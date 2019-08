Lidé jsou na sebe zlí a způsobil to sprostý Zeman, vypálila režisérka Sommerová. Lež, normalizace a manipulativní krysař Babiš

Česká filmová dokumentaristka Olga Sommerová, autorka více než stovky filmů, oslavila v pátek 70. narozeniny. V rozhovoru pro Deník N sdělila, jak se cítí být po všech těch letech už rozumná. Na přetřes přišlo i vážnější politické téma, kde popustila uzdu svým vášním: ostře se pustila do „bolševiků“ – do prezidenta Miloše Zemana a do „manipulativního krysaře“ premiéra Andreje Babiše (ANO), jejichž panování prý vrací ozvěny normalizace. A projevila zklamání i z českých občanů obecně.

Sommerová pyšně konstatuje, že ve svých sedmdesáti letech je majitelkou sumy dramatických a dobrodružných zážitků v práci i ve vztazích. „Měla jsem v životě kliku, ale štěstí musí jít člověk naproti. Musí být i rozumný a já myslím, že teď už jsem rozumná,“ říká filmová dokumentaristka, podle níž bylo v jejím životě důležité odpustit lidem, kteří jí ublížili.

Posléze se otevřelo i poltické téma. Sommerová prozradila, že stále sní o tom, aby se k nám zase vrátila demokracie. Společenský a politický pád podle jejích slov trvá už nejméně šest let. „V 70. a 80. letech jsem měla největší přání, aby šel bolševik do háje. Vypadalo to nadějně, jenže on do háje nešel. On se nám vrátil všemi možnými smrdutými kanály,“ dodává.

Všichni bychom si měli kvůli sobě a svým dětem podle Sommerové přát, aby pohrobci toho zločinného režimu byli pojmenováni a zahnáni na okraj společnosti. Je toho názoru, že občan se za žádných okolností nemá vzdávat svého práva vyjadřovat se k věcem veřejným. „Přeju si, aby se k nám zase vrátila demokracie a právo. Lidé by k sobě byli slušnější, teď jsou na sebe zlí. Jsem přesvědčená, že to způsobil svou sprostotou Zeman,“ udeřila na současnou hlavu státu.

Vzpomněla, jak na sebe byli lidé za revoluce v roce 1989 hodní, laskaví a přátelští. V roce 1968 taky. „Protože svitla naděje svobody. A svobodný člověk je sebevědomý,“ vysvětluje Sommerová. „Měla jsem o Češích lepší mínění. Ještě za bolševika. Ale to jsme měli společného nepřítele, takže jsme si všichni rozuměli,“ ohlíží se Sommerová dál do minulosti.

Jací jsou tedy Češi dnes? „Zahledění tady do toho malého kotlíku, jako by to byl pupek světa. Mně vadí, že lidé, kteří zažili normalizaci, dnes volí Babiše a Zemana, tedy bolševiky,“ nebrala si dokumentaristka servítky.

Právě za jejich panování se k nám prý vracejí ozvěny normalizace, v ukrajování svobody a především v té všudypřítomné nestydaté lži. „Jak je možné, že je volí lidé, kteří ten brutální, prolhaný a ulepený režim prožili?“ neskrývá znechucení z jejich voličů Sommerová.

Když se rozhlíží po české společnosti, všímá si, že vzdělaná vrstva, která se zabývá politikou, čte a přemýšlí, je vždycky v menšině. „A když většina nemá aspoň zdravý selský rozum a netouží po svobodě a po pravdě, nechá se zmanipulovat takovým krysařem, jako je Babiš. On je krysař,“ vymezuje se Sommerová proti předsedovi vlády. Píská podle ní na píšťalku a davy za ním jdou za koblihu a snížené jízdné. Ale píská prý falešně. „Lže, jako když tiskne. A jestli mně něco v životě vadí, je to lež. Tu nesnesu,“ pravila na závěr. S tím, že dnes se lže veřejně v přímém přenosu a že lež je počátek všeho zla.

