Lidé Zdeňka Bakaly chtějí umlčet ParlamentníListy.cz. Máme vážné informace

ParlamentníListy.cz poté, co získaly velmi jasné indicie o cenzuře ve společnosti Economia, oslovily tamní manažery s prosbou o vyjádření. „Od našeho dodavatele, který pro nás zaštiťuje bezpečnostní prvek pro zlepšení ochrany před spamem, jsme dostali vyjádření, že e-maily, kde se vyskytovaly i Parlamentní listy, byly zneužívány pro rozesílání spamu při prezidentských volbách. Na základě stížností od uživatelů a zákazníků došlo k blokaci,“ konstatovala za Centrum.cz produktová manažerka Iva Fingerová.

Technický a produktový ředitel společnosti OUR MEDIA Jiří Čermák na to reaguje slovy: „Antispam by měl blokovat identifikovaného rozesílatele nevyžádané pošty, nikoliv servery zmíněné v těle mailu. PL v minulosti nikdy žádnou nevyžádanou poštu nerozesílaly a ani s takovou činností nehodlají nikdy začít. To, že je Economií blokována veškerá pošta, ve které je zmíněn server PL, považuji za nebezpečnou cenzuru a porušení Listiny základních práv a svobod.“

Pro přesné pochopení situace vysvětlíme logiku uvažování výše zmíněné společnosti: Během prezidentské kampaně si mnoho uživatelů posílalo odkazy na materiály Parlamentních listů. To se jistě dělo také v minulosti. Tentokrát komusi došla trpělivost a takový e-mail, kde se slovo nebo odkaz na doménu Parlamentních listů vyskytuje, byl zablokován. Totožná byla situace i dnes dopoledne, kdy jsme se o tom sami přesvědčili. To, že mohly být některé e-maily s odkazy na PL označeny některými uživateli za nevyžádanou poštu, by mělo vést k blokaci rozesílatelů takové pošty, nikoli k blokování jakékoliv zmínky o serveru Parlamentní listy.

Naše redakce samozřejmě žádné hromadné e-maily během prezidentské kampaně nikdy nerozesílala a rozesílat nebude.

Přestože ParlamentníListy.cz oslovily v této kauze i Štěpána Burdu, ředitele divize Produkt a vývoj společnosti Economia, do dnešního dne nebyla sjednána náprava.

autor: Tomáš A. Nový