Lhali vám. Musk si po Trumpově výhře vychutnal klasická média

„Arizona se právě přihlásila k Donaldu Trumpovi, čímž se stala čistým vítězem všech nerozhodných států!“ hlásil miliardář a podnikatel Elon Musk „masivní úspěch“ Donalda Trumpa v čele Republikánské strany. Poukázal též na to, že republikáni vyhráli v několika klíčových oblastech, včetně předsednictví, lidového hlasování, většiny v Senátu, Sněmovně reprezentantů, guvernérech a zákonodárcích jednotlivých států.

Arizona just declared for @realDonaldTrump , making it a clean sweep of all swing states! Massive red wave success! It is beyond a landslide, as Republicans won: – Presidency – Popular vote – Senate majority – House majority – State governor majority – State legislature majority…

„Každý, kdo považuje tento výsledek za šokující, ať už v Americe nebo v jiných zemích, by měl zvážit, odkud čerpá informace,“ napsal Musk a zkritizoval mainstreamová média za to, že podle něj šířila „falešnou realitu“ a neodrážela skutečný trend, který podle něj byl patrný na sociální síti X po celé měsíce. „Lhala vám,“ řekl svým sledujícím o mainstreamových médiích.

For anyone, whether in America or other countries, who finds this result shocking, they should reconsider where they get their information.



This trend was obvious on ?? for months, but almost all the legacy mainstream media pushed a completely false reality.



They lied to you. https://t.co/gQsO1RUWos