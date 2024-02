Lidi je nezajímají. Podívejte, jak se dostali do Sněmovny... Vildumetzová se neudržela

reklama

Nejvíce hlasů, pokud by se sněmovní volby konaly nyní, získalo hnutí ANO. Atakuje hranici 36 procent, ukazuje průzkum společnosti Kantar pro Českou televizi. Druhá by byla koalice Spolu se ziskem 22,5 procenta. Proti listopadu jde o nárůst o 4 procentní body, ale oproti volbám je to pokles o 5,5 procentního bodu. Další skončilo hnutí SPD a Piráti, shodně po 10 procentech. Do Sněmovny by se dostali ještě Starostové a TOP 09, pod její hranicí by zůstali sociální demokraté, Přísaha, komunisté a Svobodní.

První otázka směřovala na Mračkovou Vildumetzovou, jež dostala za úkol rozebrat slova vedení hnutí ANO, že se hnutí bude soustředit na vznik jednobarevné většinové vlády, která Česko uklidí. "Včera jsme měli volební sněm. Karel Havlíček vystupoval se svým projevem, kde jasně řekl, že hnutí ANO musí být natolik silné - nechtěla bych připomínat, že tam, kde nás mohli obejít, tam nás obešli - když byly volby komunální, tak tam už se jim to tolik nedařilo... My musíme být natolik silní, abychom popřípadě vládli s někým, nebo popřípadě, aby se podařilo, což samozřejmě víme, že je asi velmi těžké, ale zase z druhé strany je nutné... Preference musíme přijímat s velkou pokorou," uvedla.

Psali jsme: ANO volí 35 procent lidí. Babiš se obrátil do kamer: Dejte nám 51. Chci být premiér!

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 1% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20469 lidí



(Screen: ČT24)

"Myslím si, že to, co říká pan Babiš, jsou zbytečně silné věty. Ve chvíli, kdy tohle říkal ve Sněmovně, tak mi někdo posílal na telefon čtyři případy toho, kdy Andrej Babiš byl odsouzen, soudem uznán vinným a povinen k omluvě za to, že lhal. A fakt má tenhle člověk pocit, že nám může říkat, že jsme nejprolhanější vláda jenom proto, že si myslíme trochu něco jiného a říkáme trochu něco jiného než on?" poznamenal Benda, že se domnívá, že takto silná slova ničí politickou kulturu.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hnutí SPD - ústy Radima Fialy - neví, jestli by chtělo uklízet s hnutím ANO, ale je mu jasné, že by chtělo vládnout. "Tato vláda nevládne ve prospěch občanů České republiky. Možná vládne ve prospěch různých institucí, neziskovek, Bruselu, Washingtonu, Ukrajiny, ale občané České republiky jsou až na posledním místě. A to jsme viděli v tom konsolidačním balíčku a v dalších věcech, které tato vláda schvaluje," poznamenal Fiala.

O tom, že je Babiš soudem usvědčený lhář, následně hovořila také pirátka Richterová. "Andrej Babiš to, co říká směrem k nám, to je jako kdyby to říkal sám o sobě, z mého pohledu skutečně ty věci, které říká, vždyť on ztělesňuje devadesátky, jeho nekonečná řada kauz je něco, co se nedá zastřít žádnou kampaní a žádnou rétorikou. Takže si pojďme říct, že to je zkoušení paměti lidí," uvedla.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

"Nevím, jestli byl pan Babiš odsouzen za lži, možná dostal, že se musí v některém případě, myslím, že zrovna u pana Kalouska, musel udělat nějakou omluvu," hájila Babiše Mračková Vildumetzová. Babiš podle ní bojuje za lidi, upozorňuje na věci, které jsou špatně.

Psali jsme: Zdechovský drtil Rakušana: Ať si přestane dělat PR a maká. Migrační pakt! Budu naštvaný... Nechám vás Rusku, pokud... Trump znovu pohrozil. „Deb*l!“ Romancov vidí rudě. Jenže mluví i jiní To byla poslední rána... Zdrcující zprávy o Německu. A varování pro ČR Školy v šoku, nebudou mít peníze. Bek kontruje čísly: Máte o pět miliard víc než loni

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE