Le Penová slaví ve Francii úspěch. V eurovolbách by ji volilo více lidí než Macronovu partaj

Vypadá to, že podpora Marine Le Penové ve Francii roste. Vůbec poprvé totiž v průzkumu pro květnové volby do Evropského parlamentu francouzské nacionalistické Národní sdružení (RN, dříve Národní fronta) Marine Le Penové předběhlo stranu prezidenta Emmanuela Macrona Republika v pohybu (LREM). ČTK informaci převzala z dnes zveřejněného průzkumu veřejného mínění institutu Ifop, o kterém informovala agentura Reuters.

Ještě v srpnu přitom v posledním průzkumu Ifop vedla LREM s dvaceti procenty nad RN. Ta v tu dobu ztrácela na Macronovu stranu tři procentní body. Nyní Macronovo hnutí v průzkumu před eurovolbami, jež budou v květnu 2019, získalo podporu devatenácti procent dotazovaných Francouzů, zatímco Le Penové by dalo hlas jednadvacet procent respondentů.

Třicet procent by dohromady získaly krajně pravicové strany, ke kterým Reuters vedle RN zařadil i gaullistickou stranu Vzhůru, republiko (DLR) Nicolase Dupont-Aignana (sedm procent) a strany Floriana Philippota a Francoise Asselineaua (obě po jednom procentu) volající po odchodu z EU. Na konci srpna to bylo pětadvacet procent.

Celkem se průzkumu, který Ifop proved 30. a 31. října, zúčastnilo tisíc Francouzů. Institut respondentům pokládal otázku, koho by do Evropského parlamentu volili, pokud by se hlasovalo již nyní.

autor: nab