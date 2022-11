Levý břeh Dněpru. Pokud ho Rusové neudrží, ztratí i Krym. Rozbor generála Šedivého

„Prohra Rusů je to v každém případě, to je bez jakékoli diskuse. Rusko nebylo schopné udržet Cherson, proto z Chersonu odchází,“ hodnotí poslední události ve válečném konfliktu na Ukrajině bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Jiří Šedivý. Pedagog Vysoké školy CEVRO Institut současně varuje, že Rusové budou chtít za každou cenu udržet levý břeh Dněpru, když pravý opustili. Nelze proto předpokládat, že by to znamenalo konec snah Ruska ovládnout podstatnou část Ukrajiny.

reklama

Anketa Kdo má větší „škraloup“ z dob minulého režimu? Babiš 7% Pavel 85% Nemají si navzájem co vyčítat 8% hlasovalo: 4518 lidí

Rusové opustili pravý břeh Dněpru, k velké radosti Ukrajinců, i když se chvíli objevovaly dohady, zda nejde o past ruských vojáků. Město Cherson považují Ukrajinci za „osvobozené“ – zatímco Rusové jej stále označují za své. Město je pokládáno za důležité místo; větší část celé Chersonské oblasti, včetně pobřeží Azovského moře, však Rusové stále ovládají. I tak je ústup ruských vojsk vnímán jako prohra Ruské federace.

A nejinak to vnímá generál Šedivý: „Prohra Rusů je to v každém případě, to je bez jakékoli diskuse. Rusko nebylo schopné udržet Cherson, proto z Chersonu odchází. Nešlo o rozhodnutí učiněné v posledním momentu, ale už generál Sergej Surovikin, který byl určen jako velitel invazních ruských vojsk na Ukrajině, uvedl, že bude muset provést těžká rozhodnutí. Tím myslel, že bude muset Cherson opustit, což se stalo realitou.“

Ať už je ústup zdůvodněn jakkoliv a Rusové provedou přeskupení vojsk na hlavní směr na Doněck, k čemuž dle generála už existují náznaky, současná situace je ve stavu, kdy ji prý Rusové jako prohru vnímat musejí. „Protože nedávné referendum, které provedli v několika oblastech a mimo jiné i v Chersonu, přiřadilo tuto oblast k Rusku. Jinými slovy, Rusové opustili území deklarované jako jejich. To se nedá jinak než jako prohra vysvětlovat,“ zmínil Šedivý.

Dodal, že s generálem Surovikinem přichází tvrdý a nekompromisní velitel, který měl přezdívku Armagedon a Surový, jak ho znali ruští velitelé a vojáci z minulých operací v Čečensku nebo v Sýrii. „Určitě bude trvat na tom, aby jeho rozhodnutí byla stoprocentně plněna, ale je zároveň představitelem realisticky nahlížejícího velitele, který provádí varianty rozhodnutí, kalkulaci sil a to, co je dosažitelné se silami, které má k dispozici,“ poznamenal. A připomněl, že Surovikin také naznačil, že část vojáků, které stáhne z Chersonské oblasti, přesune na směr Donbas s cílem dosáhnout hlavního úkolu – obsadit celý Donbas, tedy Luhanskou a Doněckou oblast.

Levý a pravý břeh Dněpru a Krym

„Ale Rusové určitě budou držet v každém případě levý břeh, to znamená východní břeh Dněpru, a nebudou se chtít stáhnout. Naopak budou chtít rozšířit oblast, kterou ovládají v této části Ukrajiny i do budoucna, takže si nemůžeme myslet, že by to znamenalo konec snah Ruska ovládnout podstatnou část Ukrajiny,“ varuje Jiří Šedivý. Připomněl současně, že udržet kanál, který slouží k přívodu vody na Krym okupovaný Ruskem, bude jedním z hlavních úkolů ruských sil. Dokud totiž ruští vojáci zůstanou na levém břehu Dněpru, bude pro Ukrajince obtížné se k němu dostat.

„Kanál bude jeden z hlavních úkolů Ruska, tedy levý břeh by měl být trvale obsazen, a uvidíme, co budou Rusové považovat za účelné a jak se jim bude dařit naplňovat jejich plány. Ale celkově, kdyby Rusové ztratili levý břeh Dněpru, ztratí de facto do budoucna i Krym, takže to bude zase jedním z hlavních úkolů – mít to jižní křídlo do budoucna, tedy udržet tento prostor,“ řekl Šedivý a zanalyzoval, k čemu je Rusku dobré přeskupit vojenské síly.

