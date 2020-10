Lékařka: Covid není chřipečka! A toto rozhodně nedělejte

reklama

Zatímco klasická chřipka je sezónní onemocnění, takže ohrožení lidé a zdravotníci, kteří se o ně starají, mohou mimo sezónu nabrat síly. S koronavirem je to jinak. Ten ve světě útočí nepřetržitě od začátku roku, od jara i v Evropě, a zatím odmítá polevit. Proti chřipce se navíc dá očkovat a existují proti ní léky, které dobře zabírají.

V nemocnicích prý nejčastěji končí starší obézní muži s cukrovkou, ale zdaleka nejen oni.

Podlé lékařky dnes platíme za příliš rychlé letní rozvolnění po jarním uzavření Česka do karantény. Obavy má především o to, zda bude v nemocnici dost zdravotníků, kteří se o lidi mají starat.

„Je třeba si uvědomit, že způsob léčby a léky typu remdesivir, isoprinosine či prednison, o kterých lidé slýchají v médiích, nepatří do rukou laika, mají přesně vymezené důvody a čas pro podání a při nesprávném použití mohou i ublížit. Do rukou laika patří mýdlo, protože virus je obalený tukem a mýdlo mu nedělá dobře, dezinfekce, čistá rouška nasazená správně na nose a ústech – kterou si nesmíme osahávat. Dále je důležitá pestrá strava s dostatkem vitamínů, bez jakýchkoliv extrémních diet,“ uvedla lékařka.

Virus Covid-19, kterému již od jara česká média věnují velkou část svého času a prostoru, rozdělil společnost na několik skupin. Zatímco jedni přijímají všechny informace s velkým znepokojením a obavami, druzí se staví do opozice a odmítají epidemiologické situaci podřizovat svůj život. Jiní dokonce existenci nemoci zcela popírají a někteří možná již svůj názor během letošního roku několikrát změnili. Zaznívají různé názory také z úst lékařů, politiků i epidemiologů.

Lékařka Eva Hanková je specialistkou v oboru Infekční lékařství a vedle provozování infekční ambulance v náchodské nemocnici se aktuálně také přímo stará o pacienty s onemocněním Covid-19. Požádala jsem ji proto o zodpovězení několika otázek, které v současnosti hýbou naší společností.

Je možné Covid-19 nazývat „rýmičkou“?

Není to rýmička. Většina z občanů, kteří se nakazí, prodělá lehké onemocnění, které někdy ani nezaznamenají. Ale u části lidí, a nejsou to jen výjimky, může dojít k velmi těžkému onemocnění, které jim ukrátí život. Jak řekl pan primář Chrdle z infekčního oddělení českobudějovické nemocnice, bojujeme o životy lidí, kteří tady mohli 10, 20 let žít při dobré kvalitě života.

Je možné Covid-19 porovnat s chřipkou?

Zásadní rozdíl je v tom, že chřipka má sezónní charakter. Dovoluje nám si oddechnout a po jaru nabrat síly – jak těm, kdo stonali, tak těm, kteří se o ně starají. Covid nás nešetří. Ten sezónnost nezachovává. Další rozdíl je v tom, že proti chřipce se lze očkovat, na Covid-19 zatím vakcínu nemáme. A další věc, proti chřipce máme léky i v tabletách, které jsou daleko dostupnější než proti covidu. Tyhle tři faktory jsou u chřipky příznivější, přestože i na chřipku lidé mohou zemřít. A jestli Vám zemře člen rodiny na chřipku či na covid-19, budete úplně stejně smutní.

Dá se předem odhadnout, jaký budu mít průběh nemoci?

Když se podíváme prostým okem na pacienty, kteří leží na našich odděleních, vidíme, že většina z nich jsou starší, obézní muži s cukrovkou. Nejsou to ale jediné rizikové faktory, mohou onemocnět i mladší lidé, kteří jsou zdánlivě zdraví, protože nikdo nevíme, jestli u nás neklíčí nějaká nemoc.

Jak vnímáte mediální kampaň, která kolem koronaviru běží již od jara?

