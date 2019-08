Ladislav Jakl křtil knihu. Padaly narážky na hru od Havla i vtipy na koňský ohon a profesora Lukeše z Bostonu

REPORTÁŽ Svoboda je v ohrožení a lidé si to neuvědomí, dokud ji zcela neztratí. Důrazné varování před novými formami totalitního myšlení a praktik zazněly ve čtvrtek odpoledne v zahradě hanspaulského zámečku, kde sídlí Institut Václava Klause. Exprezidentův letitý spolupracovník Ladislav Jakl zde představoval svou novou knihu.

„Vítejte na zahradní slavnosti,“ utahovali si hostitelé Institutu Václava Klause ve čtvrtek v narážce na mediální prezentaci víkendového „Vlasteneckého setkání“ v Příčovech, které bylo výrazně kritizováno. Organizátoři kritizované akce totiž v žádosti o dotaci použili termín zahradní slavnost.

Ale zpět na pražskou Hanspaulku. V sídle exprezidenta Václava Klause se ve čtvrtek uskutečnila sešlost těch nejvěrnějších, aby společně pustili do světa novou knihu Ladislava Jakla, letitého Klausova blízkého spolupracovníka a dnes i člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Kniha Z Hanspaulky o svobodě dává dohromady Jaklovy texty z posledních let, včetně například jeho rozhovorů pro ParlamentníListy.cz.

Anketa Porušuje prezident Zeman Ústavu České republiky? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 6189 lidí

Akce se kromě autora zúčastnil bývalý prezident Václav Klaus, který se hned v úvodu pochválil, že zřejmě jako jediný tu knihu stihl celou přečíst a udělat si v ní poznámky a mít řadu věcí pověstně podtrhanou.

„Jsem asi jediný, kdo je strašně pilný a proto, když knížka v pátek vznikla, už ji mám přečtenou. Jestli se chcete podívat, uvidíte tady, že je pečlivě podtrhaná. To je věc, kterou ani ředitel Weigl neudělal v žádném případě,“ vtipkoval exprezident Klaus na úvod setkání.

„S jistou autoritou člověka, který to přes víkend přečetl, chci říct důležitou věc. Trošku jsem Láďu Jakla v poslední době pošťuchoval, aby nepsal jen krátké texty, ale psal i zásadnější věci. Nejen takové jednostránkové blogy a komentáře. A po přečtení této knížky musím říct, že jsem se mýlil. Je vidět, že lze jasné politické konzistentní a společenskovědní postoje vyjádřit i pomocí krátkých textíků. Tato kniha to jasně demonstruje.

Prohlašuji, že názory vyjádřené v knize, to je sukus názorů IVK na dění dnešní doby a je dobře, že tato knížka vznikla. Chci poděkovat jako občasný kritik toho, že se flákáte a píšete dvoustránkové články místo dvacetistránkových,” dodal Klaus.

Ladislav Jakl coby autor upozornil i na obálku knihy, na jejíž titulní straně je koňský ohon. Jakl totiž celá léta nosí dlouhé vlasy stažené do culíku. To před časem vedlo k osobnímu útoku na jeho osobu ze strany česko-amerického profesora Lukeše. Ten v televizní debatě místo argumentace na Jaklova slova uvedl, že jeho jedinou kvalifikací je koňský ohon, co má na hlavě.

Psali jsme: Ten pán s tím koňským ohonem si půjčuje lži ze slovníku Kremlu! Ladislav Jakl vytočil experta Lukeše z Bostonu k nepříčetnosti

„Pošlete tu knihu Lukešovi do USA,“ řekl během akce jeden z hostů akce na Hanspaulce. Šéf Institutu Václava Klause Jiří Weigl k tomu poznamenal, že krom koňského ohonu na obálce s tím je i část koňského pozadí. „Zjevně ta část těla vyjadřuje dnešní dobu a situaci, ve které se společnost nachází,“ řekl nadneseně.

Autor Ladislav Jakl vysvětlil, proč v názvu knihy použil termín svoboda. „Kniha se jmenuje Z Hanspaulky o svobodě. Proč o svobodě? Vše, co poslední léta dělám, se tak či tak svobody týká. O svobodě se poslední dobou mluví málo a když už, tak možná ve frázích. Jinak se mluví o různých dobrech, prospěšnostech. Je to tím, že lidé po svobodě netouží, pokud jim nějak strašlivě nechybí. V základním dilematu, jestli je víc dobro nebo svoboda, lidé utíkají k různému dobru a svobodu tím ztrácejí,“ je přesvědčen.

„Lidé si určitý typ nesvobody objednávají sami. Když se někomu něco nelíbí, řekne si, že by bylo dobré to trošku zregulovat. A v tom je past, do které padají lidé kolem nás. Jestli má tato knížka něčemu přispět, pak tomu, abychom se té pasti vyhnuli. Nepřipusťme, aby nám někdo distribuoval dobro podle svých představ výměnou za naši svobodu,“ dodal Ladislav Jakl.

Přípitek na počest vydání knihy neproběhl se sektem, jak bývá u takových příležitostí zvykem. Jakl je pověstný milovník piva, takže zrzavý nápoj nemohl chybět ani zde. „Umíte si někdo představit mě se skleničkou sektu? Muselo to být pivo,” poznamenal k tomu sám autor.

Psali jsme: Plná huba putinování. Zostřená pravda a láska. Jakl nám vyprávěl, jak dopadl, když vtipkoval o pohřbu Schwarzenberga

Akce se v zahradě hanspaulského zámečku zúčastnili třeba hudebník a novinář Ondřej Hejma, ekonom Dušan Tříska, poslanec ODS Jan Skopeček, publicista Michal Semín či právník a expert na unijní právo Tomáš Břicháček. Nechyběl ani protokolář Jindřich Forejt, který krom dalších projektů stále pro Institut Václava Klause pracuje.

Psali jsme: VIDEO Proč nás ta pátá kolona tak nenávidí? Celá vlastenecká scéna u jednoho stolu Likvidace Evropy? Pravda o Gretě Thunbergové. Začalo to v USA Průlom! Zmlácený Jakl podává stížnost na chování policie. Známe identitu útočníka Blízký spolupracovník Václava Klause vzpomíná, jak se schvalovala přímá volba prezidenta. Bylo to velmi zajímavé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka