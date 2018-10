Lékař všem, kteří nadávají profesoru Piťhovi: Přečtěte si tu Istanbulskou úmluvu. Je to trojský kůň extrémní levice

Kázání duchovního Petra Piťhy proti Istanbulské úmluvě vzbudilo v české společnosti nemalou pozornost. Část veřejnosti za to profesora Piťhu odsoudila, část mu zatleskala. Lékař Miroslav Palát do textu úmluvy nahlédl a upozornil na místo, které považuje za zvlášť nebezpečné. Pospal ho jako „trojského koně extrémní levice současné (nejen) Ameriky“. O co přesně jde? Podívejte se sami.

Duchovní Petr Piťha pořádně rozvířil společenské vody, když v katedrále sv. Vítá kázal proti Istanbulské úmluvě a tvrdil, že může zničit tradiční rodinu, jak ji známe dnes, a může nastolit nadvládu homosexuálů ve společnosti. Teolog Tomáš Halík se pokusil Piťhovo kázání rozcupovat na kousíčky, ale našli se i lidé, kteří se Piťhy zastali, část politické scény, ústy svého mluvčího Jiřího Ovčáčka prezident Zeman a nově i lékař Miroslav Palát.

Palát má za to, že některé Piťhovy výroky se nám mohou zdát přehnané, ale jádro problému prý kněz vystihl správně. Stačí si prý Istanbulskou listinu přečíst. Zájemci, kteří zvládají psaný text v němčině či angličtině, protože oficiální český překlad úmluvy zatím není, by podle lékaře zjistili, že v článku 3 odstavce C se pohlaví jednotlivce popisuje jako společenský konstrukt, nikoli biologický fakt. A tady Palát vidí velký problém.

„Toto je trojský kůň extrémní levice současné (nejen) Ameriky, který členské země EU budou možná postupně ratifikovat bez hlubší znalosti souvislostí. Jak pan Piťha naznačuje, co nevidět začnou z bříška tohoto trojského koně vycházet další a další legislativní návrhy, až se jednou dozvíme, že nazývat někoho mužem či ženou proti jeho vůli bude protizákonné,“ varoval v komentáři pro Lidové noviny Palát.

„Jde o politiku identit. Ne že by samotná ochrana práv (sexuálních) menšin vedla ke genocidě, ale ideologie, ke které se lídři různých skupin uchylují, je velmi podobná tomu, co již ke genocidám vedlo. Že práva skupiny jsou nadřazená právům jednotlivce. Vnáší to rozdělení do společnosti, kdy jednou je nepřítel třídní, jindy rasový, vždy však úhlavní, v budoucnu pak nepřítel ‚pohlavní‘,“ pokračoval lékař.

Lékař má za to, že Tomáš Halík se nad touto a dalšími pasážemi Istanbulské úmluvy, která se má probírat i v českém Parlamentu, nezamyslel dostatečně a svého souputníka ve víře jen očernil několika nálepkami. Vykreslil jej jako starce, který šíří strach, aniž by vysvětlil, o který typ „tradiční“ rodiny se vlastně bojí, protože z historie známe několik modelů různě široké rodiny. Jednou jí vládla žena, podruhé muž.

Lékař Miroslav Palát uznává, že modely rodiny mohou být různé, ale to neznamená, že Istanbulská úmluva v sobě neskrývá jistá nebezpečí. Je toho názoru, že bychom nad nimi měli přemýšlet dřív, než bude pozdě.

autor: mp