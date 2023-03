Kyjev padne a Rusko potáhne na Evropu? Český generál skočil do řeči Zelenskému: To ne!

Podle někdejšího náčelníka Generálního štábu Armády ČR Jiřího Šedivého je potřeba se na rusko-ukrajinský konflikt dívat objektivně, nikoliv ideologicky. Slova ukrajinského prezidenta Zelenského o hrozbě ruské invaze do Evropy v případě porážky kyjevské vlády jsou prý z vojenského hlediska nereálná. Šedivý se domnívá, že obě válčící strany jsou z bojů vyčerpány. Mediální euforii z představ o drtivém ukrajinském vítězství dlouhodobě chladí hlasy zahraničních expertů. Bývalý poradce prezidenta Zelenského z prostředí ukrajinských zpravodajských služeb dokonce nedávno vyjádřil obavy, že by Ukrajina jako stát nemusela válku přežít.

Současná horká fáze dlouholetého rusko-ukrajinského konfliktu vstupuje do svého patnáctého měsíce. O svůj vhled se v rozhovoru pro Radio Universum podělil někdejší náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý. Podle něj je potřeba se na konflikt dívat pragmatickýma očima. V tomto kontextu připomenul mediální šum kolem vyjádření věhlasného amerického diplomata Henryho Kissingera, který loni sklidil kritiku za své vyjádření, v němž prohlásil, že Ukrajina nejspíš bude muset v rámci diplomatických mírových jednání přistoupit na územní kompromisy. „Někteří radikálové ho téměř ukamenovali,“ komentuje Šedivý. „Jde o to, že tyto hlasy, které nejsou jenom hlasy z nějaké nižší úrovně politických struktur, jsou to skutečně špičky ať již vojenské, tak politické, ukazují na to, že je potřeba se na to skutečně dívat objektivně, a ne jenom, jak jsem řekl úplně na začátku, z ideologického hlediska,“ rozvádí dále myšlenku český generál ve výslužbě.

Varování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o hrozbě ruské invaze do Evropy jsou prý z odborného vojenského hlediska zcela neopodstatněná. „Prezident Zelenskyj samozřejmě staví všechno do plně příkrého konfliktu, takže například tvrdí, že když padne Ukrajina, Rusko se nezastaví, a bude útočit dál na Evropu, a napadne státy Severoatlantické aliance. Teď mluví o pobaltských státech a o Polsku. Ale já si myslím, že vojenská realita, a prostá vojenská kalkulace ukazuje na to, že to jsou věci, které se sice dají politicky říkat, ale vojensky jsou v této situaci, a v této době, nerealizovatelné,“ vysvětluje někdejší šéf českých ozbrojených sil.

Jiří Šedivý se dále domnívá, že boje na Ukrajině budou v současné intenzitě probíhat maximálně tři čtvrtě roku. Do léta by se prý válečná situace měla částečně zklidnit. „Ale nemluvíme o válce jako takové, mluvíme o intenzitě bojových aktivit. Válka má být ukončena mírem. Mír může být, nebo nějaká mírová dohoda, může být třeba po pěti letech, nebo třeba v příštích třech měsících. Teď bych nerad, aby to někdo špatně pochopil, jenom chci naznačit, že mírová dohoda zpravidla končí válečný stav, jako takový, mezi dvěma státy. Ale o tom se dá velmi těžce rozhodovat. Já jsem se spíš zaměřil na válečnou mašinérii, kdy budou umírat lidé na bojišti, a tato intenzita se s létem určitě sníží,“ píše Šedivý. Odhady některých zahraničních odborníků jsou však pesimističtější. Britský expert na vojenská studia profesor Michael Clarke nedávno předpověděl, že v případě neúspěchu diplomatických řešení by konflikt na Ukrajině mohl trvat až 50 let, tedy několik generací.

Šedivý si myslí, že obě strany budou pravděpodobně válkou vyčerpány. Zároveň by prý byla chyba Rusko podceňovat. „Musíme neustále počítat s tím, že Rusové toho mají ještě mnoho za sebou. Že si zničili, nebo přišli o 2000, nebo nevím o kolik tisíc tanků, ale před válkou jich měli více jak 12 tisíc,“ říká český generál ve výslužbě. Někdejší plukovník americké armády a poradce exprezidenta Trumpa, odborník na vojenskou strategii Douglas Macgregor, se domnívá, že vyčerpána bude hlavně Ukrajina, avšak Rusko prý ještě zdaleka nenasadilo svůj plný materiální ani lidský potenciál. Podle názoru amerického experta, který vyjádřil mimo jiné ve svém lednovém článku pro časopis The American Conservative, Ukrajina, resp. Západ nemůže válku proti Rusku vyhrát. Macgregor, podle jehož knih se vyučuje na vojenských akademiích v Izraeli, mimo jiné připomenul, že zatímco ruské dělostřelecké systémy jsou schopny pálit téměř 60 000 střel denně, ukrajinské ozbrojené síly dokážou odpovědět pouze 6 000 salvami za den.

Nad představami o ukrajinském vítězství vyjádřil skepsi též bývalý poradce ukrajinského prezidenta Zelenského a podplukovník ukrajinské vojenské rozvědky Oleksij Arestovyč. „Teď už nejsem oficiálním představitelem státu, takže mohu říkat, co chci. Byť si to všichni myslí, tak to, že můžeme vyhrát tuto válku, je velmi nepravděpodobné.“ Bývalý elitní příslušník ukrajinských zpravodajských služeb a blízký konfident Volodymyra Zelenského dokonce vyjádřil obavy nad tím, zdali Ukrajina vůbec může tuto válku přežít.

Arestovich (Zelensky's advisor until last week) argues it is unlikely that Ukraine can win and questions if Ukraine will survive. pic.twitter.com/3enHaMMOC9 — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) January 21, 2023

Jiří Šedivý se však domnívá, že i pokud Rusko vojensky zvítězí, bude ve finále ekonomicky a geopoliticky poraženo. „Problém totiž spočívá v tom, že i kdyby Rusové vyhráli vojensky, tak sankce vůči Rusku budou pokračovat dále, byť jsme se bavili o tom, že má Rusko řadu spojenců, kteří ho podporují a udržují ho při životě. Ale ani státy, které se dneska chovají jako spojenci Ruska, nebudou mít neustálé možnosti Rusko sanovat za nějaké levné peníze. To asi určitě ne. A Rusko tím bude jednoduše trpět do té doby, než se to vyřeší tak, aby akceptovalo smlouvu, která někdy může nastat mezi Ukrajinou a Ruskem, a aby to akceptovalo mezinárodní společenství,“ myslí si někdejší šéf české armády.

Odborníci na mezinárodní vztahy poukazují na to, že západní protiruské sankce přiměly Moskvu, aby svou pozornost v diplomacii a hospodářské spolupráci přesunula směrem k novým nastupujícím mocnostem v Asii, Africe a Jižní Americe. Řada významných světových hráčů, včetně dvou nejlidnatějších velmocí světa Číny a Indie, se totiž k rusko-ukrajinskému konfliktu staví neutrálně.

Export ruských strategických surovin se po zavedení západních sankcí již částečně přeorientoval z evropských na asijské trhy. V roce 2024 má začít výstavba plynovodu Síla Sibiře 2, který má zajistit další dodávky plynu z Ruska do Číny a výrazně tak přispět k transformaci ruské energetické politiky.

Před pár dny v Moskvě jednal ruský prezident Vladimir Putin se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Ačkoliv podstatná část jejich rozhovoru zůstala pochopitelně neveřejná, oba státníci se prý shodli na tom, že budou ve světě podporovat ideu multipolarity jako alternativu k unipolárnímu světovému řádu. Během loučení dvou lídrů kamery zachytily vládce Říše středu, jak svému ruskému protějšku říká: „Přichází změna, která tu nebyla 100 let, a my tuto změnu řídíme společně."

President Xi tells President Putin:



“Change that hasn’t happened in 100 years is coming and we are driving this change together.”



Are they planning the end of US dominance? pic.twitter.com/InSJhCPjoF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 22, 2023

Upadající význam západních států ve světě ostatně připouští i sám Šedivý, který ve svém rozhovoru zmiňuje např. posilování ruského a čínského vlivu v Africe.