Těch kampaní běží několik. V médiích vidíme a slyšíme naprosto protichůdné informace a člověk, který má jinou odbornost a nevyzná se v tom, musí být často zmatený, vystrašený, nebo naopak znechucený a může si myslet, že jde o jeho svobodu, že tato nemoc je pouhým nástrojem k utužení moci vlády. Tak to ale není.

Tento dojem možná nabyli Češi na jaře, kdy tu byly velmi přísné restrikce, ale nemocných v té době nebylo mnoho…

Je to možné. Ale právě díky těmto opatřením nedošlo k většímu rozšíření infekce, a ti, kteří přežili s vypětím sil všech kolem nich, anebo kterým nepřežili příbuzní, by rozhodně neřekli, že se v té době nic nedělo. Podařilo se infekci utlumit, zabránit jejímu většímu šíření, ale následná euforie a uvolnění opatření, které bylo rozhodně výraznější než v okolních zemích, vedlo k tomu, že jsme tam, kde dnes jsme. A dnes rozhodně už nelze říct, že o nic nejde. Zdravotnické kapacity jsou na hranici a není to jen otázka počtu lůžek, ventilátorů a dalších přístrojů, ale také toho, kdo se o nemocné bude starat.

Máte z toho obavy?

Mám, jako každý. Ale snažíme se dělat vše proto, abychom to zvládli.

Zopakujte prosím zásady, jak se nejlépe chránit?

Je třeba si uvědomit, že způsob léčby a léky typu remdesivir, isoprinosine či prednison, o kterých lidé slýchají v médiích, nepatří do rukou laika, mají přesně vymezené důvody a čas pro podání a při nesprávném použití mohou i ublížit. Do rukou laika patří mýdlo, protože virus je obalený tukem a mýdlo mu nedělá dobře, dezinfekce, čistá rouška nasazená správně na nose a ústech – kterou si nesmíme osahávat. Dále je důležitá pestrá strava s dostatkem vitamínů, bez jakýchkoliv extrémních diet.

Jedním z rizikových faktorů je obezita. Je vhodné nyní zhubnout?

Rozhodně bych nikomu nedoporučovala nyní držet extrémní dietu, kvůli snížení rizik spojených s covidem. Tak si může člověk spíše uškodit. Na hubnutí je teď pozdě. Extrémní dieta tělo rozhodně neposílí. Naopak vyvážená strava s omezením tuků, cukrů a alkoholických nápojů udělá dobře každému.

Jak by se o sebe měli nakažení pacienti doma starat?

Každý člověk, který má nějaké onemocnění dýchacího ústrojí, by měl zůstat v klidu, fyzicky se nezatěžovat, nekouřit, jíst dostatek vitamínů, a to nejen v ovoci a zelenině, ale také si koupit vitamín C, případně i B v tabletách. Naopak nedoporučuji vysoké dávky multivitaminových preparátů, protože zde jsou i jiné složky, kterých není vhodné užívat nadměrné množství. Dále je dobré si dvakrát denně měřit tělesnou teplotu a pokud se tělesný stav zhoršuje, zejména pokud se člověk zadýchává i při běžných činnostech, pak je vhodné konzultovat lékaře. Nepleťte si ovšem zadýchávání s pocitem, kdy má člověk ve strachu či úzkosti pocit, že se dusí, to je něco jiného a není to nebezpečné.

Je důležité si nechat potvrdit diagnózu testem?

Z epidemiologického hlediska určitě ano. Neměl by o tom ale rozhodovat laik, je potřeba test správně načasovat a indikovat jej v odůvodněných případech. Pokud je například člověk v karanténě, tak první den po kontaktu s nakaženou osobou nemá smysl jít na vyšetření, test se většinou doporučuje pátý den. Pro pacienty, kteří přicházejí k hospitalizaci do nemocnice, máme k dispozici nové rychlotesty, které vyšetřují takzvaný antigen, což je součást viru. Toto vyšetření je velmi rychlé, výsledek máme přibližně za 15-30 minut, takže můžeme pacienty bez prodlení roztřídit a počkat na výsledek PCR testu, který je spolehlivější a pro potvrzení onemocnění potřebný.

