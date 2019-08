Liberálové na Slovensku dle Luboše Blahy: Z chvástání možného vraha dělají rockovou hvězdu. Jim o památku mrtvého Kuciaka vůbec nejde

Slovenský poslanec Luboš Blaha se rozhodl lidem popsat, co se teď z jeho pohledu děje na Slovensku a jak se dívá na média, která o situaci u našich východních sousedů informují.

Slovenská média informují o zprávách, které si posílal kontroverzní podnikatel Marian Kočner s osobami obviněnými z vraždy mladého slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Z komunikace, kterou se slovenským kriminalistům podařilo prolomit, podle slovenských médií vyplývá, že Kočner byl ochoten udělat hodně pro to, aby se vládní strana Směr Roberta Fica udržela u moci.

Podle slovenské prokuratury byl Kočner i v kontaktu s představiteli slovenského státu, kteří by měli orgánům spravedlnosti vysvětlit své jednání. Kontakt na politiky se měl podle slovenských médií odrazit i v tom, že se Fico mohl postarat o to, aby nebyla zrušena radikální strana Mariana Kotleby, Lidová strana Naše Slovensko, a za to by tato strana měla tiše podporovat vládu Směru.

A tady už se Blaha neudržel. „Kočner byl až tak vlivný, že zařídil, aby Směr vládl s kotlebovci. A vidíte, Kotleba je ministrem vnitra a (poslanec Milan) Mazurek (LSNS) je ministrem zahraničí. No není ten Kočner borec? Těm liberálním novinářům v podstatě všecko sedí. Do posledního puntíku. Úchvatné,“ napsal Blaha na konto slovenských novinářů na sociální síti Facebook.

„Ale vážně, přátelé. Už několik dní tu ti naši slovenští zaprdění novináři řeší chvástání potenciálního vraha. A pečou z toho nejdivočejší konspirační teorie, kterým chybějí zkušenosti, logika i politologický smysl,“ pokračoval Blaha ostře.

Má za to, že místo toho, aby novináři odváděli svoji práci tak, jak se sluší a patří, dělají prý sami ze sebe hrdiny. Liberálním novinářům navíc vyčítá, že prý dělají z Kočnera rockovou hvězdu. Bláha se domnívá, že slovenským novinářům nejde ani tak o to, uctít památku zavražděného Jána Kuciaka a rozkrýt jeho vraždu, ale spíš o kopnutí do největší vládní strany.

Psali jsme: Premiér navrhl prezidentovi Šmardu, tak ho musí jmenovat? Ne. Je zde další pohled Merkelová poděkovala Maďarsku za jeho přínos k německé jednotě My máme euro. Teď kvůli tomu prý Slovensko doplatí na německou recesi více než ostatní „Zemanovci a havlisti“? Josef Šlerka pro PL: Zeman a Babiš odejdou, rozpadlá společnost zůstane. Hledejme cestu, jak žít spolu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp