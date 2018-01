Lidi mluví sprostě, jsou agresivní na silnicích. A může za to Zeman, ukazuje herec Jan Hrušínský

Velké zklámání a obavy z politického vývoje a rozdělené společnosti, kterou cloumá nenávist, vyjádřil známý český herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský. „Lidé mluví sprostě, na silnicích jsou agresivní a bezohlední, když chce někdo dát najevo sílu, tak to bezostyšně udělá. Prezident jim ukázal, že se to tak má,“ uvedl herec v rozhovoru pro Neovlivní.cz.

Herec Jan Hrušínský ma prý velké obavy z ohrožení svobody a demokracie, které Česko získalo před osmadvaceti lety. „V naší divadelní inscenaci ‚Už je tady zas!‘ nám absurdně hraje do karet politická situace, kterou tady teď žijeme a jejímiž účastníky a vlastně téměř zajatci se nechtěně stáváme,“ řekl.

V inscenaci jde totiž o to, jak se v současné době v Berlíně probudí na trávníku Adolf Hitler a je konfrontován se současným světem. A především je současný svět konfrontován s ním. „Hitler velmi rychle zjistí, jaká je situace nejen v Německu, ale i v Evropě, a začne nabízet razantní a jednoduchá řešení. Lidé na něj slyší, začnou ho plácat po ramenou a říkat mu: Vás bychom tady potřebovali, vy byste ten svinčík dal do pořádku,“ dodal.

Zvláštnosti, které si v divadle povšiml je prý to, že diváci začínají poslední dobou reagovat úplně jinak, než jsme byli posledních sedmadvacet let zvyklí. „Začínají se smát na místech, kde cítí nějakou narážku, která tak ani třeba není od nás myšlená. Chovají se tak, jak se chovali před rokem 89, v době, kdy všude kolem nás byly ostnaté dráty a nesměli jsme za ně,“ řekl a dodal, že teď někteří lidé znovu volají po tom, aby tam ty ostnaté dráty znovu byly, což je pro herce nepochopitelné.

Vyjadřovat se veřejně k politickému dění prý Hrušínskému nevadí, a to i přesto, že divadlo by to mohlo do jisté míry ohrozit. „Divadlo bude víc ohroženo, když budeme mlčet. Ve chvíli, kdy se znovu začneme bát a fakticky přestane existovat svoboda vyjadřování, tak divadlo ztratí smysl,“ míní.

Co se týká podzimních parlamentních voleb, je herec rád, že se do Parlamentu dostaly strany, které považuje za demokratické, i když nemají velkou sílu. „Ukázalo se to, když třeba v prvním kole nebyl zvolen předseda druhé nejsilnější strany na místo místopředsedy Parlamentu. Ani v opakované volbě. Vítěz voleb nedokázal dodržet, na čem se dohodli,“ připomněl a dodal, že jestli chtějí demokratickým stranám ukázat převahu a sílu, nebo jestli to tak bude pořád, už brzy uvidíme.

Celý rozhovor ZDE

K tomu, jestli lze současného prezidenta Miloše Zemana v prezidentských volbách porazit, začíná být prý skeptický. „Naděje umírá vždycky poslední. Hrozné je, jak snadno je možné lidi oklamat. Jak snadno dokáže neuvěřitelné množství lidí naletět darebákům,“ kroutí hlavou.

Lidem prý chybí vzdělání a sebevědomí. „Navíc, podívejte se, kolik let v minulém století bylo demokratických? Třicet. To je dost málo na sto let. To charaktery i vnímání lidí poznamená. Jsme masírováni lživými weby a zprávami, které nemají s pravdou nic společného. Jak tomu má odolat národ, který není zvyklý žít ve svobodě?“ řekl herec, podle kterého za Masaryka republika dvacet let vzkvétala a za Zemana se lidé začinají navzájem nenávidět. „Mluví sprostě, na silnicích jsou agresivní a bezohlední, když chce někdo dát najevo sílu, tak to bezostyšně udělá,“ uzavřel s tím, že ten člověk akorát lidem ukázal, že se to tak má.

Souvislosti s brexitem a zvolením Donalda Trumpa prezidentem Spojených států se často skloňují s tím, že tyto politické události povedou k hospodářským dopadům, které na jejich zastánce negativně dolehnou nejvíc. „Ve chvíli, kdy se omezí možnost cestování, zavedou se cla na výměnu zboží, prudce stoupnou životní náklady. Británie je ekonomicky úplně jinde než my,“ uvedl a připomněl, že v případě vystoupení České republiky z Evropské unie by byl dopad katastrofální především na lidi na venkově.

Jestli by právě Andrej Babiš byl schopný nás z EU vytáhnout si jistý není. „Do hlavy mu nevidím. Nerozumím tomu, proč Babišovi nestačí, že je jedním z nejbohatších lidí ve střední Evropě, má zajištěnou rodinu na mnoho generací dopředu tak, že by mohla žít v luxusu, o jakém se nikomu z jeho voličů ani nezdá,“ uzavřel s tím, že stále nepochopil jeho motivaci, proč potřebuje mít víc a víc.

