Lékař Hnízdil varuje: Babiš je psychicky labilní chaotik, Prymula taky. Podívejte se na Merkelovou, jak je klidná a poslouchá odborníky

„Všichni musí nosit roušky. Policie už rozdala desetitisícové pokuty. Dneska jsem obešel lékárny a všude mě vítala cedule s nápisem: Respirátory, roušky, gumové rukavice a teploměry nemáme. Chaos! O našem zdraví, životě, osobní svobodě rozhoduje zmatená, psychicky labilní a trestně stíhaná osoba. Co kdyby ho vyšetřovatel Nevtípil předvolal k výslechu a on nepřišel? Bude obviněný z maření vyšetřování? Nebo obviní vyšetřovatele z vlastizrady? To by Orwell nevymyslel,“ konstatoval Hnízdil v rozhovoru pro magazín Flowee.

Do kontrastu k Babišovým projevům na tiskových konferencích postavil klidnou německou kancléřku Angelu Merkelovou, která nechává jednat odborníky.

Andrej Babiš sice také nechá jednat profesora Romana Prymulu, ale podle Hnízdila není ani Prymula člověkem na svém místě, neboť také postupuje chaoticky.

„Pan profesor Prymula je chaotik. Jen letmo: 19. března oznámil nasazení Remdesiviru, antivirotika americké firmy Gilead. O víkendu vyhlásil, že by se mohlo hodit spíš antimalarikum Plaquenil. 23. března Gilead oznámil, že o experimentální léčbě Remdesivirem v ČR neuvažuje. Jeden den (Prymula) hlásá: „Spása už je blízko, z Číny dorazí 150 tisíc rychlotestů.“ Dneska ostravští hygienici oznámili, že rychlotesty v 80 procentech selhávají, nepostihují sedm dní od nákazy, kdy je člověk nejvíc nakažlivý, ale ještě nemá protilátky. A Prymula kontruje: „Rychlotesty selhávají jen ve 30 procentech, testovat nebudeme třetí, ale až pátý den.“ Zájmy Číny z toho čouhají jako sláma z bot. Snahou vybudovat kliniku čínské medicíny v Hradci a institucionalizovat čínské léčitele jako zdravotnické pracovníky se pan profesor profesně zdiskreditoval. Nevěřím mu ani dobrý den. A to jsem držitel bludného balvanu Sisyfa...“ nešetřil kritikou Hnízdil.

Lékař má obavy, aby kroky Babiše a Prymuly nakonec českým občanům spíš neublížily.

„Premiér Babiš než by nás nechal nakazit, tak nás radši nechá zastřelit. U Babiše, Vojtěcha nebo Prymuly mě to nepřekvapuje. Zklamáním je pro mne nečinnost EU. V každé zemi to řeší jinak,“ posteskl si Hnízdil.

Za nesmyslné považuje nařízení vlády nosit roušku vždy a všude. V uzavřených prostorech je to podle něj správné, ale venku v parku, když se jdete projít, by bylo lepší dýchat čerstvý vzduch bez roušky. To platí jak pro děti, tak pro dospělé. Povinnost nosit roušky všude navíc zvyšuje stres a lidé jsou pak náchylnější k celé řadě nemocí. Hnízdil má navíc za to, že další ranou pro obyvatelstvo jsou zprávy médií, které dnes a denně píší o tom, kolik nakažených přibylo a kolik lidí umřelo. Pořád dokola.

„V neděli profesor Prymula prohlásil, že se za hranice možná dva roky nepodíváme. Jak může něco takového plácnout? Nevíme, co bude zítra. On ví, co bude za dva roky? Podle mě to není náhoda. Jde o to lidi co nejvíc vyděsit, aby se s nimi dalo manipulovat. Pak budou vděční, když se jim dovolí jít do práce, dětem chodit do školy, navštívit rodiče na venkově, za chleba z Penamu, za Kostelecké uzeniny... Babiš to má dokonale vymyšlené. Kdyby to dopadlo špatně, může říct: „Makal jsem pro vás ze všech sil, víc to nešlo.“ Když to dopadne dobře, může říct: „To je jen díky mně, já to zařídil.“ Vsadím se, že jeho PR tým už má obě prezentace hotové. Pokud by omluvu za chaotická rozhodnutí, zmíněnou v projevu k národu, myslel vážně, tak odstoupí a řízení předá týmu expertů. Vsadím se, že to nikdy neudělá. Nikdy,“ varoval Hnízdil

