Lhali, aby to lidi přijali. Británie: Skutečný důvod migrace

Velká Británie se otřásá v základech a sociální sítě plní jména odsouzených, kteří se účastnili protestů, ať už fyzicky nebo jim jen vyjadřovali podporu.

Northamptonshire, England — A 26-year-old English man was sentenced to over three in prison for X posts encouraging anti-mass migration rioting and arson.



Tyler James Kay pleaded guilty to “publishing written material to stir up racial hatred.” pic.twitter.com/tEwAJfLjuH — Andy Ngô ???‍?? (@MrAndyNgo) August 12, 2024

William Nelson Morgan, a 69-year-old retiree with no criminal history, is the oldest anti-mass migration English riot arrestee to be convicted so far.



He was sentenced to two years and eight months in prison for refusing to disperse and holding a stick at a library riot in… pic.twitter.com/Vhnmm86D7R — Andy Ngô ???‍?? (@MrAndyNgo) August 10, 2024

Do kritiky britského režimu se zapojil i miliardář Elon Musk, takže se pozornost britských levicových kruhů zaměřila i na něho a komentátor Guardianu Jonathan Freedland dokonce tvrdí, že by Musk měl také stanout před soudem.

This is messed up https://t.co/4BKyHl1vIK — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2024

Jak se Velká Británie dostala do situace, kdy je její domorodé obyvatelstvo zatýkáno a zastrašováno kvůli odporu vůči migraci? Napovědět může článek z roku 2009 deníku The Telegraph. Bývalý poradce premiéra Tonyho Blaira Andrew Neather tehdy uvedl, že otevřené dveře migraci v nultých letech byly cílenou snahou změnit zemi a „strčit pravičákům čumák do migrace“. Podle Neathera se však činitelé Labour Party obávali, že kdyby tento úmysl oznámili veřejně, přišli by o své voliče z dělnické třídy, která byla jejich volební základnou. Proto byla migrace obhajována ekonomickými argumenty, tedy že migranti budou potřebnou pracovní silou.

Andrew Neather pracoval na začátku nultých let jako autor projevů pro Tonyho Blaira a pro ministry vnitra Jacka Strawa a Davida Blunketta. Velká změna v migrační politice dle jeho slov přišla poté, co think-tank Performance and Innovation Unit zveřejnil novou studii v roce 2001. Neather byl autorem projevu ministryně pro migraci Barbary Rocheové, který vycházel z předběžných závěrů této studie.

Neather sám tuto změnu bránil, migrace prý Británii „obohatila“ a z Londýna udělala „kosmopolitnější a atraktivnější místo“. Ale uznal, že ministři za Labour Party o změně mlčeli, protože se báli, že odežene voliče. „Zčásti náhodou, zčásti záměrně, se vláda postarala o vytoužený imigrační boom. Ale ministři o tom nechtěli mluvit. Částečně si pravděpodobně uvědomovali konzervatismus svého voličského jádra: Ministři sice mohli vášnivě podporovat rozmanitější společnost, ale nebyla to nutně debata, kterou by chtěli vést v dělnických klubech v Sheffieldu nebo Sunderlandu,“ napsal bývalý poradce. Odpůrci migrace pak Neatherova slova označili za důkaz toho, že demografická změna Velké Británie je důsledek spiknutí.

Dodejme, že odpor k migraci není ve Velké Británii novou záležitostí. Za čtyři roky to bude 60 let od památného projevu britského poslance Enocha Powella, který varoval před migrací ze zemí Commonwealthu a před novým antidiskriminačním zákonem. Tehdy byl některými svými spolustraníky kritizován, nicméně průzkumy veřejného mínění ukazovaly, že 67 až 82 % dotázaných s jeho slovy slouhlasila.

