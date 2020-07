Lidé, s koronavirem je to jinak! Český lékař boří internet. VIDEO proti zdi

Lékař žijící ve Švýcarsku Václav Jordán natočil na svůj facebook video, které se začalo velmi rychle šířit mezi ostatní uživatele. „Sundejme roušky a nechme se imunizovat. Od toho máme imunitní systém. Žijme zdravě, mějme dobrou náladu, každý jeden něco může změnit,“ vyzval doktor. Díky rouškám prý budeme více nemocní. „Dýcháme si do roušky dovnitř to, co jsme absorbovali od ostatních a i své bakterie a viry, a tím zpátky vlastně, jelikož nemáme kontakt s ostatními, se vulneralizujeme, to znamená, jsme náchylní k dalším onemocněním,“ vysvětlil odborník a doplnil to zkušenostmi z afrických zemí.

Onkolog žijící ve Švýcarsku Václav Jordán natočil video, které se stalo na facebooku velmi populárním. Za necelý týden nasbíralo téměř půl milionu zhlédnutí. Ve videu mluví o koronaviru, o rouškách a obecně o zdraví populace. Svěřil se i o svých zkušenostech z Afriky.

„Já se domnívám, že ve svých 57 letech a jsem promoční ročník 1990, kdy jsem dosáhl doktorátu medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, možná již v očích kolegů a kolegyň a tisícovek pacientů a pacientek, které jsem měl tu čest léčit, si mohu dovolit vznést dotaz a říct svůj názor na covid-19,“ uvedl a lehce se představil Jordán.

„Covid je chřipka a samozřejmě každá chřipka se mutačně mění, je to viróza a jako taková podléhá mutačním kaskádám a samozřejmě zanechává mutační stopu v retikuloendotelovém systému, respektive v imunitní odpovědi, odpovědi obranyschopnosti organismu na styk s danou chorobou,“ pokračoval lékař. Prý tu máme imunitu okamžitou a dlouhodobou, přičemž právě ta druhá prokazuje lékařům službu například při krevních odběrech, tak díky ní zjišťují, zda člověk byl či nebyl v kontaktu s nákazou. Dále vyprávěl o své rodině, kdy on pochází z lékařské rodiny a rodiče s chřipkovými epidemiemi, bakteriemi a virovými nákazami přicházeli neustále do kontaktu. „Vždy když to propuklo, tak se akutně nosily roušky, na ARO byly někdy čepice, aby se prostě ten lékař nenakazil a nenakazil ty další. Toto se týká v podstatě toho medicínského bloku jako takového,“ vyprávěl.

Nikdy však prý nezažil, aby bylo nutné nosit roušku kdekoliv. „My tím pádem, když vyjdeme ven, nedýcháme to, co na nás dýchají ostatní, ale nemáme je furt. Dýcháme si do roušky dovnitř to, co jsme absorbovali od ostatních a i své bakterie a viry, a tím zpátky vlastně, jelikož nemáme kontakt s ostatními, se vulneralizujeme, to znamená, jsme náchylní k dalším onemocněním. Jinými slovy: Já nejsem imunolog, nejsem ani epidemiolog, nejsem ani historik, jsem gynekolog porodník, záchranář a dlouhá léta dělám i onkologii, velkou onkologii, kde jsou lidé komprimováni léčbou, kdy je imunita snížena na minimum a mohu říci, že k nim imunodeficitním lidem mnohdy roušky nenosili,“ pokračoval.

„Když je člověk byť detekován v akutní fázi onemocnění a nemá příznaky, u chřipky je to taky podobné, tak tím pádem, že se dostane mezi lidi, nemá roušku, tak imunizuje ostatní. Vlastně dýchají a jejich organismus se vyrovná s tím tak, jak ten člověk má nastavený vlastní imunitní systém, jak žije, jak se o sebe stará, jestli kouří, nekouří, sportuje, jestli má dobrou psychohygienu, jestli žije v hodnotách, jak je spokojen se svým životem, jestli má v sobě zášť a nenávist nebo jestli má v sobě takovou tu zahořklost, která skutečně obzvlášť v onkologii, když člověk přijde zahořklý, tak to vzdá, zabalí to a odejde ze současnosti. Pak tu jsou bojovníci, kteří řeknou: ‚Ne! Ono onkologické onemocnění je jako chřipka,‘ to se vždycky říkalo: ‚To je pro mě jako chřipka a to já přežiji,‘ a přežili to taky,“ dal vědět lékař.

Jordán se domnívá, že díky povinnému nošení roušky v některých zemích se snižuje odolnost obyvatelstva proti jiným nákazám. „Jestli dále budeme nosit roušky a bát se viróz, o kterých jsme předtím nevěděli, tak tím více budeme nemocní. Lidé, kteří jsou kardiaci, diabetici, mají metabolické syndromy, kteří jsou nemocní, bohužel musí dávat pozor, ale na jakoukoliv chřipku, to bylo vždycky. My jsme se dostali do etapy, vážené dámy a pánové a vážené kolegyně a kolegové, kdy se domnívám, dobře, tak pozitivní test by měl být vstupenkou na území bez roušky a díky bohu, že tedy lidé pozitivní jsou, aspoň budou obyvatelstvo imunizovat,“ řekl a vysvětlil, že neužívá slovo proměřovat, ale imunizovat. „Imunizovat, ovlivňovat se tím, co vydechujeme, do dýcháme my a zpátky a naopak,“ dodal.

Dle doktora Jordána se tu hraje obrovská hra se zdravím lidu, imunitní mapou světovou i Evropy, kdy Evropa se tímto má dostávat do situace, že může spousta lidí onemocnět. „Toto není poplašná zpráva. Ptám se vás kolegů, vysvětlete mi to někdo. Třeba nejsem natolik inteligentní, chytrý a dobrý lékař,“ tázal se ostatních a dodal, že díky tomu se nebudou imunizovat ostatní lidi a dojde ke zvýšení nemocnosti ostatními nákazami. Prý bakteriemi nebo plísněmi.

„Věřte mi, že to nepodceňuji, protože jsem pracoval v Africe, Jižní Africe, Namibii a vím přesně, jaké jsou tropické choroby, jaké jsou bakterie, jací jsou cizopasníci a co to všechno může znamenat. Přátelé, ale viróza, která je potvrzena, dobře, ono se to nemusí vůbec zkoumat, tak neopravňuje nikoho k tomu, z hlediska medicíny, celé medicíny, aby uzavřel lidi teatrálně do svých domovů, tím pádem jim ještě zamezil přístup k dalším lidem a následně k tomu využívá establishment k vypnutí státu. Pak to jde do takových faset, že se říká, že nikdo nikam nesmí jet. Budeme solitéři, budeme solitární, nebudeme nikoho přijímat,“ rozvášnil se doktor.

„Pro národ je epidemiologicky velmi důležitá imunizace, tudíž sundat ty roušky. Má to hluboký kontext v tom, že WHO, ze které včera údajně vystoupily Spojené státy americké, což je úžasný úder Švýcarské konfederaci, kolaterálně nemohu říct jiný než svůj názor přes Rusko, protože tam byl podporován Ruskem, ale to je jiná věc, ale s tím související, tak WHO snížilo práh citlivosti pro pandemie a epidemie tak, že prostě vznikl covid a podotýkám, že v České republice vůbec nebyly splněny atributy pro vyhlášení epidemie, takže suma sumárum resume.

Tím, že je někdo pozitivní a má příznaky, tak musí být léčen. Tím, že je někdo pozitivní a nemá příznaky, tak buďme rádi, že imunizuje společnost. Že pomáhá mně, vám, tobě, nám všem, našim dětem k tomu, abyste byli imunizovaní, abyste neonemocněli vleklými infekcemi, které vás mohou invalidizovat po celý další život. Samozřejmě senioři se mají bránit jako první, a to nebylo učiněno, na ty se nemyslelo. Je to vše divné, jako by to bylo trošku připravené. Takovou hloupost, kterou udělaly mnohé státy s těmi rouškami včetně naší republiky se nikdo nikde na lékařských fakultách neučil,“ nebál se říct Jordán.

Dále poděkoval všem svým kolegům z oboru, kteří pomáhali v první linii a vysoké lékařské hodnostáře a akademiky vybídl k tomu, aby vzali v potaz to, co pověděl. „Nedělejte z nás lékařů hlupáky a nezabraňujte nám svými různými příkazy a já vím, že se to děje, ne zde ve Švýcarsku, ale u nás doma a v Evropě v některých státech. Nezabraňujte nám, abychom složili svou Hypokratovu přísahu, někteří i sloužím vlasti, ale sloužíme zdraví lidu se říkalo. Nechte nás tu službu vykonávat,“ vyzsval Jordán.

Povinné nošení roušek je dle něj fatální chybou, která může negativně ovlivnit populační křivku v Evropské unii. „Kolegyně, kolegové, přísahám a slibuji, pojďme do toho. Semkněme se a chraňme náš stát, naši zem, naše obyvatelstvo před věrolomnými zásahy nekompetentních lidí, kteří možná z nevědomosti, nedej bože ze zadání, plní úkol destrukce imunity našich národů na dlouhá desetiletí dopředu. Sundejme roušky a nechme se imunizovat. Od toho máme imunitní systém. Žijme zdravě, mějme dobrou náladu, každý jeden něco může změnit. Momentálně to máme v rukou my a vy, lékaři a lékařky, sestry, sestřičky a medici. My musíme jít frontálně dopředu a stoupnout si jak ta zeď před ten národ a říct ne, tak to není. Nepřepisujte vědecká učení lékařských fakult a medicíny. Tak se ptám. Máte stejný názor nebo ne?“ zakončil Jordán video.

