá, že na místopředsedu Senátu by měli za ČSSD kandidovat jeho současný předseda Milan Štěch nebo předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha. Snaha získat místopředsednické místo odpovídá podle Hamáčka současné síle ČSSD v Senátu. Předseda KDU-ČSL Bělobrádek v ČT řekl, že obě zmíněná jména jsou dobrá. Koho na svého místopředsedu Senátu navrhnou lidovci, závisí podle něj na debatě v senátorském klubu. Připomněl, že místopředsedkyní Senátu za KDU-ČSL je nyní Miluše Horská.

ODS se stala vítězem letošních voleb třetiny senátorů. V klubu má zatím 16 senátorů, což je i předpokládaný počet členů klubu Starostové a nezávislí (STAN). Obě frakce usilují o to, aby jako početně nejsilnější klub mohly nominovat předsedu Senátu. Lidovecký klub má mít 15 senátorů. Všechny frakce ale vedou jednání s nově zvolenými nezávislými senátory, za jakých podmínek by do jejich klubů vstoupili. Rozložení sil se tak může ještě výrazně změnit.

