Láska nebyla. Senátor Láska propadl ve volbách a vlastní lidé se na něj vrhli

Senátor Václav Láska napsal pár slov k eurovolbám. Se svým koaličním uskupením Senátor 21 a Volt se nedostal ani na dostřel pětiprocentní hranici. Nedosáhl ani na deset tisíc hlasů a získal 0,33 procenta. Naproti tomu např. Zelení získali 46 tisíc hlasů a 1,55 procenta hlasů. Více hlasů, tařka dvanáct a půl tisíce, obdržela i Demokratická strana zelených, která bojuje za práva zvířat.

Senátor Láska tvrdí, že média jeho koalici nevěnovala pozornost, proto zůstala upozaděna, ale nic se neděje a jede se dál. Mohl si ostatně říct, že porazil např. ČSSD Jiřího Paroubka, která obdržela jen něco málo přes sedm a půl tisíce hlasů.

„Tak a je to. Co se tedy stalo a co bude dál? V evropských volbách jsme se dostali do zakletého kolečka, kdy jsme nebyli v předvolebních průzkumech, a tak nás nezvali do debat a média o nás nepsala. A protože o nás média nepsala, málokdo o nás věděl a nedostali jsme se do průzkumů. Pokusili jsme se tohle kolečko rozetnout s dvěma miliony na kampaň. Přes maximální nasazení našeho týmu a našich kandidátů, se nám to nepovedlo. Toť realita, každé začátky jsou těžké. Ale díky tomu můžeme brát těch 9955 hlasů jako naše hardcore jádro podporovatelů, kterým prostě přes to všechno stálo za to dát nám svůj hlas a s ním svou důvěru,“ napsal Láska na sociální síti X.

Ve sněmovních volbách prý už půjde osobně s kůží na trh a je odhodlán připravit takový program, který přitáhne pozornost voličů. A vyzval voliče, aby se přidali k novému proevropskému liberálnímu hnutí.

Jenže od řady lidí se dozvěděl, že by raději nikam kandidovat neměl, aby neoslaboval viditelnější liberální strany.

„Nevím, pane Lásko, fandil jsem vám, ale když ani vy nemáte link na váš X účet v popisku, tak těžko s těmi 322 follows někomu dáte vědět, že existujete. To je spíše amaterismus,“ poznamenal jeden z voličů.

„Moc prosím, neštěpte dále liberální demoblok, každý hlas je třeba a u vás bude ztracený,“ přidal se další debatér.

A třetí se přidal.

„Netříštěte prosím hlasy demokratů. Na 5 % se nedostanete. Hlasy pro vás propadnou komančům, estébákům a náckům.“

Jedna z voliček Láskovi sdělila, že nic nepochopil.

„Ale nee, vy jste to zase nepochopil. Ten výsledek znamená jediné: Není zde pro vás místo, zkoušejte si kandidovat do senátu, raz za čas se to podaří, raz za čas nepodaří. Ale to je vaše maximum, tak neblbněte s PS, ušetříte si čas i prachy. Raději zúčtujte s Rajchlem,“ doporučila Láskovi.