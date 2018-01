Lékaři: Zeman je ve velmi dobré kondici jak fyzické, tak duševní. Je schopen nadále vykonávat svou funkci

Lékař Martin Holcát před novináři předeslal, že dostává stále otázky na zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana: „Rád bych se vyjádřil k jedné věci. O zdravotním stavu hovoří řada lidí, kteří za prvé nejsou vůbec lékaři, pohybují se v jiných sférách než v medicínské a informují o tom, co panu prezidentovi je, jak se cítí, a podobně.“ Ujistil, že je s prezidentem často v kontaktu. „Cítí se velmi dobře, je ve velmi dobré kondici jak fyzické, tak duševní.“ Zopakoval, že trpí diabetem, ale podle něj je prezident v „dobré náladě, dobrém duševním, fyzickém i psychickém stavu“.

Svůj odborný náhled přidal i prezidentův osobní lékař Miloslav Kalaš: „Po celé období docházelo ke kompenzaci zdravotního stavu pana prezidenta z hlediska cukrovky, změnili jsme několikrát léčbu,“ zhodnotil. „Zdravotní stav jsme kompenzovali na míru v podstatě, která je téměř normální, kdy cukr jako takový se znormalizoval,“ poznamenal. Na základě těchto nálezů pak uvedl: „Jestliže pan prezident byl schopen absolvovat minulý rok to, co absolvoval, cesty: Čína, Vietnam, Kazachstán, Anglie, Amerika, Rusko, je vidět, že jeho zdravotní stav jako takový musí být dobrý, protože, myslím si, že málokdo by byl schopen zvládnout takovou zátěž jak fyzickou, tak psychickou.“ Závěrem doplnil, že prezidentův zdravotní stav je na takové úrovni, že z hlediska zdravotního stavu je schopen vykonávat dále svou funkci.

Profesor: „žádné známky ve smyslu onkologického pohledu…“

Lékaři přizvali také profesora onkologie Luboše Petruželku: „Na základě kompletního prostudování a zhodnocení dokumentace ke dni provedení vyšetření mohu konstatovat, že jsem nenalezl žádné známky ve smyslu onkologického pohledu na přítomnost onkologického onemocnění.“

Závěrečné slovo měl lékař Martin Holcát. „Zaznělo zde, že je pan prezident v dobré kondici, že je schopen tuto funkci ze zdravotního hlediska i nadále vykonávat. Prosím vás, abychom považovali tuto zprávu za definitivní, nebudeme poskytovat další detaily. Nepovažujeme to za vhodné u nikoho z pacientů, natož u pana prezidenta. Je důležité, abyste věděli o jeho zdravotním stavu. Zpráva byla definitivní, vyčerpávající.“ Pak upozornil: „Je řada lidí, kteří poskytují informace o zdravotním stavu nejen pana prezidenta, možná i vašem, vašich sousedů a podobně. Je to samozřejmě nesmyslné, na to má právo jen lékař. Vzhledem k tomu jsme požádali i pana profesora Pertruželku, aby se vyjádřil ke zdravotnímu stavu z hlediska onkologického, kde víte, že zazněly určité zprávy, které vůbec nejsou podloženy fakty, lékařskými fakty a jsou nepravdivé. Stav pana prezidenta je velmi dobrý.“

