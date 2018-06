Kvóty na uprchlíky ještě nejsou definitivně mrtvé, upozornila v rádiu Jourová

EU jedná o podobě rozpočtu na příštích sedm let. Předseda vlády Andrej Babiš označil současný návrh rozpočtu za nepřijatelný, ale je to opravdu tak zlé? V úterních Dvaceti minutách Radiožurnálu se k tématu vyjádřila i česká eurokomisařka Věra Jourová. Zmínila i povinné kvóty na uprchlíky. Prý mají v EU stále menší podporu.

„Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace, ale na posledním jednání ministrů vnitra bylo zřejmé, že ta myšlenka má stále menší podporu,“ poznamenala hned v úvodu k systému kvót Jourová. Jedním dechem ovšem dodala, že jedna či dvě země, které budou pod tlakem, musejí mít podle jejího názoru možnost zavolat o pomoc. „Nemusí to být skrze kvóty,“ uznala.

Sama má pocit, že se na stole objeví nějaký kompromisní návrh, který může získat podporu jednotlivých zemí. „Podívejte se, my chceme po státech, aby zajistily dvě věci – bezpečnost zemí a integraci,“ zdůraznila Jourová. Itálie, která je teď pod velkým tlakem, prý bude chtít vědět, že jí ostatní země pomohou. Evropská sedmadvacítka také čeká, s čím přijde německá kancléřka Angela Merkelová, která je pod velkým tlakem na domácí politické scéně.

EU by podle Jourové měla mít na paměti, že lidé ze střední a východní Evropy jsou citlivější na existenční ohrožení, které potenciálně hrozí. Pokud se nepodaří najít společné řešení, které zajistí lepší ochranu vnějších hranic EU, větší bezpečnost EU jako celku a ekonomicky úspěšného uskupení, hrozí mimo jiné, že se zhroutí schengenský systém.

„Já musím říci, že ten nový rozpočet je opravdu oříšek, protože chceme udělat více muziky za méně peněz,“ upozornila Jourová. V rozpočtu budou chybět peníze Velké Británie jako velkého přispěvatele EU. „Já vím, že pan premiér Babiš velmi ostří, snad ne nože, a počítá s tím, že přijede na summit EU s jasnými požadavky, a hledá spojence. To je všechno, co státníci mají dělat,“ pravila Jourová. „Pan premiér chce více peněz do asfaltu a do betonu a možná méně peněz do sociálních projektů,“ pokračovala v popisu situace Jourová.

Pokud jde o tolikrát opakovanou větu, že Andrej Babiš nedokázal ani takřka tři čtvrtě roku po volbách získat důvěru Sněmovnu pro svou vládu, v EU je to prý tak, že Babiše jako českého premiéra uznávají.

„EU bude tlačit na to, aby nebyly rozkrádány evropské dotace. Pokud se objeví takové podezření, EU očekává, že vše případně skončí až u nezávislého soudu, který vynese jasný verdikt. Ze zemí, odkud se posílá víc dotací, než dostává, zaznívá: my chceme mít jistotu, že ten systém bude čistý,“ prozradila Jourová. Eurokomisařka věří, že česká justice funguje. Funguje i Ústavní soud, takže pokud by se tu snad nepostupovalo podle ústavy, tak to má kdo zkontrolovat a vyzvat k nápravě, což prý EU oceňuje.