Psali jsme: ANO s ODS. V 29 městech to jde. V Praze... Berdychová: Obytňáky mají zelenou Hejtman Schrek: Lidí s autismem přibývá. Vysočina chce více zohledňovat jejich „pravidla“ Seďa (ČSSD): Nejsem spokojen s politickým vývojem posledních let

Rusové se prý pustili do takzvané „speciální vojenské operace“, při které podcenili Ukrajince a vlastní síly. „To je zcela zřejmé a je vidět, že nejsou schopni úkoly v dané speciální operací naplnit. Je to dáno tím, že nebyli schopni zkoncentrovat velké množství vojáků, jak si představovali, a zdá se, že ani mobilizace jim nepomůže. Zásadní je rovněž, že se prokazuje, jak špatně byli připraveni ruští velitelé a ruské štáby, což je významné pro střet mezi Ukrajinci a Rusy,“ domnívá se bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR.

Střet vojenských koncepcí a přístup k válčení prý ukazuje, jak špatné a technologicky zastaralé jsou ruské zbraně, o čemž dosud nebyly přesné informace. Do doby přímého střetnutí totiž nebyla možnost ruskou techniku sledovat. „Tady se ukazuje, že Ukrajinci dostávali zbraně ze států Severoatlantické aliance, a to velmi kvalitní, které převyšují zbraně, jež mají v rukou Rusové a nejsou schopni se tak bránit úderům, které Ukrajinci provádějí,“ shrnul.

Šedivý: Volby v USA přístup k Ukrajině nezmění

Generál nepředpokládá, že by současné americké volby nějak ovlivnily přístup USA k válečnému konfliktu. „Demokraté v podstatě nastavili nějaké normy a přístup k tomuto konfliktu a dodržují ho. Republikáni tvrdí, že je třeba se věnovat problémům ve Spojených státech a že je nezbytně nutné mít představu a jistotu, kam peníze na Ukrajinu posílají. Kam vlastně jdou – a to není nic proti ničemu. Pokud by se v rozsáhlejším měřítku podařilo republikánům zvítězit, stejně nedojde k dramatickému rozhodnutí, které by zastavilo pomoc Ukrajině, ale byly by nastaveny jiné parametry kontroly využívání finanční pomoci a podobně,“ sdělil.

Na závěr pro ParlamentníListy.cz shrnul, jaký je stav vybavení české armády. „Prochází poměrně významným modernizačním procesem a za poslední roky se postup výrazně zrychlil. Byly uzavřeny rozjeté projekty na systémy protivzdušné obrany i protiraketového systému, obrněné transportéry, modernizace nadzvukového letectva a další. Dnes armáda postupuje v modernizaci rychle; otázka je, do jaké míry bude možné udržet proces v nastartovaném tempu. Víme, že ekonomická situace bude tíživá a může zasáhnout i armádu,“ uvažuje Šedivý s tím, že Česko posílá na Ukrajinu vojenskou techniku, kterou samo nepotřebuje a je z technologického hlediska překonána. Patří tam nemodernizované tanky T-72 nebo houfnice Dana ze sedmdesátých let.

Podle jeho informací posílají Ukrajině o generaci starší zbraně i Američané a Němci. V případě Německa jde například o protiletadlové systémy Gepard, které byly sice vyřazeny, ale stále jsou relativně účinné proti ruským vzdušným silám. „To se týká i systémů, které jim posílají Američané, ale vidíme, že u zbraní z USA je kvalita vyšší, než co jim posíláme my. I když byly určité vlny, v té první se posílaly zbraně, díky nimž byli Ukrajinci schopni téměř okamžitě válčit, ale pořád byly kvalitnější než ty ruské. Teď se posílají zbraně sofistikovanější a výkonnější a Ukrajinci postupně dostávají zbraně kvalitnější, které v první fázi nebyly tolik potřebné,“ popsal Šedivý.

Dlouhodobě rovněž upozorňuje, že je nutné odstartovat vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou, ale zatím nejsou v dohledu. Rusové by museli především akceptovat požadavek ukrajinského prezidenta Zelenského, aby Rusové nejprve opustili území Ukrajiny i přesto, že postupují ve dvou směrech a jsou úspěšnější. Podmínky k jednání jedné i druhé strany vnímá Šedivý jako natolik neslučitelné, že je ještě příliš brzy na to, aby se vyjednávat začalo.



Psali jsme: Zděšená policie: 91letý kradl Masox a klobásy. Soupis kradeného jídla Česká krajina: Neuvěřitelná proměna. Místo chudých trávníků stovky hektarů rozkvetlých luk Nemocnice Trutnov: Trakční stůl pomáhá proti bolestem pohybového aparátu Starosta Kaminaras: Síťování pozemků na Hliništích pokračuje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama