Lidé na roušky kašlou. Nápad vlády skončí mrtvými, bojí se Maďar. Obchody by teď nechal zavřené

Rozhodně není čas na uvolňování opatření. „Bohužel musíme vydržet. Nemáme jistotu, co bude za týden,“ zmínil neustále vzrůstající koronavirová čísla.

Na mysli má i plán ministra průmyslu, že by se 22. února otevřely obchody, podle něj na to není vhodný čas. „Z epidemiologického hlediska na to není vhodná doba. Jestli se to otevře z jiných důvodů než odborných, tedy bude tam tlak komerční či politický, tak nám to virus škaredě vrátí,“ varoval důrazně epidemiolog, že rozvolňování by mělo probíhat za lepších parametrů.

Nerad by, aby to dopadlo jako při rozvolňování před Vánoci, kde se mělo také minimálně deset dní počkat, až se situace zmírní. „Také se uvolňovalo do vysokých čísel, potom se odehrálo, co se odehrálo, včetně vysokého počtu mrtvých,“ upozornil.

Sám je šokován tím, jak nezodpovědně lidé k epidemii přistupují. „Dnes jsem jel z Ostravy vlakem do Prahy a dva lidé, co byli se mnou v kupé, mě požádali, jestli si mohu sundat roušku, že jim to vadí,“ uvedl, že lidé opatření už otravuje. „To je právě to riziko,“ podotkl.

Rovněž by se nyní neměly otevírat ani školy. Ministerstvo vnitra již ale oslovilo dodavatele šesti typů testů s žádostí o nabídku pro testování na školách. Ministerstvo zdravotnictví má zase připravit návrh na očkování učitelů. Návrat by mohl být při dostatku testů 1. března. „Školy by se měly otevírat ale ještě déle, to je ještě daleko větší riziko,“ míní epidemiolog.

Pochybuje o tom, že by se jiná země za této situace chovala tak jako Česko. „Nemyslím si, že by jiná země na úrovni, na které jsme my teď nebo budeme za dva týdny, si riskla otevření škol,“ uvedl, že právě otevření škol v podstatě zvyšuje mobilitu celé populace.

Určité provozovny by se podle Maďara daly otevřít, kdyby byl počet nakažených na poloviční úrovni, než je dnes. Česko během pondělí odhalilo 8 745 případů koronaviru, to je skoro o tisíc víc než před týdnem. „Pokud by čísla byla poloviční, pak za takových okolností by se to dalo udělat tak, aby obchody byly bezpečné,“ říká Maďar, který byl členem pracovní skupiny pro řízení uvolňování opatření na Ministerstvu zdravotnictví v první vlně epidemie.

Světlem na konci tunelu má být očkování. Je to podle epidemiologa jediná cesta, která vede ven z epidemie koronaviru? „Teď to vypadá, že je. Sice se naše populace promořuje, ale i tak je potřeba masivně a rychle očkovat zbývající část populace, která je ještě vnímavá a která by na to mohla umřít,“ dodal Rastislav Maďar.

