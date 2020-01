Lež od A do Z? Kmenta narazil. Šlachta mu vrátil úder. To není jako psát knihy o Babišovi a Zemanovi. Máme SMSky

Bývalý šéf zrušeného Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta se na Facebooku ohradil proti tomu, co o něm napsal známý český novinář Jaroslav Kmenta v článku na webu Forum24. Dokonce se s Kmentou vsadil o „láhev značkového rumu“, že nic, co v článku píše, není pravda.

Novinář Kmenta napsal v článku pro Forum24 s titulkem Vysoká hra Roberta Šlachty, že bývalý šéf ÚOOZ míří do politiky. „Podle zdrojů z jeho okolí velmi vážně uvažuje o tom, že bude kandidovat letos na podzim do Senátu,“ napsal Kmenta v článku. Šlachta podle něj bude kandidovat ve svém volebním obvodu v Brně a informaci prý „nepotvrdil ani nevyvrátil“.

„O vstup do politiky chce usilovat jako nezávislý, ale je možné, že to bude nakonec s podporou vládního hnutí ANO 2011, řekl mi jeden ze Šlachtových přátel,“ napsal v textu Kmenta. Podpora ze strany ANO 2011 pro Šlachtu se podle Kmenty již nyní vyjednává v zákulisí, jak prý říkají Šlachtovi spolupracovníci, uvádí novinář.

Šlachta se včera večer proti informacím v Kmentově článku ostře ohradil na Facebooku. „Ten článek je lživý od začátku do konce. Do Senátu kandidovat nebudu. Imunitu nepotřebuji, za svou prací si stojím. Pro Babiše jsem nikdy nedělal. O žádné podpoře ANO se nejedná a nikdy ani jednat nebude,“ napsal Šlachta v příspěvku na sociální síti. Šlachta má dle svých slov „řadu nabídek do neziskového sektoru i do soukromé sféry“. „Ve hře“ je prý i to, že by šel učit.

„Nevím, s kým pan Kmenta mluvil, se kterými mými ‚spolupracovníky‘, nebo kdo je ten jeden ze ‚Šlachtových přátel‘,“ napsal bývalý elitní policista. V příspěvku upozorňuje i na to, že podle novinářů portálu Forum24 měl být prý „za několik posledních měsíců policejním prezidentem, ministrem vnitra, a naposledy dokonce i kandidátem premiéra Babiše na prezidenta republiky“.

Šlachta v té souvislosti dal na Facebooku k dispozici průběh konverzace přes SMS zprávy, kterou s novinářem měl. Upozorňuje jej na to, že to, co v článku píše, není pravda a že se do Senátu kandidovat nechystá. Dokonce se s novinářem sází o „láhev značkového rumu“. Tu, pokud sázku vyhraje, pak Šlachta slibuje přibalit jednomu z čtenářů knihy, kterou připravuje s reportérem Klímou, jako dárek.

Konverzace přes SMS zprávy se rozvíjí následovně: „Dobrý den. Dotaz: vy budete kandidovat letos na podzim do Senátu? Děkuji. Jaroslav Kmenta,“ píše Šlachtovi Kmenta. „Dobrý den. Píši knihu, potom se rozhodnu. Zatím opravdu nevím, jakou půjdu cestou,“ odvětil Šlachta. „Ok. Díky,“ zareagoval Kmenta.

SMSKY, KTERÉ SI VYMĚŇOVAL ŠLACHTA S KMENTOU:

Následuje část, kde Šlachta v esemeskách reaguje pobouřeně na článek, který o něm Kmenta napsal. „Pane Kmenta, koukám na váš článek na Forum24. O láhev značkového rumu, že nic, co jste tam napsal, není a nebude pravda. Jdete do toho?“ napsal Šlachta.

„Jasně. A co bude pravda?“ reagoval Kmenta, přičemž souhlasil se sázkou, ovšem neopomněl novinářsky vyzvídat. „Kdybych to věděl, tak jsem vám to řekl. Jedinou pravdou je, že vaše zdroje nestojí ani za nic. Jsem rád, že jste přijal sázku a budu o ní informovat,“ reagoval Šlachta.

