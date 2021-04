Lidé si mě berou stranou, aby mi to řekli... Covid pasy i do restaurace? Šéfkuchař Pohlreich je pro. Zato hospodský rebel vyletěl

Je libo do restaurace nebo ke kadeřníkovi? Jen s negativním testem nebo po očkování. Takové úvahy začínají v České republice nabírat na síle. Podle Hospodářských novin stát navíc chystá mobilní aplikaci s informacemi, zda byl člověk očkován, má negativní test na koronavirus nebo dostatečnou hladinu protilátek. Kromě ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se o tom zmínil i nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger a nyní i známý majitel restaurací a šéfkuchař Zdeněk Pohlreich pro server ŽivotvČesku.cz. Všichni to vidí jako možnost nastartovat ekonomiku, kterou už rok drtí koronavirus. Za nesmysl a prodávání svobod to však považuje Jakub Olbert, provozovatel známé pražské restaurace Šeberák, který má i přes zákaz stále otevřeno.

Policie to proto vyšetřuje už i jako trestný čin, ale Olbert je s právníky přesvědčen, že jde o jeho ústavní právo: „Neuhnuli jsme, stále stojíme pevně ve dveřích a jedeme dál. Nemohou to zakázat, je to moje ústavní právo,“ řekl k tomu pro ParlamentníListy.cz. A nápad na povolenky pro návštěvníky barů, služeb a kultury považuje za nepřípustný především kvůli rozdělování lidí. Každý by pak měl jiná práva. „Ani náhodou. Všichni by si měli uvědomit, a chápu, že si to neuvědomí ministr, ale kolem Pohlreicha a ostatních, že za naše byznysy teď prodáváme naše svobody. Naši svobodu si nemůžeme koupit, buď ji máme, nebo nemáme. Rozhodně ne. Jsem pro, aby se svět dal do normálu bez podmínek, abychom se začali léčit léky, které jsou dostupné. Kdo chce, ať se nechá očkovat, ale do restaurace rozhodně bez covid pasu, bez očkování, bez testování,“ uvedl Olbert.

Teď strkají tyče do nosu dětem, příště se nedostanete do budovy

Před rokem byly dohady o tom, že vzniknou covidové pasy a že bez negativního testu nebude někam umožněn přístup, často označovány jako konspirační teorie a nesmysly. K tomu Olbert říká, že jde o jeden z důkazů, že se nejedná o náhodnou věc, ale o dlouhodobý plán obrat veřejnost o svobodu a přidat velké peníze politikům a velkým nadnárodním společnostem. A hlavně celému lobby farmaceutických společností.

Zdeněk Pohlreich k tomu pro server ŽivotvČesku.cz sdělil, že cokoliv, co umožní návrat k normálu, je dobré. „Hloupé myšlenky, že to může někoho diskriminovat, nejsou nyní namístě. O celé té věci se musíme naučit přemýšlet jinak. V tuto chvíli je tu obrovské množství lidí, kteří covid již prodělali, nebo se mohou prokázat negativním testem. Současný postup je jen taková hra na spravedlnost, ale ta v reálu stejně neexistuje. Teď tu probíhá určitá společenská úmluva, že v rámci solidarity se budou mít všichni stejně blbě. Nemyslím si, že je to dobrý postup. Jenom mě děsí, že se to řeší až nyní, to mělo být už alespoň půl roku připraveno.“

Cesta do bezpráví a totality

Provozovatel restaurace Šeberák předpokládá, že slovem „cokoliv“ nemyslel známý kuchař opravdu cokoliv, protože bychom pak mohli do restaurace chodit třeba podle barvy pleti nebo podle toho, co máme na sobě. „Jestli míří k tomu, že bychom měli vyzkoušet covid pasy nebo testování, tak jsem zásadně proti, a to z důvodu ořezání svobod. Je strašně pokrytecké, že tu máme nemoc, u níž ještě nikdo pořádně neprokázal, že je pandemií, čísla jsou manipulována, léky, které by nemoc mohly potlačovat nebo být prevencí, jsou zakazovány anebo dlouhodobě odstraňovány z trhu. To, co vidíme, je akorát nabalování obrovských byznysů, ať už na respirátory nebo roušky a nyní na testovací sady… přece Pohlreich nemůže věřit, že když člověk, který vydává dva tři roky diabetický časopis, je tím nejlepším, který přiveze antigenní testy do našich škol. Je to zvěrstvo, co se děje,“ vysvětlil svůj postoj Olbert a vyjádřil i pochopení pro to, že chce Pohlreich už otevřít a fungovat, ale cestou prý není přijetí podmínek. Takovou cestu vidí jako cestu do bezpráví a totality.

Zdeněk Pohlreich také uvedl, že se neustále řeší politická korektnost, hlavně aby se to nikoho nedotklo. Ale situaci s koronavirem považuje za tak obrovský průšvih, že si všichni budou muset zvyknout a nějakým způsobem to zastavit: „Tady se neustále řeší ideje, jaký by svět měl jednou být… pojďme ale nyní řešit to, jaký je svět nyní. Nikdy neexistuje nařízení, se kterým budou všichni v pohodě. Je čas kousnout do kyselého jablka a zajistit, aby se lidé mohli chovat normálně,“ uvedl šéfkuchař.

Olbert: Pod tlakem strachu máme přistoupit na podmínky

Místo kyselého jablka to Olbert pojmenoval jako špatnou cestu bez cíle. „Jestli si pan Pohlreich myslí, že to je cesta, která vede k jakémukoliv oživení ekonomiky, tak není. Chtěl bych s ním souhlasit v tom, že bychom neměli řešit, co bude, ale co je. Ale je důležité, abychom začali uvažovat zdravým rozumem a řekli, že pokud tady máme nemoc zabijáka, jak říká premiér, nesmí člověk s pozitivním testem odejít z nemocnice. Měl by dostat vitamín D ve velkých dávkách, dostat přístroj na měření kyslíku v krvi a podobně. Dnes nakaženému říkáme, ať si lehne a vezme si paralen. Už jen tady rozumný člověk vidí, že to nejde dohromady,“ vysvětlil a dodal, že je rok po startu covidové krize, a ještě neexistuje jediný lék, který by byl odsouhlasen Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo Evropským lékovým ústavem. A takové léky podle Olberta existují.

Současně podotkl, že nechápe, proč není lidem více vysvětlována prevence jako vitamín D a C, zdravější životní styl, což vede k mírnějšímu průběhu covidu. Na to bychom se podle něj měli zaměřit, avšak dnes se veřejnosti nic nesděluje. „Neříká se to záměrně, protože vláda dnes nechce léčit, nechce čísla nakažených snižovat, ona nás chce dostat do stavu strachu, abychom přistoupili přesně na to, na co chce přistoupit pan Pohlreich. Takže vláda udělala velkou bublinu, vůbec celý rok neřešila covid a jediné, co udělala, že zavírala a dávala nám náhubky na pusu. A v takové chvíli bychom měli říci: Buďme rozumní a pojďme přistoupit na jejich podmínky? To je nesmysl. Lidi, co tohle udělali, bychom měli zbavit funkcí, začít je vyšetřovat, zavřít je, a co si nakradli, jim zkonfiskovat. Ti už by se vůbec neměli z vězení dostat. Je to obrovské napáchané zlo na lidech, genocida celých generací, genocida středního podnikání. Strašné,“ řekl Olbert.

Vláda si vzala mrtvé jako důvod k omezování

Doplnil k tomu, že dokud se stále jedná o peníze, budou se rozkrádat státní rozpočty, bude korupce. „Nejsem Alenka v říši divů, že bych věřil, že se to dá odstranit. Nedá, ale dá se tomu předejít a zamezit. Ale naše vláda si ty mrtvé vzala jako důvod k tomu, co dělá. Přitom těch mrtvých by tolik rozhodně nemuselo být, pokud by k tomu od začátku přistupovala jinak. Máme kousek Švédsko, které má desetinásobně menší úmrtnost a jeli podle úplně jiného měřítka. Nikdy nezavírali jako my, nikdy neměli lockdown a nikdo se z toho poučit nechce. Nikdo o nich vlastně ani nemluví. Ve zprávách máme, jak v Německu a v Polsku lezou čísla nahoru, ale skoro jsem za posledního půlroku nepostřehl jedinou zprávu ze Švédska, že mají otevřeno a jsou na tom lépe,“ uvedl jako příklad.

Uvedl rovněž, že se omezování svobod netýká jen českého národa. Podle Olberta jsme třicet let spávali v teplých duchnách, měli jsme plnou lednici, všechno lezlo nahoru a měli jsme svobodu, aniž jsme si ji uvědomovali. Zároveň upozorňuje, že se neděje nic tak fyzicky strašného – plivnete do krabičky, krabičku někam odnesete a dají vám razítko. Jako příkoří nevidí ani samotné očkování, na které jsme zvyklí proti různorodým nemocem. „Ale dostali jsme se do doby, kdy se to stalo podmínkou. Kdy nezáleží, zda bychom to mohli dělat dobrovolně, ale jde o podmínku, když chci někam jít. Není to o Češích, o Němcích nebo o Francouzech. Jde o to, že si neuvědomujeme současnou situaci, neumíme předvídat, a dokud budeme mít plnou lednici, tak to nechceme slyšet. Dost často se mi stává, že lidé se mnou mluví stranou, a to se mi nestalo od bolševika. Pojďte se mnou stranou, já vám to řeknu. Politici mě vodí z kanceláře ven, aby mi řekli pravdu, ředitel mi říká, že po telefonu mi to nemůže vysvětlit. Ztrácíme svobodu slova,“ dodal na závěr Jakub Olbert.

