Lidové noviny končí. Němcová s vybranými novináři tepou Babiše

Lidové noviny, jedno z nejslavnějších českých periodik, na konci srpna přestanou existovat v tištěné podobě. Rozhodla o tom skupina Mafra s tím, že Lidovky zůstanou pouze online.

Tato slavná značka započala už 16. prosince 1893, kdy v Brně vyšlo první číslo LN. V době první Československé republiky zažily noviny nejslavnější éru, kdy mezi jeho redaktory patřili známí čeští spisovatelé včetně Karla a Josefa Čapkových, šéfredaktorem byl spisovatel Eduard Bass. V roce 1924 se stal hlavním úvodníkářem deníku Ferdinand Peroutka, který byl po válce několik let také šéfredaktorem.

V roce 1952 ale komunistický režim vydávání LN zastavil. Tradici „lidovek“ obnovili až signatáři Charty 77 v září 1987, kdy vyšlo v samizdatu nulté číslo. Opět legálně vyšly LN ihned po revoluci v prosinci 1989, nejprve dvakrát týdně, od dubna 1990 jako deník.

Právě na tuto dobu zavzpomínala senátorka Miroslava Němcová. „Po revoluci 1989 jsem je četla pravidelně až do doby, kdy je převzal AB. Od té doby ne, takže mi chybět nebudou. Jen si člověk povzdechne nad osudem kdysi tak renomované značky,“ reagovala Němcová s tím, že za úpadkem lidovek stojí Andrej Babiš.

Stručně o konci LN informoval bývalý poslanec KSČM Jiří Dolejš. „Tištěné Lidové noviny s kořeny v 19. století končí. V letech 1987–1989 vycházely jako samizdat. Od roku 2013 je vlastní Agrofert (svěřenské fondy). Online verze bude nyní součástí rodiny MFD,“ informoval Dolejš.

Podobně jako Němcová i řada novinářů viní z ústupu ze slávy Lidovek Andreje Babiše, který donedávna vlastnil skupinu Mafra.

„‚Lidové noviny do každé rodiny‘ bylo první marketinkové heslo, které mě v životě oslovilo. Psal se rok 1988. Babiš s podržtaškou Pleslem to zničili,“ má jasno Marek Švehla z Respektu.

„Lidové noviny dopadly jako všechno, co Babiš kdy koupil. S trochou nadsázky: to hezké, chytré, unikátní osekat a v posledku úplně zrušit. Zachovat jen párky ze separátu (aka MF Dnes),“ přidala se Zuzana Vlasatá z Deníku Referendum.

A stejně situaci vidí i Jakub Zelenka z E15. „Tištěné Lidové noviny přestanou na konci srpna vycházet. Konec jedné éry. Vždy jsem toužil pracovat v LN a skutečně se mi to na začátku kariéry povedlo. Bohužel, Babiš ty noviny zabil. Dalibor Balšínek kdysi říkal, že jde o to, zachránit tu značku. Snad se to někomu povede,“ zadoufal Zelenka.

„Smutné konce tradiční české žurnalistiky. Jejich ikona, Lidové noviny, končí. Zažil jsem tam jako novinář poslední normální roky (2010–2013), než MAFRU koupil Andrej Babiš. Právě on je skutečným hrobníkem Lidových novin, z kvalitního média udělal srágoru,“ souhlasí novinář David Tramba.

