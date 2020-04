Kuberovo tajemství? „Jeho paní mi předala složku,“ promluvil nejbližší kolega

reklama

Kostka se mimo jiné rozmluvil o dokumentu s čínským razítkem, který si Jaroslav Kubera přinesl z Hradu. Ten odmítá odpovědět, jak se tento dokument dostal do tašky zesnulého předsedy Senátu. Jde o výhrůžný list z čínské ambasády. Podle Kostkových slov se o dopisu dozvěděl až po náhlém skonu Kubery, když mluvil s jeho ženou o záležitostech pohřbu. "Když jsem ze schůzky odcházel, paní Kuberová mi dala složku věcí, mezi kterými byl i tento dokument. O něm mi řekla, že je důležitý a že by ho měl mít Senát. Zároveň sdělila, že o tomto dokumentu informovala ochranku pana předsedy, protože jí připadal výhrůžný a zlý. Ochranná služba si dopis vyžádala, ale následně oznámila, že nespadá do jejich kompetence, a dopis zaslala zpátky," uvedl Kostka.

Dopis Kubera zřejmě dostal pár dní před svou smrtí, a to na lednovém obědě na Pražském hradě. Podle Kostky o této schůzce mluvil jako o 'v pohodě'. "Mluvil o tom, co měli k obědu, ale detaily, jak dlouho třeba mluvili o Tchaj-wanu nebo že přišel k nějakému dokumentu a jak a od koho jej dostal, mi neřekl," sdělil Kostka. Prý se Kubera jen podivoval nad tím, že u stolu seděl i kancléř Mynář, a to i přesto, že mělo jít o oběd ústavních činitelů.

Dopis samotného Kostku překvapil. "Je zvláštní, že šel přes hradní podatelnu, protože takové dokumenty přes podatelnu nechodí. Dikce toho dopisu je navíc neobvyklá – diplomatický jazyk vypadá jinak. Věta 'návštěva Tchaj-wanu předsedou Kuberou’ by vypadala v diplomatickém oficiálním dopise jinak. Bylo by v něm napsáno 'předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou'. Celý ten dokument má nekulturní dikci," uvedl Kostka. Podle jeho slov jde o pokus zastrašit a vyhrožovat, aby se neuskutečnila cesta na Tchaj-wan.

Deník N zjistil, že materiál si na čínské ambasádě vyžádal přímo Mynář. Ten místo odpovědí následně pouze vydal prohlášení, v němž vznik dokumentu nevysvětlil, ale zaútočil na novináře Deníku N. "Hrad z nějakého důvodu nechce ty věci uzavřít a dořešit. To, že se tak chová vůči nám, si můžeme třeba vysvětlit tím, že pan prezident nemá Senát rád a nejraději by ho zrušil. Ale pokud se podobně chová k Poslanecké sněmovně, lze se domnívat, že to mlčení znamená: ne, my se tím nebudeme zabývat. Nebudeme na ty otázky odpovídat," domnívá se Kostka. Podle jeho slov se Hrad vždy choval trochu povýšeně. "Ale nikdy předtím se nestalo, abychom něco tak urputně chtěli a oni tak urputně neodpovídali. Taková situace nastala poprvé," dodal s tím, že neví, co za tím je. "Ostatní instituce se k nám vždy chovaly s respektem. Nikdy jsem se ještě nesetkal s takovou arogancí. Takovým mlčením a takovými neodpověďmi," dodal.

"Velmi dobře vím, že pan předseda Kubera si pana kancléře Mynáře nevážil. Neměl ho rád. Slova o tom, že mají přátelské vztahy, jsou krutá, protože pan Kubera se nemůže bránit. Pan předseda byl velmi otevřený člověk, který neuměl nenávidět. Tak jsem ho i popsal při posledním přípitku na jeho počest. Takže necítil zášť ani k panu Mynářovi. Neuměl to. Když o něm Jaroslav Kubera mluvil, tak s jistým odporem. Přátelé určitě nebyli, pan Kubera si ho nevážil a z jakéhokoliv setkání s ním neměl radost. Pana prezidenta respektoval, protože to pro něj byl partner," uzavřel Kostka s tím, že Kubera si na Mynáře stěžoval, že je hrozný člověk. On sám s ním mluvil jednou a bylo to pro něj podle jeho slov nepříjemné.

