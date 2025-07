Turoňová: Sledujeme rozpad SOCDEM. Pravda o jednání se Stačilo

Paní doktorko, v minulých dnech se dostala do médií zpráva, že by mohlo dojít ke spolupráci Stačilo! a SOCDEM ohledně blížících se voleb. Byl by to podle vás pro Stačilo! dobrý krok? Jak to vidíte konkrétně vy, také i vzhledem k tomu, že jste byla před časem ze Sociální demokracie vyloučena?

V dnešní době považuji spojování politických sil za rozumné, protože je třeba zabránit vládě Petra Fialy, aby škodila další čtyři roky. Chápu proto, že někteří levicoví voliči a levicové osobnosti spojení mezi Stačilo! a SOCDEM podpořili. Za určitých okolností by mohlo být úspěšné a přinést našemu hnutí něco navíc. Já však vidím v tomto konkrétním případě mnohá úskalí a jsem spíše skeptická. Skutečnost mého vyloučení ze SOCDEM v tom nehraje žádnou roli, protože dnes stojíme před tak závažnou situací, ve které musí jít pocity stranou. Podstatnější jsou důvody, proč se mě tehdy potřebovali zbavit. Vadilo jim, že zastávám podobné politické názory jako Petr Drulák nebo Kateřina Konečná. Tak trochu přemýšlím nad tím jejich současným myšlenkovým obratem. Také mi tehdy vyčítali kritiku prodeje Lannova paláce. Ale ten netransparentní prodej dnes už vyšetřuje policie. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 19702 lidí

Ve vztahu ke Stačilo! musí být předem jasné, že se spojuje levice konzervativní a pronárodní, která sama sebe nezradí první den po volbách. Já se obávám, že hluboce zakořeněný hlad po funkcích, který se v SOCDEM zabydlel, tohle neumožní.

„Jakákoliv spolupráce se SOCDEM je pouze za předpokladu, že sociální demokraté přijmou bez výhrad volební program našeho konzervativně levicového hnutí Stačilo!“ Napsala jste na Facebooku. Prozradíte tedy, jak jednání pokračují?

Mohu pouze říci, že jednání pokračují a nic není rozhodnuto. Osobně se jich neúčastním. Ale je jasné, že připojení sociálních demokratů by bylo možné pouze za předpokladu, že přijmou program, se kterým přicházíme. Tento program je hotový, všichni jsme se na něm shodli a je pro nás důležitý. Na jaře měli sociální demokraté možnost jednat o spolupráci. Tato jednání však nedopadla úspěšně a víme, jak je Jana Maláčová komentovala. Označila nás za antisystémovou stranu a o spolupráci nestála. Jednala poté s Andrejem Babišem a nakonec se rozhodla pro samostatnou kandidátku. Proto se dnes bavíme jedině o přistoupení k programu, nikoliv o vyjednávání o programu. Cokoliv jiného by bylo nefér vůči kandidátům Stačilo! i vůči voličům, které oslovujeme a kterých si velmi vážíme.

A co říci na poprask, který zmíněná možná spolupráce vyvolala u některých členů SOCDEM, kteří dokonce kvůli tomu chtějí, třeba i po dlouhých letech, Sociální demokracii opustit?

Sledujeme rozpad SOCDEM. Někteří odcházejí, jiní se snaží nějak politicky přežít. Sociální demokraté se už dříve vydali cestou progresivismu a začali prosazovat ochranu menšin, migraci, gender, Green Deal a další evropská pseudoliberální témata. Nositelé těchto myšlenek ze strany dnes vystupují a dokáži si představit, že by mohli směřovat do takových stran jako jsou Piráti, nebo Zelení. Otázkou je, kdo v Sociální demokracii vlastně zůstává a jak moc můžeme jejich „prozření“ důvěřovat.

Co celkově dnes říci k Sociální demokracii, která má v naší politice tak hluboké kořeny? Jak si vysvětlit, že se v posledních volbách vůbec nedostala do Parlamentu?

Sociální demokracie je součástí naší politické scény od konce 19. století. Dlouhodobým projektům se často stává, že zdegenerují. Sociální demokraté přijali cestu západní levice, což znamená, že se od pracujících mas obrátili k ochraně menšin a uzavřeli příměří s nadnárodním kapitálem. Neuvědomili si přitom, že nejsme ani Francie ani Německo a že u nás tak početné voličské menšiny jako na západě nemáme. A stala se z nich okrajová strana, které chybí volič. Přispěli k tomu navíc témata jako protizákonná covidová opatření, snaha o povinné očkování a nevyjasněné Vrbětice.

Stejně jako vaši kolegové jezdíte za lidmi na besedy po republice. O čem se s vámi, takhle chvíli před volbami, chtějí bavit? Co je v současné době zajímá?

Velkým tématem jsou války na Ukrajině a nyní v Íránu a jejich případný dopad na náš život, s čímž souvisí i migrace a možné migrační vlny z Blízkého východu. Z mezinárodní politiky občany navíc zajímá role Donalda Trumpa a Spojených států amerických v těchto konfliktech, Trumpův vztah k Evropě, k ruskému prezidentovi atd.

Mnoho otázek směřuje k cenzuře a k tomu, jak ji zamezit a na roli médií ve veřejném prostoru. Občané vnímají, že jejich názory nemají v hlavních médiích zastání. Anketa Máte důvěru v Evu Decroix? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15687 lidí

Z domácích témat je to zejména bydlení, podpora zemědělství a ceny potravin v obchodních řetězcích.

Na debatě v Českých Budějovicích jste mluvila například o migračním paktu. Jak na toto lidi reagují?

Když hovořím o migraci a migračním paktu, snažím se toto téma vysvětlovat co nejobjektivněji. Nechci voliče strašit, ale zároveň je nebudu uklidňovat, že vše je pod kontrolou a že migrační pakt zabrání příchodu cizinců do Evropy, nebo že zajistí vyhošťování nelegálních migrantů. Není to pravda a lidé by měli chápat, co se děje a co se může dít. Například by mělo být jasno v tom, jaký režim pomoci poskytujeme Ukrajincům a jakou pomoc od nás za určitých okolností čeká Evropská unie a čemu se nebudeme moci vyhnout. Například povinnému vyřizování žádostí o mezinárodní ochranu a přijímání jejích žadatelů. Když tohle vysvětluji, lidé jsou překvapeni a většinou mají mnoho dotazů. Snaží se pochopit, jak bude nový migrační systém fungovat.

Velkou diskuzi vyvolávají emisní povolenky pro domácnosti a jejich dopad na život lidí. Domníváte se, že se je podaří nějakým způsobem „zmírnit“? A co říci na celý Green Deal?

Dlouhodobě se proti Green Dealu vymezujeme a bylo to jedním z hlavních témat naší loňské evropské kampaně. Doufali jsme, že za příznivější obměny Evropského parlamentu budou mít poslanci zájem využít revize, tedy možnost změnit směrnice, které zelenou politiku tvoří. To se bohužel nenaplnilo a dnes sledujeme přijetí emisních povolenek pro domácnosti, které zdraží běžným občanům a podnikatelům jejich každodenní životy. Současná vláda tomu tleská.

Když jsme u EU. Na svém facebookovém profilu jste také zmínila možné hlasování ohledně Ursuly von der Leyenové. Můžete prosím pro naše čtenáře prozradit, o co vlastně jde?

Kateřina Konečná a Ondřej Dostál s dalšími zhruba sedmdesáti poslanci Evropského parlamentu podepsali petici za hlasování o důvěře Ursule von den Leyenové. Předsedkyně Evropské komise čelí obrovskému korupčnímu skandálu, který se snaží evropští liberálové a progresivisti zamaskovat a tvářit se, že nákup covidových vakcín v astronomických částkách byl zcela transparentní, přičemž i soud potvrdil, že to tak nebylo. Leyenová není schopná vysvětlit, proč a o čem si posílala soukromé zprávy se šéfem farmaceutické společnosti Pfizer a odmítá zprávy ukázat. V září by se mělo o případném odvolání Leyenové hlasovat a bude to velmi zajímavé, protože se nebude hlasovat tajně, ale jmenovitě. Uvidíme tedy, jak se k celé věci postaví české „morální majáky“ jako například pan Zdechovský, který si před časem dovolil kárat Slováky za stav jejich demokracie. Není však vyhráno, protože vedení kartelu politických skupin, které vládnou Evropskému parlamentu, nyní tlačí na poslance, kteří petici podepsali, aby svůj podpis stáhli a o Ursule von den Leyenové se nehlasovalo. Bude to tedy ještě velmi zajímavé.