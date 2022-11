Lidé Hladíka na ministra nechtějí, i redaktorka ČT se pozastavila. On ale s funkcí počítá

Ministerstvo životního prostředí vede Marian Jurečka (KDU-ČSL), a to do doby, než se vyjasní situace kolem kandidáta na ministra Petra Hladíka. Většina lidí však podle průzkumu nechce Hladíka za ministra životního prostředí. Kandidát lidovců na ministra životního prostředí však věří, že Česko bude mít nového a plnohodnotného ministra životního prostředí již brzy. „Chtěl bych dokázat, že zvládnu být platným členem vlády Petra Fialy,“ prohlásil v pořadu Interview ČT24.

„V současné době vede Ministerstvo životního prostředí pan vicepremiér Jurečka. Já jsem s ním v každodenním kontaktu, naposledy jsme si volali dnes a řešili konkrétní záležitosti. Pomáhám mu, aby chod ministerstva nyní plynule běžel dál. Všechna rozhodnutí dělá pan Jurečka, některé věci odborného charakteru se spolu snažíme konzultovat,“ odpověděl Hladík na otázku, jak blízko postu ministra životního prostředí v tuto chvíli je.

Dvojministr práce, sociálních věcí a životního prostředí Marian Jurečka v minulém týdnu mluvil o tom, že Hladík má čtyři týdny využít k tomu, aby svou situaci dostatečně vysvětlil, to podle svých slov kandidát na ministra svědomitě činí: „Je to tak. V minulém týdnu jsem poskytl celkem osmnáct rozhovorů do všech médií, která mě oslovila. Děkuju i za pozvání k vám, že mám příležitost vysvětlit věci, které se v Brně odehrály, a komunikovat tak, aby to bylo co nejtransparentnější pro pochopení široké veřejnosti,“ uvedl.

Připravuje se tedy Hladík na ministerský post? „Jak o tom hovořil vicepremiér Jurečka a především pan premiér – dali jsme si nějakou lhůtu v měsíci listopadu, aby se ty záležitosti co nejvíce vysvětlily. Zřejmě v příštím týdnu dojde ke schůzce mezi panem prezidentem a vicepremiérem Jurečkou. Následně bych se i já měl potkat s panem prezidentem. Je to standardní postup, který při jmenování ministra je předpokládán, tak to chceme provést,“ sdělil Hladík.

Hladíkovo jmenování ministrem zbrzdil zhruba v půlce října zásah policie na brněnském magistrátu, kde Hladík působil jako náměstek primátorky. V kauze údajného kupčení s byty však obviněný není. „Policii jsem poskytl veškeré informace, byl jsem podat vysvětlení a od té doby mě již Policie ČR nekontaktovala. Jsem ale plně připraven na spolupráci. Pevně doufám, že se situace co nejdříve vysvětlí,“ podotkl.

Reagoval na průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, který ukázal, že většina lidí nechce za ministra životního prostředí kandidáta KDU-ČSL Petra Hladíka. „Průzkum jsem viděl, plně respektuji, že situace, ve které jsem se ocitl, není dobrá. Na druhou stranu je otázka i pro diskusi v českém politickém spektru, co znamená, pokud je člověk kontaktován policií a podává vysvětlení.“

Na ministerský post je Hladík podle svých slov připraven: „Plně respektuji i to, že vláda České republiky teď musí ukázat a udělat konkrétní kroky v energetické krizi a v krizi důvěry. Právě Ministerstvo životního prostředí má v tomto úkolu velkou roli. Já jsem na to připravený. A chtěl bych svou prací, pokud budu jmenován ministrem životního prostředí, dokázat, že zvládnu být po odborné pozici platným členem vlády Petra Fialy,“ dodal Hladík s tím, že na konci čtyřtýdenní lhůty jeho vysvětlování má podle něj přijít jmenování Hladíka do pozice ministra životního prostředí.

„Jediné, co v tom vidím, je, že Jurečka za vás půjde orodovat na Hrad,“ konstatovala moderátorka Barbora Kroužková, která upozorňovala, že situace se jen tak nevyřeší, a snažila se zjistit, co se má během čtyřtýdenní lhůty ještě stát a vyjasnit, aby se Hladík stal ministrem. Hladík zopakoval, že lhůta byla především na dostatečné vysvětlování médiím toho, co se v brněnské kauze v kontextu s jeho osobou skutečně stalo, což považuje z jeho strany za splněné.

„Nemyslím si, že pan vicepremiér Jurečka jde za Hladíka k panu prezidentovi orodovat. Je standardní představit kandidáta na ministra, stejně tak se těším na setkání s panem prezidentem já. Tak abychom diskutovali především budoucnost životního prostředí v České republice, ale i v Evropě. Protože české předsednictví musí odřídit obrovské množství záležitostí v oblasti klimatické změny a v mezinárodním kontextu toho, co se odehrává na klimatické konferenci v Egyptě,“ zdůraznil kandidát na ministra životního prostředí.

