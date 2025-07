Vondráček: EU je nereformovatelná. Vládne tu podvod, cenzura a grýndýlová diktatura

Na celém skandálu kolem ministerstva spravedlnosti je podle Libora Vondráčka nejvíc zarážející to, že se jen vyměnily tváře, nikoliv systém. „Je to jen střídání prasátek u korýtka,“ říká o nominaci nové ministryně z téže strany. STAN podle něj sehrál jen divadlo pro veřejnost. „Je to habaďůra, která uráží inteligenci voličů,“ dodal.

Vondráček také hájí spojenectví Svobodných s SPD. „Nešlo o žádné krvavé kompromisy. V ekonomických otázkách i v obraně svobod jsme si blízcí. Obojí je dnes ohroženo.“ Kritizuje trestní stíhání Tomia Okamury za „verbální trestný čin“ a přirovnal jej k atmosféře strachu, kdy lidé dostávají náhubky, pokud se nevyjadřují „správně“. V tomto kontextu označil kriminalizaci názorů za cestu k autocenzuře. „Když už stíhají Okamuru, co asi hrozí obyčejným lidem?“

Podle Vondráčka je největší výzvou současnosti bezpečnost – vnější i vnitřní – a Svobodní v tomto směru považují švýcarský model za inspiraci. „Bezpečnost znamená také kontrolu hranic, nulové migrační kvóty, povinná referenda. Švýcarsko je svobodné a bezpečné právě proto, že si o klíčových otázkách rozhoduje samo. A to chceme i my,“ říká.

Referendum o setrvání v EU je podle něj klíčové. „Evropská unie se od roku 2003 radikálně proměnila. Změnila pravidla hry bez souhlasu lidí. Lisabonská smlouva nás připravila o právo veta v oblasti migrace. Takové věci by měly být schvalovány výhradně referendem. Vstoupili jsme do jiné unie, než jaká dnes existuje,“ vysvětluje Libor Vondráček. Jako alternativu nabízí připojení k EFTA – tedy volný obchod bez direktiv z Bruselu, eurodotací a povinných migračních paktů. „Chceme být pátým členem vedle Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Zůstat v EU za těchto podmínek je sebezničení.“

Vondráček také tvrdě napadl plánované „klimatické žebračenky“. „120 milionů domácností má být do roku 2030 závislých na tzv. sociálním klimatickém fondu EU. To není pomoc – to je zavedení energetické chudoby jako oficiální politiky. Green Deal nás stojí 7,4 % HDP – víc než celý důchodový systém. A místo aby to vláda odmítla, přidává vlastní daně na cukr, maso a benzin.“

Na dotaz, co by udělal jako první krok v případné vládní pozici, odpověděl bez váhání: „Okamžité audity státní správy a odstranění ukrajinských vlajek z institucí. Jedno je symbolické, druhé zásadní.“ Jako právník upozornil, že existuje vícero cest, jak se vymanit z destruktivních nařízení EU – od změny ústavy přes lidové veto až po přímé ignorování směrnic, jako to roky dělalo Maďarsko. „I my jsme devět let ignorovali migrační kvóty. A víte co? Nestalo se vůbec nic.“

K závěru přidal jedno z nejvýraznějších varování: „Ursula von der Leyenová chce evropskou armádu. Až ji bude mít, můžete zapomenout na všechny cesty ven. Bratrské tanky tentokrát nepřijedou z východu, ale ze západu.“ Evropskou unii přirovnal k novému totalitnímu projektu, který skrývá diktaturu za frázemi o klimatu, rovnosti a evropských hodnotách.

„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat,“ cituje Libor Vondráček amerického klasika. Svobodní podle něj budou tím jehnětem, které se nebojí říct „ne“.