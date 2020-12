Kultura je nepotřebná?! diví se Hana Zagorová. Vždyť přece člověk po práci...

Mezi umělce, které zasáhl covid jak profesně, tak osobně, patří i známá zpěvačka Hana Zagorová. A zatímco o průběhu nemoci pro OnaDnes mluvit nechtěla, o tom, jak jí zasáhl do zpívání promluvila. Musela zrušit 35 koncertů, což obrečela už v březnu. Postěžovala si, že politické špičky nejsou kultuře nakloněny. „Slabší povahy mohou získat pocit, že je naprosto nepotřebná,“ řekla. Neskrývala překvapení nad politiky: „Vůbec jsem si nemyslela, že takoví lidé existují. Vždyť člověk se přece po práci, která je těžká – a pro koho není, když ji dělá pořádně? – těší do divadla, na koncerty, na všechno, co kultura nabízí.“

Zagorová se svěřila, že postrádá obyčejný život a že zvláště u její generace (ročník 1946) bude tato ztráta citelnější než u mladých. „Mezi mladými se třeba najdou takoví, kteří hodí rok za hlavu a řeknou si, že to doženou. U nás je to jiné, rok znamená hodně,“ řekla. I ona měla covid-19. Svůj průběh nemoci komentovat nechtěla, jen vyjádřila vděčnost, že už ji má za sebou. Anketa Chcete Pavla Rychetského za prezidenta republiky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 3057 lidí

To, že nemůže zpívat, obrečela již v březnu. „Musela jsem zrušit 35 koncertů. Já své povolání zbožňuju, a když jste zvyklá pracovat a najednou nemůžete dělat, co máte ráda a co vás naplňuje, je to velká rána,“ řekla redaktorce OnaDnes. Ale dodala, že tím si to odbyla. A nediví se prý náladám, které panují ve společnosti. „Nejhorší je zůstat s rukama v klíně,“ prohlásila. Ji zachránilo to, že i když turné bylo zrušeno, stále natáčela desku.

Pozcie kultury je podle ní smutná, protože se o ní nikdo moc nestará. „Slabší povahy mohou získat pocit, že je naprosto nepotřebná,“ řekla. Podle ní z toho plyne ponaučení, že politické špičky nejsou vůbec kultuře nakloněny a nepotřebují ji. „Vůbec jsem si nemyslela, že takoví lidé existují. Vždyť člověk se přece po práci, která je těžká – a pro koho není, když ji dělá pořádně? – těší do divadla, na koncerty, na všechno, co kultura nabízí,“ byla překvapená.

Zagorová uvedla, že se těší, až zase bude možné cestovat. „Těšíme se do Španělska, tam jezdíme moc rádi, často i na léto, to je režim, který nám vyhovuje,“ sdělila redaktorce a svěřila se, že jednou v Madridu potkala španělskou královnu. „Já jsem ji potkala mezi dveřmi. Byla jsem tak překvapená, že jsem jí řekla ahoj. A ona mi taky odpověděla ahoj. To jsou okamžiky v životě, které se nikdy nezopakují,“ zavzpomínala zpěvačka.

Koronaviru se týkalo i vánoční přání Hany Zagorové. „Aby ta potvora už odešla, abychom byli zdraví a vrátil se nám život, který nás těšil. To je jedno velikánské přání,“ přála si zpěvačka. Redaktorka se nakonec zeptala i na dárky a Zagorová uvedla, že si dávají jen drobnosti. „Dárky jsou fajn a každá maličkost potěší hlavně tím, že na vás někdo myslí, ale na hodnotě nezáleží. Hlavně jde o to užít si společný čas a věřit, že bude lépe. A to já věřím,“ rozloučila se s optimismem.

