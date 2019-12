Lesy ČR se vymaní ze ztráty v roce 2024, navrhuje strategie

Podle strategie by měl být podnik letos ve ztrátě 990 milionů korun, příští rok by měla ztráta činit 1,9 miliardy korun, v roce 2021 pak 969 milionů, o rok později 475 milionů korun a v posledním ztrátovém roce pak 248 milionů. V roce 2024 by se měla státní firma dostat do zisku 409 milionů Kč. Do fondu zakladatele, skrz který v minulosti společnost odváděla peníze do státního rozpočtu, by se nemělo do roku 2024 dávat nic.