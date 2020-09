Kurzarbeit se měl prostě opsat z Německa. Česká verze je špatně nastavená, varovala ekonomka z ČT24

reklama

Podle Zamrazilové není již namístě hledat další podporu pro firmy a živnostníky. V tuto chvíli by podle ní bylo třeba debatovat o tom, jak konsolidovat veřejné finance pro budoucnost. „Problém bych neměla s paušální daní, není to ale tak nutná věc, aby se o ní teď mimořádně debatovalo,“ myslí si šéfka Národní rozpočtové rady.

Na dotaz, zda vláda umí správně rozlišovat, komu pomoci a komu ne, Zamrazilová podotkla, že vždy byla proti plošným opatřením, která se zavedla.

Velkou příležitostí, jak pomoci, mohl podle ní být program kurzarbeit, ovšem v případě, že by měl německou podobu: „Byla tu možnost vzít německou zákonnou úpravu a bez tvůrčích impulzů ji dát do schvalovacího procesu, to se ale neudělalo,“ uvedla s tím, že zákon je bohužel jiný, a ještě se kolem něj vedou dohady, jak vysoké mají být příspěvky na náhradu mezd.

„Prostě bych vzala německý vzor s tím, že od 1. listopadu už by tu něco mělo být a schváleno by to bylo ještě dříve. Zaměstnanci a zaměstnavatelé musejí mít nějaký jízdní řád, kudy to půjde,“ zdůraznila, že změny se u kurzarbeitu mohou dělat v průběhu.

Kurzarbeit by měl být podle Zamrazilové spuštěn automaticky, neměl by záviset na diskrečním rozhodnutí vlády, ale měl by být navázán na určitý propad zakázek. „Nelíbí se mi, že je navázán na poměrně razantní vzestup nezaměstnanosti. A má být spuštěný až po dosažení vysokého počtu nezaměstnaných,“ kroutila hlavou Zamrazilová a dodala: kurzarbeit by měl být prevencí nezaměstnanosti, ne „nesmyslně“ čekat, až nezaměstnanost vzroste o 15 procent.

Stejně tak kroutila hlavou i nad příspěvkem pět tisíc korun, který schválila vláda pro seniory v prosinci. Aby norma začala platit, musí ji projednat Parlament a podepsat prezident. „Pro tohle není ekonomické opodstatnění. Loňská valorizace důchodů byla sedmiprocentní a pokryla by i současný růst cen. Faktem je, že vždy v červenci inflace vrcholí, ceny se v souvislosti s turistikou našponují,“ připomněla Zamrazilová, že inflační vrchol má ekonomika zřejmě již za sebou.

Rozhodně nesouhlasí s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD), když říká, že argumentem je zde i mezigenerační solidarita. „Mladá generace 80., 90. let bude žít v prostředí, kdy na jednoho seniora budou pouze dva vydělávající lidé. Dnes jsou to tři vydělávající na jednoho seniora,“ zmínila, co ukazuje demografická projekce. „Tato generace bude pod obrovským finančním tlakem, aby měla vůbec úroveň důchodu, jaká je dnes,“ sdělila předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, která se na otázku mezigenerační solidarity dívá zcela opačně.

Psali jsme: Cože? Chápete to? Babiš se díval na Moravce a dnes vydal prohlášení. Zásadní Důchodci mají velkou moc. A budou mít větší, říká docentka. Ale pro Čechy má zlé zprávy U Moravce se objevila Ilona Švihlíková. Občas musel dýchat opravdu zhluboka Jsme poslední v Evropě! zaznělo. A Kalousek ještě naložil. Babiš ať raději nečte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.